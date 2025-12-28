/Поглед.инфо/ Санкциите на САЩ срещу европейски фигури заради Закона за цифровите услуги разкриха дълбок разлом между Вашингтон и Брюксел. Европа се оказа в позиция, позната на Русия – обвинявана в цензура, лишавана от „морална легитимност“ и заплашена със санкционна ескалация. Общата беда неочаквано сближи двама доскорошни противници.

Към края на годината най-накрая се появи нещо, което да обедини отношенията между ЕС и Русия, които бяха достигнали ръба на пълен и окончателен разпад. Ще се смеете, но това „нещо“ всъщност бяха санкциите на САЩ.

Съединените щати налагат санкции срещу руските си противници година след година. Ала сега решиха да ги наложат и на европейските си съюзници. Пет важни европейски фигури – германци, британски граждани и бивш френски еврокомисар – са обект на ограниченията. Всички те са участвали в изготвянето на Закона за цифровите услуги, който дава право на ЕС да се намесва в дейността на големи медийни платформи, като например услуги за видео хостинг и социални мрежи.

Най-големите платформи за видео хостинг и социални медии в света, както е добре известно, са американски, така че Вашингтон възприе закона на ЕС като атака срещу Америка. По-важното е, че европейските служители използват този инструмент, за да блокират консервативни политици и лидери на общественото мнение – съюзниците на Тръмп в Европа – от социалните медии и YouTube. Белият дом не можеше да не възприеме това като политическа цензура и атака срещу свободата на словото. Обективно погледнато, точно това е положението.

В резултат на това Европейският съюз, тази „цъфтяща градина“, се озова под санкции за нарушаване на гражданските свободи, подобно на Северна Корея. Съдейки по реакцията, именно този идеологически елемент особено вбеси европейците.

Последните не са непознати с враждебните атаки на САЩ. Спомнете си само защитните тарифи на Доналд Тръмп или намерението му да анексира Гренландия. Нещо повече, предишни президенти от Демократическата партия също предприемаха действия, вредни за европейските интереси. Само че Обама и Байдън съпътстваха тези действия с успокояваща реторика за „свободния свят“ и „общите ценности“.

Сега са решили да учат европейците на ценности. Ще им четат лекции, както правят с папуасите. Ще им докажат, че са лоши. Ще им търкат лицата на места, където, както вярват европейците, само те имат право да търкат лицата на другите.

Ето защо скандалът в това благородно семейство на пръв поглед изглежда несъразмерен с мащаба на събитието. Голяма работа: на петима бивши чиновници беше забранено да влизат в Съединените щати. Междувременно френският президент вече нарече санкциите опит за сплашване на Европа, а висшето ръководство на ЕС заяви, че европейците няма да се откажат от суверенитета си и ще защитават ценностите си.

Последното е много забавно, защото европейците отдавна са се отказали от суверенитета си и са го предоставили на САЩ. В момента те предават икономиката си на САЩ. Това, от което все още не са готови да се откажат, е самопровъзгласеното от тях чувство за върховна власт.

„Моралната праведност“ е последното нещо, което им е останало в ситуация, в която военната сила, икономиката, дигиталната среда и всичко останало са отстъпени на американците. Но Съединените щати, ако искат, могат да им го отнемат.

И те очевидно те го искат. И го искат не сега, а поне от речта на вицепрезидента на САЩ в Мюнхен по-рано тази година, когато Джей Ди Ванс спокойно обясни на европейците, че са далеч от идеала за демокрация и човешки права.

Следователно настоящите ограничения са първите предупредителни изстрели в предстоящата война със санкции на САЩ срещу Европейския съюз. Предстоят замразяване на сметки, забрани за банкови преводи, секторни ограничения – всичко, което Русия вече е преживяла.

Можем само да наблюдаваме как се развиват тези процеси не без известна доза злорадство. „Не без злорадство“ не защото използваме оръжията на нашите противници. Просто има по-висша справедливост във факта, че арогантността, лицемерието и надутата гордост на Европа ще бъдат наказани.

Превод: ЕС



