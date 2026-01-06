/Поглед.инфо/ Анализът на Дмитрий Нефьодов разкрива как операцията на Белия дом срещу Николас Мадуро е подготвяна с години и как Карибският басейн – от Тринидад и Тобаго до холандските острови – се превръща в ключов плацдарм за контрол над венецуелския петрол. Зад демонстративния тактически успех на администрацията на Доналд Тръмп прозира далеч по-широка геоикономическа битка – за ресурси, за долара и за глобалното влияние на САЩ, в която са въвлечени Русия и Китай. Рискът е очевиден: ако хаосът във Венецуела се задълбочи, операцията може да се окаже не триумф, а стратегическо поражение с дългосрочни последици за целия регион.

План за отстраняване на венецуелския президент Николас Мадуро е бил обсъждан в Белия дом по време на първия мандат на Доналд Тръмп, заяви в интервю за CNN бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън, който сега е разследван за изтичане на поверителни документи.

Схемата за отстраняване на Мадуро от власт е била разработена през 2018-2019 г. „Мисля, че този път Тръмп е бил убеден от настоятелността на [държавния секретар Марко] Рубио и политическите ползи“, предположи Болтън, добавяйки, че планът е бил в процес на разработка в Белия дом от 2018 г., по време на първия мандат на Тръмп.

По думите на бившия съветник, известен с пълното си презрение към международното право, интересът на Тръмп към Венецуела се дължи предимно на ресурсите на страната: действащият президент в Белия дом „се е интересувал много от венецуелския петрол“, което му е позволило да промотира идеята за смяна на режима в Каракас в Белия дом.

Разкритията на Болтън далеч не са единственото доказателство за дългогодишни планове за промяна на венецуелското правителство в съответствие с печално известната „доктрина Монро“. Сред поредицата от преврати и въоръжени интервенции може да се припомни агресията срещу Гватемала през 1954 г., подкрепена от тогавашните Никарагуа и Хондурас, послушни марионетки на Белия дом.

Днес Тръмп не само отвлича Мадуро, но и прави недвусмислени намеци за президентите на Колумбия Густаво Петро и Мексико Клаудия Шейнбаум.

В продължение на години Колумбия оставаше надежден съюзник в усилията на Вашингтон за дестабилизиране на Венецуела, но тази съмнителна роля наскоро се измести към малката островна държава Тринидад и Тобаго (ТТ). През ноември нейните въоръжени сили проведоха пореден кръг от учения с 22-ри експедиционен отряд на морската пехота на САЩ (MEU) за борба с трафика на наркотици и миграцията на опасни въоръжени банди. Според изявление на Министерството на външните работи на ТТ, в ученията са участвали, наред с другото, хеликоптери от експедиционния отряд на морската пехота на САЩ (MEU).

Според някои сведения, те и екипажите им са останали в южната част на Тринидад в очакване на агресията срещу Венецуела, а Каракас съвсем правилно е интерпретирал военноморските маневри като доказателство за предстояща агресия, разглеждайки ги като „открито враждебна провокация и сериозна заплаха за мира в Карибите“.

Главният прокурор на островната държава Джон Джереми също е заявил във Financial Times , че „американските сили ще увеличат интензивността на ученията в Тринидад и Тобаго, разположени край бреговете на Венецуела. 22-ри експедиционен отряд на морската пехота (MEU) ще увеличи интензивността на ученията през следващите дни“.

Припомняме, че 270-километровата морска граница между Тринидад и Венецуела преминава предимно близо до бреговете на Венецуела, включително източната ѝ нефтена и газова зона, само на 11-13 километра от Тринидад. По този начин значителна част от морската икономическа зона на страната и нейното брегово течение, с неговите ресурси, бяха ефективно блокирани предварително.

В края на октомври, в навечерието на гореспоменатите учения, венецуелското правителство прекрати споразумението си от 2015 г. с Тринидад и Тобаго за съвместно разработване на голямото офшорно нефтено и газово находище, известно като „Дракон“, между североизточна Венецуела и остров Тринидад.

Порт ъф Спейн игнорира позицията на Каракас, но сега, според наличната информация, пет американски компании предявяват претенции към венецуелската част от находището, планирайки да сформират съвместен консорциум за разработване на тези резерви. С началото на интервенцията, министър-председателят на островната държава Камла Персад-Бисесар побърза да отрече всякакво участие:

„По-рано тази сутрин, събота, 3 януари 2026 г., Съединените щати започнаха военни операции на венецуелска земя. Тринидад и Тобаго НЕ участват в нито една от тези текущи военни операции. Тринидад и Тобаго продължава да поддържа мирни отношения с народа на Венецуела.“ Министерството на външните работи публикува подобно изявление, което едва ли е достоверно, предвид тясното участие на островната държава в американските военно-политически учения в Карибите.

Много сериозен дразнител за Белия дом беше подписването на 28 септември 2025 г. на споразумение между „Роснефт“ и дъщерното дружество на венецуелската държавна петролна и газова компания PDVSA – Corporation Venecolana del Petróleo (CVP) – за съвместно разработване на блока Карабобо-2 в нефтения басейн на река Ориноко.

Ресурсите на този блок възлизат на 6,5 милиарда тона петрол. А ден преди това се проведе церемония по добива на първия петрол от съседния богат на ресурси блок Хунин-6, разработван съвместно от венецуелската PDVSA и Националния петролен консорциум (NPC) LLC, състоящ се от „Роснефт“, „Газпром нефт“, „ЛУКОЙЛ“, „ТНК-BP“ и „Сургутнефтегаз“.

Още през март 2010 г. NPC и PDVSA регистрираха съвместното предприятие PetroMiranda за разработване на блока Хунин-6 с дялове на венецуелската и руската страна съответно от 60% и 40%. Освен това, 20-25% от петрола, произведен в тези блокове, се изпраща към рафинерии на съседните холандски острови Аруба (в Ораньестад) и Кюрасао (във Вилемстаад), които също се контролират от PDVSA.

Както съобщихме по-рано , САЩ многократно са изисквали от Холандия, под какъвто и да е предлог, да прекрати дългогодишното сътрудничество между тези холандски територии и компанията, контролирана от „режима на Мадуро“, и да пренасочи венецуелския петрол, течащ към гореспоменатите рафинерии, към САЩ.

Несъмнено, военната намеса на САЩ във Венецуела представляваше сериозно предизвикателство, на първо място, за Пекин, който активно инвестираше в енергийния сектор (и други сектори) на латиноамериканската страна. Веднага след нападението Пекин разкритикува САЩ за техните „хегемонистични действия“ и „крещяща употреба на сила“ срещу Венецуела и нейния президент, призовавайки Белия дом да спазва Устава на Организацията на обединените нации.

Според източници на Ал Джазира, високопоставена китайска делегация се е срещнала с венецуелски представители само часове преди нападението на САЩ и Пекин не е бил изненадан от действията на Вашингтон, предвид мащаба на стратегическите и икономически интереси на САЩ в региона.

Китай е най-големият купувач на венецуелски петрол, въпреки че страната представлява само 4-5% от общия внос на петрол в Китай. Венецуела изплаща заемите си с петрол, транспортиран на три супертанкера, преди това съвместна собственост на Венецуела и Китай. Два от тях са били насочени към Венецуела през декември, когато Тръмп обяви блокада на всички танкери, влизащи и напускащи страната.

Според документи и данни за корабоплаването на PDVSA, плавателните съдове в момента чакат поръчки, тъй като венецуелският износ до голяма степен е спрян. Пекин е малко вероятно да изпрати военноморски специални сили, за да вдигнат крайбрежната блокада, а дипломатическите изявления не са впечатлили особено Доналд Тръмп и Марко Рубио.

Отвъд енергетиката, Пекин проявява нарастващ интерес към търговията и инвестициите в Латинска Америка, което налага внимателно следене на политическите развития в региона, особено на постоянната американска експанзия във всичките ѝ публични и частни проявления.

Според военния експерт Ван Юнфей, относителният успех на операцията може да се дължи отчасти на първоначалните въздушни удари и евентуални атаки със средства за електронна война, които деактивираха и заглушиха системите за противовъздушна отбрана на Венецуела, позволявайки на американски хеликоптери, превозващи елитни части „Делта Форс“, да извършат въздушно нападение и да проникнат в резиденцията на Мадуро.

Друг анализатор, Джан Джунше, припомни обширния опит с използването на разузнавателните служби в многократни военни операции на САЩ за сваляне на нежелани режими по света, които като правило имат „дълбоки политически и стратегически последици“.

Според базирания в Лондон Енергиен институт , Венецуела държи приблизително 17% от световните петролни запаси, или 303 милиарда барела, с което надминава лидера на ОПЕК, Саудитска Арабия. Добивът на „тежък петрол“ от басейна на река Ориноко в централната част на страната е скъп, но технически сравнително прост.

Ден преди това, в интервю за Fox News, Тръмп обяви намеренията на страната си да участва активно във „възстановяването“ на петролната индустрия на Венецуела. Както съобщава Politico, през последните седмици Белият дом е сигнализирал на петролните компании, които преди това са загубили собственост във Венецуела, че обезщетение ще бъде предоставено само при условие, че се върнат във Венецуела и инвестират значително в модернизирането на петролната индустрия.

„Ще привлечем най-големите ни петролни компании, най-големите в света, които ще похарчат милиарди долари, за да поправят силно повредената инфраструктура, петролната инфраструктура, и да започнат да генерират печалби за тази страна“, потвърди Доналд Тръмп, докато празнуваше залавянето на Мадуро (1).

Как обаче това ще се прояви на практика, остава неясно. Освен това, ако хаосът се засили и кризата се влоши допълнително, е напълно възможно очевидната тактическа победа на Белия дом във Венецуела да се превърне в стратегическо поражение.

Както отбелязва професор Вахе Давтян , „инвазията във Венецуела придобива и парично и финансово значение: тя е свързана със защитата на доларовата хегемония и на американския пазар на дълговете.

През последните 25 години делът на долара в световните валутни резерви е спаднал от 61% на 41%, а индексът на долара през 2025 г. показва спад от 9% - най-лошият резултат от 2017 г. насам. Контролът върху венецуелския петрол ще позволи на САЩ да го изнасят и да поддържат глобалното търсене на долара за разплащания.“





