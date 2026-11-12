/Поглед.инфо/ Трети пореден танкер с руско дизелово гориво обърна курса си на 400 мили от Ню Йорк и остана да чака нови заповеди в Атлантика, вместо да разтовари на американския бряг. По данни на специализирани агенции и оценки на енергийни анализатори, физическото пристигане на корабите се оказа излишно. Самото издаване на общ лиценз от Министерството на финансите на САЩ и новината за възможен внос свалиха борсовите цени преди междинните избори на 3 ноември. Сега търговците пренасочват товарите към Бразилия, докато Вашингтон и Москва тестват границите на санкционния режим.

По публикации на „Блумбърг“ и руски енергийни издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Борсовата психология сработи без нито един разтоварен тон

На 9 ноември плаващият под чужд флаг танкер „Агиой Фанендес“, натоварен с около 40 000 тона (приблизително 300 000 барела) дизелово гориво със свръхниско съдържание на сяра, направи рязък завой на 400 мили от източното крайбрежие на Съединените щати. По данни на агенция „Блумбърг“, позоваваща се на сателитни системи за проследяване на корабоплаването и пристанищни регистри, съдът е напуснал балтийския терминал Приморск в края на октомври с разчетен час на пристигане в района на Ню Йорк на 7 ноември. Вместо да влезе в пристанището обаче, корабът започна да описва зигзагообразни криви в открития Атлантик.

От гръцката компания корабособственик „Ийстърн Медитеранеън Маритайм“ официално потвърдиха, че крайното пристанище за разтоварване все още не е определено. Това е третият пореден съд от така наречената „дизелова сделка“, който не достига американския бряг.

На пръв поглед ситуацията изглежда като поредния провал на руския износ под натиска на американските политически реалности. Само че в търговията с енергоносители физическото преместване на молекулите от точка А до точка Б често има второстепенно значение спрямо ценовите сигнали на борсата. По оценка на Игор Юшков, водещ анализатор във Финансовия университет при правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност, основната задача на тази операция не е била да залее американските бензиностанции с евтино гориво, а да пречупи възходящия ценови тренд на стоковите борси непосредствено преди междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Механизмът на нетния износ и страхът от инфлационен шок

В Съединените щати всъщност не е имало физически недостиг на дизелово гориво през есента. Американските рафинерии в Мексиканския залив работят на високи обороти и страната традиционно е нетен износител на рафинирани продукти. Проблемът на администрацията на Доналд Тръмп преди вота на 3 ноември беше чисто ценови, а не логистичен.

Вътрешното ценообразуване на горивата в САЩ е подчинено на формулата на нетната експортна стойност (таксата на международния пазар минус транспортните разходи до крайния купувач). Американските петролни корпорации са частни структури, които не се подчиняват на административни заповеди за задържане на стоката вътре в страната. Ако цената на дизела в Ротердам или в пристанищата на Латинска Америка скочи, рафинериите в Тексас и Луизиана моментално насочват потоците си навън. За да остане горивото на вътрешния пазар, цената по американските бензиностанции автоматично се изравнява с международната, minus разходите за превоз.

Точно тук се крие причината за внезапния ход на Вашингтон. Когато борсовите котировки тръгнаха нагоре в края на октомври, Белият дом се изправи пред кошмара на всеки управляващ преди избори: поскъпване на транспорта, логистиката и потребителските стоки (тъй като дизелът е кръвоносната система на товарните превози и земеделието в Америка).

Публикацията на Доналд Тръмп в социалните мрежи, че на пазара предстои да излязат големи количества руски дизел, съчетана с издаването на специален общ лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, подейства като студен душ за спекулантите. Борсовата търговия с фючърси реагира на очаквания, а не на разтоварени тонове. Още преди „Агиой Фанендес“ да стигне средата на Атлантика, цените на дизеловите фючърси на Нюйоркската стокова борса спряха да растат и тръгнаха надолу.

Дали реалният недостиг в Европа и Латинска Америка няма да върне ценовия натиск след месец? Напълно възможно е, но политическият хоризонт във Вашингтон рядко надхвърля датата на следващия вот.