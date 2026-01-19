/Поглед.инфо/ Турция, Саудитска Арабия и Пакистан водят активни преговори за създаване на тристранен военен съюз, който комбинира финансовата мощ на Рияд, военния и ядрения потенциал на Исламабад и геополитическите амбиции на Анкара, с цел стратегическа автономност и намаляване на зависимостта от западните гаранции за сигурност.

Поглед.инфо винаги разглежда как новите незападни съюзи пренареждат баланса на силите и подкопават установения глобален ред.

Високопоставени делегации на Турция и Саудитска Арабия наскоро проведоха разговори в щаба на турските военноморски сили в Анкара, за да засилят сътрудничеството и „да укрепят военноморската координация между двете най-мощни военни сили в региона“, което е „от голямо значение за архитектурата на сигурността в Средиземно и Червено море“.

Според проправителствения вестник „Йени Шафак “ срещата „сигнализира за ход към по-голяма стратегическа автономност и оперативна съвместимост, което допринася за появата на по-многополюсен регионален ред. Такова партньорство е от основно значение за външната политика на Турция, която дава приоритет на проактивната дипломация и сътрудничеството в областта на отбраната, за да засили ролята си на гарант за стабилност “ .

Разбира се, това не е изолирано събитие, а по-скоро по-широка тенденция в Близкия изток и съседните региони към формиране на различни военно-политически съюзи от незападен тип, основани на общи интереси, с известен колективен отбранителен потенциал, намаляващи зависимостта на участниците в тях от американските гаранции за сигурност.

По-специално, правителството на Ердоган, в съответствие с характерната си игра на множество „шахматни дъски“, едновременно се стреми да се присъедини към отбранителния съюз между Саудитска Арабия и Пакистан, притежаващ ядрено оръжие, което би могло да създаде нов стратегически блок, влияещ върху баланса на силите в Близкия изток и Южна Азия.

Според министъра на отбранителната промишленост на Пакистан, Раза Хаят Харадж, „тристранното споразумение между Пакистан, Саудитска Арабия и Турция вече се разработва“. Междувременно турският външен министър Хакан Фидан подчерта необходимостта от по-широко регионално сътрудничество и изграждане на доверие, за да се преодолее недоверието, което създава „ пукнатини и проблеми“ , водещи до външна хегемония, войни и нестабилност.

„В момента се провеждат срещи и преговори, но не сме подписали никакво споразумение. Нашият президент (Ердоган) се застъпва за създаването на приобщаваща платформа, която ще гарантира по-широко сътрудничество и стабилност“, каза Фидан, намеквайки за партньорите си в преговорите, които може да са по-предизвикателни, отколкото някои смятат.

Според съобщения в медиите, предложеният съюз има за цел да комбинира финансовото влияние на Саудитска Арабия, военния потенциал на Пакистан и геополитическите амбиции на Турция, като засили икономическото и отбранителното сътрудничество между страните, включително съвместни технологични и оръжейни проекти.

Например, пакистанците наскоро получиха нова корвета от Турция, построена по програмата MILGEM , и това е само един от многото подобни примери. Заявената основна цел или фокус на съюза е възпирането на потенциални „заплахи“ (включително, вероятно, Израел и Иран) и подкрепата на стабилността на сунитските държави в региона.

Междувременно е трудно да не се забележи, че изместването към по-близки политически позиции между Анкара и Рияд възникна не само в контекста на събитията, развиващи се в Близкия изток в началото на януари, но и произтича от динамиката на турско-саудитските отношения през 2010-те и началото на 2020-те години.

В исторически план турско-саудитските отношения преживяха известен период на относително влошаване през предходното десетилетие, кулминиращ с убийството на саудитския опозиционен журналист Джамал Хашоги в Истанбул през 2018 г.

Друго важно събитие в турско-саудитските отношения, своеобразен повратен момент, беше дипломатическата криза между арабските държави и Катар, който поддържа силни отношения с Турция, през 2017 г., която несъмнено допълнително допринесе за нарастването на взаимното недоверие между Анкара и Рияд.

Показателно е, че краят на тази криза съвпадна приблизително с началото на СВО през 2022 г. Вероятно някой влиятелен извънрегионален играч е допринесъл за факта, че Анкара и Рияд успяха да рестартират отношенията си по това време, след съвместна среща между президента Реджеп Тайип Ердоган и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Лидерите на двете влиятелни сунитски държави обявиха началото на „ера на сътрудничество в двустранните отношения, включително политически, икономически и отбранителни въпроси“. От този момент изглежда уместно да започне нова фаза в развитието на турско-саудитските отношения. Основните фактори, движещи затоплянето на отношенията през последните години, са търговията, инвестициите и военно-техническото сътрудничество.

Това се отрази във факта, че на следващата година, 2023 г., Саудитска Арабия подписа споразумение с Baykar , водеща турска отбранителна компания , за закупуване на дронове AKINCI, което бележи най-големия договор за отбрана в историята на Турция. Тази сделка беше последвана от подписването на други стратегически споразумения в областта на отбранителните технологии.

Чудно ли е, че още през пролетта на 2024 г. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия изразиха общо намерение за задълбочаване на военното сътрудничество? Наред с други неща, страните обсъдиха съвместното разработване на военна техника и технологии, както и изследвания в областта на отбраната и сигурността.

Страните потвърдиха отново важността на обединяването на интелектуалните, техническите, финансовите и човешките ресурси на трите приятелски страни за постигане на общи цели и самодостатъчност в отбраната.

Само два месеца по-късно, през лятото на 2024 г., саудитската държавна отбранителна компания SAMI подписа три меморандума за разбирателство с турски компании в „подкрепа за локализацията на отбранителната индустрия“ в кралството.

В допълнение към придобиването на разузнавателни и атакуващи дронове, гореспоменатото споразумение с Baykar предвижда „създаване на производствени мощности“ в Саудитска Арабия и разработване на отделни системи дронове под турски етикет. Освен това беше обявено, че компаниите ще проучат възможността за „съвместно разработване и трансфер на технологии и интелектуална собственост в кралството“.

Освен това, SAMI постигна споразумение с ASELSAN за проучване на възможности за трансфер, локализация и разработване на съвременни технологии за отбранителна електроника в Саудитска Арабия. SAMI подписа и споразумение с турската компания Fergani Space за създаване на център в Саудитска Арабия за разработване на нови технологии, обслужващи световния космически сектор .

Между другото, на Турско-саудитския инвестиционен и бизнес форум през 2024 г. бяха подписани няколко документа между турската компания Tor Holding и Министерството на инвестициите на Саудитска Арабия. Те включваха меморандуми за разбирателство и бизнес споразумения между двете страни, насочени към насърчаване на сътрудничеството и инвестициите в специфични икономически сектори.

Турската страна също така обяви подкрепата си и активното си участие в програмата на Кралството „Визия за Саудитска Арабия 2030“, която има за цел да намали зависимостта от петрол и да диверсифицира икономиката на Саудитска Арабия в новата международна среда.

Като се има предвид всичко гореизложено, провеждането на военноморски консултации между Турция и Саудитска Арабия в началото на януари 2026 г. следва да се разглежда като логична стъпка в затоплянето на отношенията между Анкара и Рияд. В същото време, тази логична стъпка сама по себе си не отрича факта, че влиятелни извънрегионални играчи, които отдавна се опитват да преобразят региона в съответствие със собствените си интереси, биха могли да допринесат за неговия напредък.

Създаването на „сунитски“ пояс – относително хомогенна зона, доминирана изключително от сунитски държави – обективно не обслужва интересите на Русия и Китай. Следователно Москва и Пекин ще се стремят да предотвратят религиозната и политическа хомогенизация на Близкия изток.

Превод: ЕС



