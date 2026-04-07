/Поглед.инфо/ Олга Корол разкрива шокиращите детайли от разследването на Тъкър Карлсън и Алекс Гибни, които израелската цензура се опита да погребе. „Досиетата Биби“ не са просто хроника на корупцията, а дисекция на един режим, управляван от лични комплекси, алкохолни изпарения и патологична жажда за власт, която тласка Близкия изток към бездната.

Сянката на императора и скелетите в семейния гардероб

„Те живеят като императори.“ Тази фраза, изречена не от случаен минувач, а документирана в хиляди часове полицейски разпити, се превърна в епитафия за моралния облик на семейство Нетаняху. Бенямин (Биби) Нетаняху, човекът, който днес методично подпалва Близкия изток и който според последните данни е подбудил американския президент Доналд Тръмп към директна агресия срещу Иран, всъщност е заложник на собственото си минало и на една жена, чиято воля е по-твърда от стомана.

Светът вижда в лицето на Нетаняху решителен лидер, но разследването на журналиста Тъкър Карлсън и режисьора Алекс Гибни „Досиетата Биби“ показва нещо съвсем различно. Това е разказ за един дълбоко компрометиран политик, чийто семеен гардероб е претъпкан със скелети. От кутии със скъпи пури и безкрайни потоци от розово шампанско до мащабни схеми за медийно влияние и политическо изнудване – портретът на Биби е портрет на цинизма. Филмът е забранен в Израел и блокиран за излъчване в САЩ, но истината не може да бъде скрита зад съдебни заповеди.

Кръвта на брата и раждането на политическия звяр

За да разберем днешния Нетаняху, трябва да се върнем към повратната точка в неговия живот – 4 юли 1976 г. Узи Белер, приятел от детството на Биби, си спомня за него като за момче, израснало в Йерусалим, винаги в сянката на по-големия си брат Йони. Йони Нетаняху е бил национален герой, командир на специалните части, който загива при легендарната операция в Ентебе, Уганда. Той е единственият израелски войник, паднал в битката за спасяването на заложниците.

Смъртта на Йони се превръща в трамплин. Биби заема мястото на „най-големия син“ и превръща семейната трагедия в политически капитал. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че именно върху мита за саможертвата на брата Нетаняху изгради своята първоначална аура на защитник на нацията. Но под тази аура се крие сложна психологическа конструкция – необходимостта да докаже, че е достоен за наследството на Йони, го тласка към крайности, които по-късно се превръщат в държавна политика.

Сивият кардинал в рокля: Кой всъщност управлява Израел?

Ако Йони е дал на Биби входа към политиката, то Сара Нетаняху е човекът, който е построил самия лабиринт на неговата власт. Известният журналист Равив Дракър, който прекара 15 години в разследване на семейството, е категоричен: Сара не е просто съпруга на премиера, тя е главното действащо лице.

Бившият прессекретар Нир Хефец признава по време на разпит, че Нетаняху може да е интелигентен и образован, но последната дума за всяко назначение – от съветници до шефове на служби – има Сара. Тя е човекът, който определя графика, тя е човекът, който решава кой е „лоялен“ и кой трябва да бъде унищожен. Самата Сара, в моменти на мегаломания, заявява, че тя е тази, която представлява Израел пред света и че благодарение на нея страната е уважавана.

Но зад този фасад на „държавническо величие“ се крие грозна реалност. Мени Нафтали, бивш иконом в резиденцията, описва атмосфера на постоянен терор и злоупотреба с власт. Сара Нетаняху е известна със своите изблици на гняв, унижаване на персонала и патологична пристрастеност към лукса. Свидетелствата на Адас Клайн, асистент на олигарха Арнон Милчан, разкриват мащаба на корупцията: каси с шампанско, които се товарят в багажника на колата ѝ веднага щом тя се появи. Милчан е бил принуждаван да доставя тези „подаръци“, за да си осигури благоразположението на премиера.

Аферата с касетата: Денят, в който Биби стана заложник

Ключът към пълния контрол на Сара над съпруга ѝ се крие в събитие отпреди тридесет години, известно като „аферата с касетата“. Когато Нетаняху е в началото на кариерата си, избухва секс скандал – заплашват го със запис на негова извънбрачна връзка. В паника Биби излиза по националната телевизия и признава изневярата, опитвайки се да я представи като „удар по демокрацията“.

От този момент нататък обаче отношенията в семейството се променят радикално. Сара получава върховната власт над него. Както отбелязва Поглед.инфо, публично те играят ролята на идеалното семейство, но зад кулисите Нетаняху се страхува от съпругата си. Тя знае всяка негова стъпка, контролира всяко негово решение. Той се опитва да ѝ угоди във всичко, а тя използва това, за да управлява държавата през него.

Златното момче и мечтата за наследствена монархия

Картината на семейния деспотизъм се допълва от сина им Яир Нетаняху. Узи Белер разказва как Биби сериозно е обмислял възможността Яир да го наследи, сякаш Израел не е демокрация, а абсолютна монархия. Яир е типичният пример за „златно момче“, което презира закона и органите на реда. Разпитите му показват арогантност, граничеща с патология – той крещи на полицаите, нарича ги „мафиоти“ и им напомня, че те са „семейството на премиера“.

Яир Нетаняху не работи, прекарва дните си в интернет, следейки новините 24/7, и според свидетелствата на близки сътрудници, поддържа диктаторски идеи. Той смята баща си за „слаб“ и се заема със задачата да го направи „по-строг“. Това влияние се усеща в агресивната медийна политика на Нетаняху. Бившият главен редактор на портала Walla Ави Алкалай разказва за постоянен натиск от страна на семейството – всеки ден, всеки час, искания за позитивни статии, които да представят Биби като „Цар Давид“, Сара като идеалната първа дама, а Яир като модел за подражание.

Геополитическата цена на една семейна лъжа

Най-страшното в тази история не е битовата корупция или алкохолните изстъпления на Сара. Страшното е как тези лични патологии се трансформират в глобална заплаха. Нетаняху е майстор на лъжата – човек с фотографска памет, който помни всеки детайл, за да може да изплете перфектната мрежа от дезинформация. Той лъже всички, свикнал е с това и не вижда нищо лошо.

Днес тази способност да манипулира е впрегната в една опасна цел – оцеляването на власт на всяка цена, за да избегне затвора. За целта той е готов да хвърли региона в пламъци. Подбуждането на Тръмп към война с Иран не е стратегическа необходимост за сигурността на Израел, а опит на Нетаняху да извади „кестените от огъня“ с американски ръце, отвличайки вниманието от собствените си съдебни процеси.

Екипът на Поглед.инфо стига до извода, че светът е заложник на един човек, който от своя страна е заложник на съпругата си и сина си. Това е триумвират на егоцентризма, който не признава компромиси. Нетаняху не може да капитулира, не може да се оттегли, защото това означава край на имперския лукс и среща с правосъдието. И докато Сара Нетаняху продължава да вярва, че е императрица, а Яир – че е престолонаследник, Биби ще продължава да лъже, да подкупи и да убива, докато не остане нищо за палене.

