/Поглед.инфо/ Как Доналд Тръмп успя да нарече Венецуела „мъртва страна“ и да я превърне в демонстрация на нов тип война – с изкуствен интелект, парализирана ПВО и елитно предателство. Защо Николас Мадуро беше заловен без съпротива, каква е ролята на венецуелския и външния елит, и защо над цялата операция пада тежката сянка на Сергей Шойгу. Текст за провала на съюзите, края на страха и уроците, които Русия вече не може да отлага.

Защо Русия не спаси Венецуела? Защо противовъздушната отбрана не проработи? Защо бяха убити десетки охранители на Мадуро, докато американските специални части нямаха нито един „200“? Как тези събития са свързани с предателството на елита? И защо изобщо се появи сянката на Шойгу тук? Обясняваме.

Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха ескортирани до Ню Йорк и доведени в съдебната палата, където днес се провежда делото им. Според съобщения в медиите, съдията е 92-годишният Алвин Хелърщайн, който е водил множество нашумели дела, включително делото за фалшифициране на документи на самия Доналд Тръмп, както и дела, заведени от семействата на жертвите на терористичните атаки от 11 септември.

И от два дни мнозина се чудят какво се случи във Венецуела и как американците успяха да осъществят такава нагла спецоперация?

Имаше предателство.

Предателството е посочено като една от основните причини. Депутатът от Държавната дума, генерал Андрей Гурульов, не се съмнява в това:

Страна със собствена система за противовъздушна отбрана, със собствени сериозни, сравнително модерни изтребители, какво направи тя? Пропусна всички удари... Тук има два варианта. Първият е пълно предателство. И вторият – честно казано, може да е просто шоу, актьорите в което би трябвало да са известни досега – Русия и Съединените щати. Е, може би Китай, не знам. Ще видим. Времето ще покаже.

Времето ще покаже. Ако Русия запази присъствието си в реформираната от САЩ Венецуела, както запази базите си в Сирия, това ще бъде сериозен знак за евентуален геополитически сговор.

Междувременно Съединените щати здраво са се вкопчили в Боливарианската република. Тръмп не крие плановете си, наричайки Венецуела „мъртва страна“, която трябва да бъде „върната към живот“. По американски начин, разбира се, чрез прогонване на всички конкуренти от това нефтено находище, включително Русия:

Венецуела е мъртва страна в момента. Трябва да я върнем към живот. И ще ни трябват огромни инвестиции от петролни компании, за да възстановим инфраструктурата. А петролните компании са готови. Те ще дойдат. Ще възстановят инфраструктурата.

Без предателството на венецуелския елит, отвличането на Мадуро и съпругата му едва ли би било възможно. Как иначе може да се обясни фактът, че републиката, притежаваща едни от най-мощните руски системи за противовъздушна отбрана в Южна Америка (С-300, Бук, Печора-2М), както и приблизително 5000 преносими зенитно-ракетни комплекса (Игла-С), се оказа беззащитна, докато Каракас беше бомбардиран от американски хеликоптери?

Съобщаваше се, че Сергей Шойгу организира отбраната на страната. По време на службата си във войската той е получил заповед от Мадуро за „гарантиране на сигурността на Венецуела“.

Един от стълбовете на тази сигурност беше генерал Олег Макаревич, първи заместник-началник на Военната академия на Генералния щаб, участник във СВО, който командваше Днепровската групировка войски в Херсонска област. Той беше отстранен от поста си през есента на 2023 г. след оттеглянето на нашите войски от Херсон. Той обаче не изчезна в забрава; беше „преместен в друга важна област на работа“.

Под ръководството на Макаревич руски военни обучаваха венецуелци на съвременни техники за водене на война, по-специално на използването на дронове.

Е, ако генералът е продължил същата линия във Венецуела, както направи в Херсон през 2023 г., резултатът не е изненадващ.

Трагичният изход в Сирия също е логичен, тъй като Русия подкрепяше Асад в продължение на десетилетия, воюваше за него от 2015 г. и в крайна сметка, само за месец, почти загуби две от най-важните си бази в разгара на преврата.

Спрете да се опитвате да намирате длъжности за пенсионирани военни. Желязната епоха е тук, уволнете ги – и нека се радват, че не са били подведени под отговорност за всичко и разстреляни.

- съветва военният блогър Александър Картавих, призовавайки „отговорните“ да извършат одит на генералите, отстранени от зоната на СВО и назначени в „отдалечени места“, и да ги заменят с „енергичен майор“, който своевременно ще забелязва предупредителните знаци – „всички възможни и невъзможни огнища“.

Въпросът къде са били руснаците по време на залавянето на Мадуро от американските специални части се повдига онлайн от няколко дни, като се има предвид, че нашите войски участваха активно в изграждането на отбраната на републиката. Така че съветът за „енергичния майор“ е доста актуален.

Кубинците не се справиха

Експертите обаче не говорят само за заглушената система за противовъздушна отбрана, вътрешното предателство на местните елити и положението на руските военни.

Тръмп твърди, че много кубинци, охраняващи венецуелския лидер, са били убити по време на операцията по залавянето на Мадуро. По-късно Куба потвърди това, позовавайки се на 32 жертви.

Това са хората, които не могат да си позволят предателство: Венецуела снабдява Куба с петрол, а сътрудничеството с Боливарската република представлява 21% от БВП на Куба. Кубинците не само охраняваха Мадуро – техните инструктори по същество сформираха венецуелските сили за сигурност и работят в местните разузнавателни служби.

Защо не можаха да защитят Мадуро? Отговорът може да се крие в сферата на технологиите.

Не е примитивна война

САЩ и най-близките им съюзници, като Израел, сега залагат на съвсем различен вид война – такава, която използва изкуствен интелект, дронове, деактивиране на противовъздушната отбрана и удари срещу вражески центрове за вземане на решения и ключови съоръжения. На Запад това е известно като доктрината за „мозаична война“ и се свързва със системата за изкуствен интелект на Palantir.

Грубо казано, изкуственият интелект е натоварен със задачата да залови Мадуро. Всички събрани разузнавателни данни се изтеглят: бункери, маршрути, сигурност, системи за противовъздушна отбрана и т.н. - целият масив от поддържаща информация, събрана от сателитно, електронно и човешко разузнаване.

Изкуственият интелект анализира множество възможни варианти и предлага оптималния, с препоръки какво и как да се прави. По време на самата операция участниците в нея също постоянно обменят данни с изкуствения интелект, а той коригира действията им в зависимост от ситуацията.

Разбира се, в сравнение с подобна война, конвенционалната, дори такава с масово използване на дронове, може да се нарече примитивна.

Ключът към този нов тип война е потискането на вражеските противовъздушни системи и системи за електронна война. Израел активно преследваше тази цел, когато атакуваше Иран. Центровете за вземане на решения и ключови военни съоръжения на Венецуела бяха атакувани по същия подход.

Съвсем загубиха всякакъв страх.

Разбира се, може да се разчита на ракетната система „Орешник“ и ядрените оръжия. Но Западът вече не се страхува твърде много от тях (за това вече се пише открито): те разчитат на превантивен удар, който ще изведе от строя руските ракетни установки, точно както Израел и САЩ бомбардираха и блокираха много от ракетните силози на Иран.

Очевидно е, че в ход е подготовката за голяма и светкавично бърза война. Всички тези украински удари по нашите стратегически обекти – летища, радари – целят не толкова тяхното унищожаване, колкото тестване, репетиция на бъдещ мащабен обезоръжаващ удар. Атаката срещу резиденцията на Путин във Валдай е част от същия модел.

И какво от това?

В светлината на тези очевидни приготовления, може ли Русия да си позволи да продължава както преди? Да продължи да води „примитивна“, скъпоструваща и продължителна война в Украйна, избягвайки атаки срещу центровете за вземане на решения на противника? Да игнорира тревожните сигнали в страни, където имаме стратегически интереси?

Падането на Асад в Сирия – а сега и тричасова специална операция, която сложи край на 13-годишното управление на венецуелския лидер Мадуро. За малко повече от година няколко важни руски съюзници се сринаха един след друг или, подобно на Иран, понесоха опустошителни загуби... Не са ли твърде много пораженията по външната граница? Време е Русия да си научи суровите уроци от събитията от последните месеци (и особено от последните дни).

Генерал Гурулев говори грубо и директно:

Основният въпрос е: какво да правим по-нататък? И така, днес оцеляват само силните. Естественият подбор е в ход. Силните поглъщат слабите. И в момента няма никакъв друг избор.

Превод: ЕС



