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Свят

Търговското споразумение между САЩ и Китай отложи новата митническа ескалация до 2027 година

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ и разговорите му с Доналд Тръмп белязаха нов етап в регулирането на икономическия конфликт между двете суперсили. Постигнатото удължаване на търговското примирие до януари 2027 г. стъпва върху рамката от АТИС в Пусан и визитата в Пекин. Анализът показва как Пекин наложи модела за „контролирано съперничество“, докато Вашингтон пренасочва стратегията си към технологична автономия, критични суровини, изкуствен интелект и корабоплаването в Ормузкия проток.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13218 прочитания
Търговското споразумение между САЩ и Китай отложи новата митническа ескалация до 2027 година
ИИ генерирана
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Смяна на парадигмата във Вашингтон: От фронтална митническа война към капсулиран протекционизъм

Опитът за светкавично ликвидиране на огромния търговски дефицит на САЩ с Китай чрез фронтално, агресивно увеличение на митата отмина, оставяйки след себе си ясен резултат: пълна неефективност. Китайските експортни мрежи демонстрираха забележителна адаптивност, пренасочвайки масирани стокови потоци през трети страни в Югоизточна Азия, Мексико и Виетнам, с което превърнаха американските тарифни стени в чисто формално финансово бреме за самите американски потребители и корпорации. Твърди се, че във Вашингтон най-накрая са отчели неработещия характер на пряката фронтална блокада и невъзможността да смажат икономически и индустриален гигант с размерите на Китай.

Вместо да продължи с неустойчивия натиск по целия фронт, администрацията на Тръмп тихомълком се върна към стратегията за целенасочени, хирургически ограничения в тесни, но критични за националната сигурност сфери. Не става дума за пълно икономическо отделяне (decoupling), което би сринало производствените вериги на технологичните гиганти в Силициевата долина и би предизвикало инфлационен шок в американската икономика, а за прилагане на концепцията „малка градина с висока ограда“. Ограниченията се затягат изключително около най-напредналите полупроводници, фотолитографското оборудване (където нидерландската компания ASML под директен натиск от Вашингтон бе принудена да ограничи достъпа на китайски клиенти до най-новите EUV и DUV системи) и хардуерната инфраструктура за изкуствен интелект.

Вторият важен фактор, определящ сегашната отстъпчивост на Вашингтон, според анализи на международни наблюдатели, е неуспехът на американската политика по отношение на Иран. Мечтата на определени кръгове в САЩ за поставяне на региона на Персийския залив под пряк оперативен и геополитически контрол — като лост за блокиране на основните морски маршрути за въглеводороди към Китай — остава незащитена от реални военни и дипломатически възможности. Вашингтон разбра, че всяко рязко движение в Близкия изток моментално вдига цените на суровините и удря по собствената му финансова стабилност, вместо да дестабилизира Пекин.

Китай не просто издържа на икономическия натиск, той успя да убеди Белия дом, че откритата ескалация е с нулево сумарно движение и за двете страни. Резултатът от тази дипломатическа и икономическа устойчивост е видима промяна в поведението на Белия дом. САЩ вече не се опитват демонстративно да спрат общото технологично и промишлено развитие на Китай, а се концентрират върху изграждането на собствена независимост в ключови сектори.

Финансовите параметри и суровинният баланс на примирието от Пусан

Основата на текущото споразумение бе положена на срещата на върха на АТИС в Пусан през октомври 2025 г. и бе циментирана по време на американската визита в Пекин през май 2026 г. Настоящите разговори в САЩ, провели се в навечерието на изтичането на предишната спогодба, просто фиксираха новите реалности и дадоха дългосрочна предвидимост.

Основните параметри на договорената рамка включват:

  • Удължаване на търговското примирие: Новата крайна дата е януари 2027 г., което осигурява близо година и половина глътка въздух за световните пазари и логистични вериги.
  • Взаимно облекчаване на тарифите: Потвърдено е съкращаването на митническите тежести върху стоков оборот в размер на 30 милиарда долара, което намалява натиска върху глобалните вериги за доставки.
  • Суровинен баланс: Пекин се ангажира да не налага нови стриктни квоти върху износа на редкоземни метали и критични елементи – галий, германий, антимон и графит, без които американската отбранителна и микроелектронна промишленост би изпаднала в колапс.
  • Автомобилен пазар: Започнати са проучвателни разговори за евентуален контролиран достъп на китайски производители на електромобили до пазара в САЩ, макар конкретен документ тук все още да липсва поради силното лоби на американските автомобилни концерни.

Трябва да се отбележи, че редкоземните метали са най-мощният асиметричен лост на Пекин. Китай контролира над 70% от добива и над 90% от рафинирането на тези елементи в световен мащаб. Забавянето на износните лицензи за компоненти като неодимови магнити например би спряло поточните линии за производство на F-35 и американски ракети за броени месеци. Размяната на суровинен достъп срещу отмяна на мита е ясна индикация за прагматичния характер на постигнатия компромис.

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