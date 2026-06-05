Търговската сделка между САЩ и ЕС разкри цената на трансатлантическата зависимост

/Поглед.инфо/ Търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, договорено в шотландския курорт Търнбери, беше представено като компромис, който предотвратява мащабна митническа война. Зад дипломатическите формулировки обаче се натрупват въпроси за икономическата цена, политическите отстъпки и нарастващата зависимост на Европа от американския пазар, енергия и военна защита. Дебатът вече не е само за митата, а за самото място на ЕС в променящия се световен икономически ред.

Търговската конфронтация между Съединените щати и Европейския съюз не започна със споразумението в Търнбери. То беше само моментът, в който натрупаният натиск излезе на повърхността. Вашингтон постави Брюксел пред избор между високи мита и политически компромис, а европейските лидери предпочетоха второто. Според информацията в оригиналния материал президентът Доналд Тръмп е заплашил с 30-процентни мита върху европейския внос, след което е било постигнато споразумение за 15-процентна ставка срещу редица европейски ангажименти.

Самото съдържание на сделката показва, че спорът не се изчерпва с тарифите. Става дума за достъп до пазари, инвестиции, енергийни доставки и военно сътрудничество. ЕС е поел ангажименти за мащабни покупки на американски втечнен природен газ, за инвестиции в американската икономика и за разширяване на достъпа на американски стоки до европейския пазар. Според автора на текста това превръща търговската сделка в инструмент с далеч по-широко политическо значение.

Числата обясняват защо конфликтът възниква периодично. Търговията между двете страни достига близо два трилиона евро годишно. Европейският съюз поддържа значителен излишък в търговията със стоки, докато Съединените щати компенсират част от това предимство чрез услугите, особено във финансовия и технологичния сектор. Именно тук се появява едно от основните противоречия. Вашингтон традиционно акцентира върху дефицита при стоките, докато Брюксел посочва, че общият баланс изглежда различно, ако се включат услугите.

Това изглежда логично, но има една особеност. Въпреки договорените компромиси, американският търговски дефицит спрямо ЕС според посочените данни не намалява, а нараства. През март той се е увеличил многократно за един месец. Ако тези числа са коректни, възниква въпросът дали митническият натиск изобщо постига заявената цел или се използва като средство за преговори по по-широк политически дневен ред.

Не по-малко показателна е реакцията вътре в самия Европейски съюз. Европейският парламент и част от държавите членки са настоявали за защитни механизми срещу евентуално едностранно оттегляне на САЩ от договореностите. В резултат са били включени клаузи, които позволяват спиране на европейските отстъпки при неизпълнение на американската страна, както и механизъм за прекратяване на споразумението след определен период. Самият факт, че подобни предпазители са били необходими, показва степента на недоверие между партньори, които официално определят отношенията си като стратегически.

Зад този спор стои и по-дълбок въпрос. След енергийните сътресения от последните години Европа постепенно увеличи зависимостта си от американския втечнен природен газ. Военната сигурност на континента продължава да бъде тясно свързана с НАТО и американските военни ресурси. Търговските преговори започват да се преплитат с въпроси, които формално нямат отношение към митата. Именно затова дебатът в Брюксел придобива политически характер и се превръща в спор за границите на европейската автономия.

Авторът на оригиналния текст разглежда случващото се като доказателство за нарастваща американска доминация над европейската икономическа политика. Това е оценка, която отразява конкретна политическа позиция и не може да бъде независимо потвърдена само от представените данни. В същото време е трудно да бъде пренебрегнат фактът, че Вашингтон използва достъпа до своя пазар, енергийни доставки и финансово влияние като инструменти в преговорите. От другата страна Брюксел се опитва да съхрани икономическите ползи от трансатлантическите отношения, без да влиза в открит конфликт със своя най-важен съюзник.

Точно тук се намира същинската тема на спора. Не дали митото ще бъде 15 или 30 процента. Не дали определен сектор ще спечели или загуби няколко милиарда евро. Въпросът е доколко Европейският съюз може да провежда самостоятелна икономическа стратегия в условията на растяща конкуренция между големите центрове на сила. Засега отговорът остава неясен. Но дебатът около Търнбери показва, че все повече европейски политици започват да поставят именно този въпрос.