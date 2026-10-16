По публикации на Financial Times, The Guardian и анализи на руски военни и политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Търговия с дизел и балистични ултиматуми
Администрацията в Белия дом очевидно се опитва да прокара прагматична линия за овладяване на цените на горивата на световните пазари чрез директни споразумения с Москва за дизелови доставки — сделка, включваща над 300 000 тона гориво веднага и над 1.5 милиона тона в последващите месеци. На този background Володимир Зеленски публично отказа да спазва исканията за спиране на ударите по руските нефтопреработвателни предприятия. В интервю за Financial Times той директно определи подхода на Доналд Тръмп към Кремъл като „очевидно съчувствие“, поставяйки като условие за прекратяване на огъня прехвърлянето на нови батерии Patriot и зенитни ракети PAC-3.
Въпросът тук не е просто в реториката. Киев твърди, че предишното временно спиране на ударите е било посрещнато не с военна помощ, а с намаляване на потока от американски разузнавателни данни и "технически сривове" в мрежата Starlink. Дали тези технически проблеми в терминалната мрежа на SpaceX са умишлено административно ограничение от страна на Вашингтон? Няма официално потвърждение от Пентагона или компанията на Илон Мъск, но според редица наблюдатели това е първият ясен сигнал, че Белият дом разполага с лостове, които могат мигновено да парализират тактическото командване на украинските въоръжени сили.
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| МЕХАНИЗМИ ЗА НАТИСК НА ВАШИНГТОН |
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| ТЕХНИЧЕСКИ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИ | ФИНАНСОВИ И ВОРЪЖЕНИ |
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| • Селективно спиране на Starlink | • Замразяване на програмата PURL |
| • Редуциране на сателитни данни | • Забавяне на ракети PAC-3 (Patriot|
| • Ограничаване на целеуказването | • Пренасочване на ресурси към Близкия изток|
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Рязан, Саратов и реалността на бойното поле
Въпреки дипломатическото напрежение, атаките продължават. Според данни от руското Министерство на отбраната, над Рязанска област са прихванати четири ракети „Фламинго“ и близо 70 безпилотни летателни апарата, като мишена отново е била местната рафинерия. Подобни опити са регистрирани и в Саратовска област. Сергей Лавров определя действията на Киев като "типична форма на изнудване", а руски представители подчертават, че подобни операции съвпадат по време с совалките на Зеленски в Европа.
Тук проличава дълбокото разминаване в логиката. Докато Вашингтон гони изборна стабилност и овладяване на инфлацията чрез горивата, Киев се опитва да превърне всеки взривен резервоар в политически натиск върху Капитолия. Но работи ли тази стратегия?
- Факторът избори: До междинните избори в САЩ остават броени седмици. Позициите на републиканците са подложени на тест, а според американиста Малек Дудаков, в Киев погрешно калкулират, че Тръмп ще се превърне в "куца патка" и страната ще може да работи пряко с демократите в Конгреса.
- Арсеналният дефицит: САЩ сами изпитват сериозен недостиг на зенитни прехващачи PAC-3, особено на фона на потенциална ескалация около Иран и Близкия изток.
- Програмата PURL: Чрез този механизъм европейски държави купуват американско оръжие за Украйна (над 7 милиарда долара за последната година). Спирането на тази програма от страна на Белия дом би било пагубно за Киев.