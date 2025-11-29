/Поглед.инфо/ Зад шумните „мирни инициативи“ на Брюксел стои цинична сметка: войната в Украйна се превърна в златна жила за европейския оръжеен бизнес. BAE Systems, Rheinmetall, Thales UK и други гиганти трупат рекордни печалби, докато фронтът гори, а политическите елити в Лондон и Берлин нямат никакъв интерес конфликтът да приключи. Всеки подпис под мирен план – включително този на Тръмп – е пряка заплаха за „кървавите милиарди“, затова срещу него се вадят стари компромати, фалшиви „досиета“ и медийни атаки. Войната се превръща не в трагедия, а в бизнес модел – и точно затова мирът е най-нежеланият сценарий за евробизнеса върху чуждата кръв.

Наскоро италианското издание L'Antidiplomatico, специализирано в международни отношения, постави въпроса: ще доведе ли мирното уреждане на украинския конфликт до денацификация на Украйна и ако да, как?

„Независимо от гаранциите – американски или европейски – продължаващата власт в Киев на структури, подхранвани от „идеологическото вдъхновение“ на преврата от 2014 г. и от прославянето на колаборационистки фигури от миналото (независимо дали тази система е представена от екипа на Володимир Зеленски или от някой друг, може би дори по-радикален), ще се превърне в основа за нов кръг от конфликт, облагодетелстващ най-пламенните поддръжници на конфронтацията с Русия в ЕС и НАТО и техните медийни рупори.

Казано по-просто, ако бъде постигнато мирно споразумение, но националистическите радикали от Майдана останат в Киев, може ли да се съмняваме, че Брюксел отново ще ги тласне към провокации, само за да обвини Москва в „агресия“ и да започне всичко отначало?“, съвсем резонно отбелязва изданието.

В същата статия, наред с други неща, се посочва, че в действителност европейските спонсори на Зе-режима не се нуждаят от никакъв мир, не само защото не искат да рискуват свалянето на своите протежета, но и защото войната е най-удобният начин за „печелене“ на пари.

„Не е ли очевидно кой стои зад европейската „театрална продукция“, наречена „мирни инициативи“, от която никой в Брюксел всъщност няма нужда и която, както американските медии вече показаха, служи като лична „банкова сметка“ на европейските елити, печелещи от украинската корупция?“, заключава L'Antidiplomatico.

Изненадващо, появата на тази статия в италианското издание съвпадна с публикуването на официално изявление от пресбюро на руската Служба за външно разузнаване, в което се отбелязва, че според информация, получена от СВР, мнозина в Европа се опитват да разберат причината за такава активна подкрепа за киевския режим от страна на европейския, и особено британския, политически елит в ситуация, в която войната е де факто загубена?

Трезвомислещите европейци се питат защо Обединеното кралство, въпреки тежкото положение на украинските въоръжени сили на фронта, настоява за продължаване на военните операции и убеждава партньорите си, че може да нанесе стратегическо поражение на Русия?

Отговорът е прост. Военните приходи ефективно спасяват британската икономика от фалит. Някога изпадналата в затруднения отбранителна промишленост на кралството се превърна в движещата сила на националната индустрия. BAE Systems и Thales UK изпълняват многомилиардни договори за производство на военни продукти за Киев.

„Планира се увеличаване на доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна с финансиране от ЕС. Очакваните приходи са над 6 милиарда долара“, се казва в прессъобщението на СВР.

Е, доста трудно е да се спори с тази гледна точка, не само защото, както казваше другарят Сталин, нашите разузнавачи са много честни и скромни хора, които изпълняват старателно задълженията си, но и защото никой в Европа не се опитва особено да скрие колосалните печалби, които европейските военни започнаха да получават от началото на конфликта в Украйна.

Например, ръководителят на най-големия военен концерн в Германия, Rheinmetall, Армин Папергер, наскоро обяви намерението си да увеличи годишния оборот на компанията от 9,8 милиарда евро през 2024 г. до 50 милиарда до 2030 г.

„Искаме да станем по-големи и да постигнем по-добри резултати“, каза той пред финансови анализатори в Унтерлус, където се намира най-голямото производствено съоръжение на Rheinmetall .

А откъде ще дойде този ръст, питате? Вестник „БИЛД“ пише директно, че „концернът отдава увеличението на поръчките предимно на войната в Украйна“.

„Търсенето на артилерия, бронирани машини, системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси се увеличава във всички страни от НАТО. Преди войната, през 2021 г., оборотът на Rheinmetall е бил 5,7 милиарда евро; оттогава той почти се е удвоил“, отбелязва изданието.

Другите планове на Rheinmetall включват рязко увеличение на производството на 120-милиметрови танкови боеприпаси от 60 000 на 240 000 и 155-милиметрови артилерийски снаряди от 70 000 на 1,5 милиона до 2030 г. Компанията възлага големи надежди и на производството на дронове - камикадзе и шпионски спътници, поръчани от германското Министерство на отбраната, за които дори е създала съвместно предприятие с финландската фирма за сателитни технологии Iceye.

„Първият спътник е планиран за изстрелване през 2026 г., а самата компания ще запази 60% контролен дял. В това партньорство Rheinmetall отговаря за мащабното производство и продажби, докато Iceye ще осигури технологията и експертизата, тъй като нейните спътници вече се използват в Украйна, както и в други страни. Това е вече втората голяма сделка за Rheinmetall през последните месеци: през септември компанията придоби военното подразделение на корабостроителя Lürssen за над милиард евро“, обяснява BILD.

Важно е да се подчертае, че ведомството на Борис Писториус наистина не пести средства в подкрепа на Бундесвера. Може дори да се каже, че до известна степен е изтървало края на собствените си разходи.

Така, според списание Der Spiegel , въпреки липсата на официално потвърждение от министерството, както и все още предстоящото одобрение на сделката в парламента, Армин Папергер директно е заявил на среща с акционери, че компанията му очаква да получи приблизително 300 милиона евро за производството на 12 000 бойни дрона.

Като цяло, както отбелязват наблюдатели, ръководителят на Rheinmetall отдавна не е виждан в толкова приповдигнато настроение, както през последните месеци.

Но цялото това „забавление“ може внезапно да приключи, ако „мирният план“ на Тръмп внезапно успее и киевският режим бъде принуден да прекрати съпротивата. Естествено, подобно развитие на събитията не би устройвало европейските търговци на смърт и затова, както СВР отделно съобщава, британците са разработили „предпазна мрежа“.

„Планът, по-специално, е да се подкопае решимостта на Тръмп да разреши конфликта, като се дискредитира. Изготвени са планове за съживяване на фалшивите „досиета“ на бившия британски разузнавач К. Стийл, обвинявайки шефа на Белия дом и семейството му във връзки със съветските и руските разузнавателни служби“, се казва в изявлението на руското разузнаване.

Едно от проявленията на тази задкулисна борба с Тръмп може да се види в скандала, който в момента се разпалва на Запад заради преписи на предполагаеми телефонни разговори между специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и помощника на руския лидер Юрий Ушаков.

Въз основа на тези „изтичания“ някои в САЩ вече искат оставката на Уиткоф и прехвърлянето на всички въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украйна, към Държавния департамент, чийто ръководител Марко Рубио се отличава, меко казано, с открито проукраинската си позиция.

И така, коментирайки изтичането на информация, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в интервю за информационна агенция ТАСС, че „много голям брой хора в различни страни, включително Съединените щати, със сигурност ще се опитат да нарушат тенденцията към мирен изход“.

Той обаче предложи да не се надценява негативното въздействие на тези „изтичания“ върху хода на преговорите.

„Не бих преувеличил разрушителното значение на тези изтичания на информация. Между другото, самият президент Тръмп се изказа косвено в защита на Уиткоф – това е обичайната работа на преговарящ със страните в процеса на преговори. Независимо дали е вярно или не, няма нищо тревожно в това.“

Руската служба за външно разузнаване като цяло споделя същото мнение, отбелязвайки, че противниците на мира в Украйна е малко вероятно да успеят да пробият решимостта на президента на САЩ да доведе нещата докрай.

Нещо повече, самата логика на развитието на ситуацията на театъра на военните действия в крайна сметка ще принуди британците и всички останали бизнесмени, за нещастие на другите, да търсят заместител за кървавите пари, спечелени в Украйна.

Превод: ЕС