/Поглед.инфо/ Конфликтът между Белия дом и Киев ескалира рязко, след като Володимир Зеленски отказа да прекрати атаките срещу руски рафинерии, обвързвайки спирането им с незабавни доставки на американски системи Patriot. Докато Вашингтон договаря дизелови доставки с Москва за стабилизиране на световните цени, Киев залага на твърд натиск преди междинните избори в САЩ. Анализът показва, че техническите ограничения в Starlink и разузнавателния поток са само първото предупреждение от Пентагона.

По публикации на Financial Times, The Guardian и анализи на руски военни и политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговия с дизел и балистични ултиматуми

Администрацията в Белия дом очевидно се опитва да прокара прагматична линия за овладяване на цените на горивата на световните пазари чрез директни споразумения с Москва за дизелови доставки — сделка, включваща над 300 000 тона гориво веднага и над 1.5 милиона тона в последващите месеци. На този background Володимир Зеленски публично отказа да спазва исканията за спиране на ударите по руските нефтопреработвателни предприятия. В интервю за Financial Times той директно определи подхода на Доналд Тръмп към Кремъл като „очевидно съчувствие“, поставяйки като условие за прекратяване на огъня прехвърлянето на нови батерии Patriot и зенитни ракети PAC-3.

Въпросът тук не е просто в реториката. Киев твърди, че предишното временно спиране на ударите е било посрещнато не с военна помощ, а с намаляване на потока от американски разузнавателни данни и "технически сривове" в мрежата Starlink. Дали тези технически проблеми в терминалната мрежа на SpaceX са умишлено административно ограничение от страна на Вашингтон? Няма официално потвърждение от Пентагона или компанията на Илон Мъск, но според редица наблюдатели това е първият ясен сигнал, че Белият дом разполага с лостове, които могат мигновено да парализират тактическото командване на украинските въоръжени сили.

+-------------------------------------------------------------------------+ | МЕХАНИЗМИ ЗА НАТИСК НА ВАШИНГТОН | +------------------------------------+------------------------------------+ | ТЕХНИЧЕСКИ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИ | ФИНАНСОВИ И ВОРЪЖЕНИ | +------------------------------------+------------------------------------+ | • Селективно спиране на Starlink | • Замразяване на програмата PURL | | • Редуциране на сателитни данни | • Забавяне на ракети PAC-3 (Patriot| | • Ограничаване на целеуказването | • Пренасочване на ресурси към Близкия изток| +------------------------------------+------------------------------------+

Рязан, Саратов и реалността на бойното поле

Въпреки дипломатическото напрежение, атаките продължават. Според данни от руското Министерство на отбраната, над Рязанска област са прихванати четири ракети „Фламинго“ и близо 70 безпилотни летателни апарата, като мишена отново е била местната рафинерия. Подобни опити са регистрирани и в Саратовска област. Сергей Лавров определя действията на Киев като "типична форма на изнудване", а руски представители подчертават, че подобни операции съвпадат по време с совалките на Зеленски в Европа.

Тук проличава дълбокото разминаване в логиката. Докато Вашингтон гони изборна стабилност и овладяване на инфлацията чрез горивата, Киев се опитва да превърне всеки взривен резервоар в политически натиск върху Капитолия. Но работи ли тази стратегия?