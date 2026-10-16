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Свят

Търговията с дизел срещу ракети: Защо Киев рискува сблъсък с Белия дом в критичен момент

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Белия дом и Киев ескалира рязко, след като Володимир Зеленски отказа да прекрати атаките срещу руски рафинерии, обвързвайки спирането им с незабавни доставки на американски системи Patriot. Докато Вашингтон договаря дизелови доставки с Москва за стабилизиране на световните цени, Киев залага на твърд натиск преди междинните избори в САЩ. Анализът показва, че техническите ограничения в Starlink и разузнавателния поток са само първото предупреждение от Пентагона.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 8776 прочитания
Търговията с дизел срещу ракети: Защо Киев рискува сблъсък с Белия дом в критичен момент
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По публикации на Financial Times, The Guardian и анализи на руски военни и политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговия с дизел и балистични ултиматуми

Администрацията в Белия дом очевидно се опитва да прокара прагматична линия за овладяване на цените на горивата на световните пазари чрез директни споразумения с Москва за дизелови доставки — сделка, включваща над 300 000 тона гориво веднага и над 1.5 милиона тона в последващите месеци. На този background Володимир Зеленски публично отказа да спазва исканията за спиране на ударите по руските нефтопреработвателни предприятия. В интервю за Financial Times той директно определи подхода на Доналд Тръмп към Кремъл като „очевидно съчувствие“, поставяйки като условие за прекратяване на огъня прехвърлянето на нови батерии Patriot и зенитни ракети PAC-3.

Въпросът тук не е просто в реториката. Киев твърди, че предишното временно спиране на ударите е било посрещнато не с военна помощ, а с намаляване на потока от американски разузнавателни данни и "технически сривове" в мрежата Starlink. Дали тези технически проблеми в терминалната мрежа на SpaceX са умишлено административно ограничение от страна на Вашингтон? Няма официално потвърждение от Пентагона или компанията на Илон Мъск, но според редица наблюдатели това е първият ясен сигнал, че Белият дом разполага с лостове, които могат мигновено да парализират тактическото командване на украинските въоръжени сили.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  МЕХАНИЗМИ ЗА НАТИСК НА ВАШИНГТОН                      |
+------------------------------------+------------------------------------+
| ТЕХНИЧЕСКИ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИ       | ФИНАНСОВИ И ВОРЪЖЕНИ               |
+------------------------------------+------------------------------------+
| • Селективно спиране на Starlink   | • Замразяване на програмата PURL   |
| • Редуциране на сателитни данни    | • Забавяне на ракети PAC-3 (Patriot|
| • Ограничаване на целеуказването   | • Пренасочване на ресурси към Близкия изток|
+------------------------------------+------------------------------------+

Рязан, Саратов и реалността на бойното поле

Въпреки дипломатическото напрежение, атаките продължават. Според данни от руското Министерство на отбраната, над Рязанска област са прихванати четири ракети „Фламинго“ и близо 70 безпилотни летателни апарата, като мишена отново е била местната рафинерия. Подобни опити са регистрирани и в Саратовска област. Сергей Лавров определя действията на Киев като "типична форма на изнудване", а руски представители подчертават, че подобни операции съвпадат по време с совалките на Зеленски в Европа.

Тук проличава дълбокото разминаване в логиката. Докато Вашингтон гони изборна стабилност и овладяване на инфлацията чрез горивата, Киев се опитва да превърне всеки взривен резервоар в политически натиск върху Капитолия. Но работи ли тази стратегия?

  • Факторът избори: До междинните избори в САЩ остават броени седмици. Позициите на републиканците са подложени на тест, а според американиста Малек Дудаков, в Киев погрешно калкулират, че Тръмп ще се превърне в "куца патка" и страната ще може да работи пряко с демократите в Конгреса.
  • Арсеналният дефицит: САЩ сами изпитват сериозен недостиг на зенитни прехващачи PAC-3, особено на фона на потенциална ескалация около Иран и Близкия изток.
  • Програмата PURL: Чрез този механизъм европейски държави купуват американско оръжие за Украйна (над 7 милиарда долара за последната година). Спирането на тази програма от страна на Белия дом би било пагубно за Киев.
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