/Поглед.инфо/ Визитата на руския президент в Китай донесе повече от протоколна размяна на усмивки. Москва и Пекин се споразумяха за контурите на един нов свят, в който еднополярността е отписана като нещо от миналото, а „Силата на Сибир 2“ се превръща в изпитание по пазарна аритметика. Украинският въпрос е формулиран толкова остро за първи път - но и с резерва относно възможностите за прекратяване на трагичния конфликт.

Контурите на един нов свят

В Пекин Владимир Путин подчерта, че Русия напълно подкрепя китайската инициатива за глобално управление:

Еднополюсният свят е несправедлив и трябва да престане да съществува.

В същото време многополярността не предполага появата на нови хегемони и всички страни трябва да имат равни права, подчерта президентът.

В икономиката основният резултат бяха споразуменията за „Силата на Сибир - 2“. Путин подчерта, че проектът е изключително пазарен: „Тук няма благотворителност.“ Цената на газа за Китай се определя от пазарни механизми, а взаимната изгода е основният принцип на сделката.

Сред другите теми, Путин коментира за първи път отношенията с Азербайджан: той нарече поздрава с Алиев и съпругата му само жест на учтивост, но изрази увереност, че фундаменталните интереси на страните в крайна сметка ще надделеят. Отговаряйки на въпроси относно Съединените щати, президентът потвърди поканата на Тръмп за Москва, но веднага уточни, че подготовката за срещата все още не е в ход.

Украинският възел: „Светлината в края на тунела“

Путин очерта твърда позиция по украинския въпрос. Той подчерта, че Зеленски е само „временният длъжностен ръководител на администрацията“.

По думите на Путин, Русия винаги е възразявала срещу присъединяването на Украйна към НАТО, но никога не е оспорвала членството ѝ в ЕС.

Оценявайки бойните възможности на украинските въоръжени сили, руският президент заяви, че украинската армия е неспособна да провежда големи настъпателни операции и само се стреми да задържа заеманите линии, докато нашите войски напредват във всички направления. Същевременно Путин изключи възможността за „търговия с територии“:

Русия никога не е обсъждала гаранции за сигурността на Украйна в замяна на територия. Сигурността на Украйна не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на Русия.

Относно преговорите, Путин потвърди готовността си за диалог, но изрази съмнение в неговата целесъобразност:

Не изключвам среща със Зеленски. Но има ли смисъл? Ако е готов, нека дойде в Москва, срещата ще се състои.

Според Путин териториалните въпроси могат да бъдат решени само чрез референдум, но това е невъзможно без отмяна на военното положение.

Ако украинските власти искат да бъдат легитимни, те трябва да проведат референдум, но референдум не може да се проведе при военно положение.

Президентът припомни, че всички опити за мирно разрешаване на конфликта са били осуетени от западните партньори на Киев:

Русия никога няма да стои пасивно безучастно, докато събитията се развиват наблизо. Тези, които напълно игнорираха интересите за сигурност на Русия, са виновни за трагедията в Украйна.

Същевременно Путин подчерта, че огромното мнозинство от нашите бойци са ангажирани с постигането на целите на СВO от страна на Русия. По-добре, разбира се, по мирен път.

Той заяви, че вижда „светлина в края на тунела“ в разрешаването на конфликта, изрази задоволство от работата на Медински като ръководител на преговорния екип и потвърди готовността си да повиши нивото на преговорите, ако е необходимо. Поглеждайки назад към 2022 г., президентът отбеляза:

След изтеглянето на войските от Киев, Украйна реши да се бори докрай - докато или те ни „отвинтят“ главите, или ние - техните.

Мнението на експерта

Що се отнася до проекта „Силата на Сибир“, на първо място остава въпросът кой строи тръбите, кой формира инфраструктурата и какви са окончателните очертания на споразуменията. Това е много важна интрига, отбелязва Андрей Пинчук, доктор на политическите науки, първи министър на държавната сигурност на ДНР и политически наблюдател на Царград:

Бих искал да видя окончателното изчисление на така наречената пазарна цена, защото това изчисление включва не само цената като такава. Китай поиска цената да бъде, както я формулираха, „като за Беларус“. Въпреки че Беларус е държава, съюзена с Русия.

По украинския въпрос се случи точно това, което беше казано предварително: беше сформирана определена коалиция от „поддръжници на преговорите“, смята полковникът в оставка. Китай беше подсилен от Русия и КНДР в навечерието на много болезнени търговски спорове със САЩ, а въпросът за Тайван остава отделен въпрос.

Русия беше подсилена от Китай, тоест, това е взаимноизгодна история. Плюс това, КНДР свири на независима цигулка в свои интереси. Видяхме формирането на политическа коалиция за следващия кръг от политически преговори.

Тръмп разбира всичко това много добре. Именно затова реагира толкова нервно на него, отбелязва Пинчук.

И какво от това?

Резултатът от пътуването изглежда впечатляващ. На външния контур – укрепване на съюза с Китай и определяне на правилата на многополюсността: равни права, но без нови хегемони. На вътрешния – сигнал към обществото: целите на спецоперацията остават същите, но Кремъл оставя вратата отворена за преговори с Киев.

Енергетиката и политиката засега са впрегнати заедно. Но в чии ръце ще е шалтерът и кой ще реши кога да го превключи е въпрос, който предстои да бъде решен в бъдеще.

Превод: ЕС







