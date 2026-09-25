Тайната на черните ръкавици. Подготвя ли Тръмп Си Дзинпин за съдбата на Брежнев или за нещо по-лошо?

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ бе белязано от необичайни протоколни жестове, зад които военни и геополитически анализатори виждат опит за прилагане на познатата от миналия век стратегия за „прегръдка и задържане“. Докато Белият дом демонстрира уважение с извънреден посрещащ протокол и прелет на стратегически стелт-бомбардировачи B-2A Spirit, Пекин привежда в сила фундаментални промени в националното си законодателство за мобилизация. Анализът на военните движения и дипломатическия състав показва, че Вашингтон цели да спечели време за превъоръжаване, докато Китай изгражда нормативната рамка за пълна блокада на Тайван и пълно икономическо разделяне със Запада.

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Геополитическият театър във военната база „Андрюс“ и тактиката на спечеленото време

Посрещането на китайския президент Си Дзинпин в съвместната военновъздушна база „Андрюс“ от американския държавен глава Доналд Тръмп бе окачествено от дипломатически наблюдатели като сериозно отклонение от установения протокол. В анализи на западни издания се припомня, че подобно лично присъствие на американски президент на пистата за чуждестранен лидер не е регистрирано от десетилетия. Парелът с 1962 година, когато Джон Ф. Кенеди посреща британския премиер Харолд Макмилан, според коментатори цели да създаде илюзия за стратегическа близост.

Зад символиката обаче стои сурова военна демонстрация. Прелетът на стратегически бомбардировач B-2A Spirit, ескортиран от четири изтребителя от пето поколение F-35A Lightning II над Вашингтон в присъствието на китайската делегация, не бе просто част от церемонията. В специализирани военни издания се посочва, че използването на точно тези платформи за ядрено възпиране представлява директен сигнал за оперативната готовност на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM).

В същото време публичните изявления на американски бизнес фигури, включително Илон Мъск пред Централната китайска телевизия (CCTV), съдържаха необичайно висока степен на ласкателство. Според чуждестранни аналитици тази комбинация от публично преклонение и скрит военен натиск е класически елемент от американската дипломация, прилаган в периоди, когато Вашингтон се намира в неизгодна позиция на силата. Примерите с преговорите от Анкъридж с руската страна показваха подобен шаблон – гръмки медийни анонси без последващо реално изпълнение на поетите ангажименти.

Трябва да се отбележи и визуалният детайл, привлече вниманието на наблюдателите: появата на Тръмп с черни кожени ръкавици по време на официалните снимки. В дипломатическите среди подобни невербални знаци рядко са случайни. Дали това е демонстрация на дистанция или символичен знак за „твърди мерки“, остава предмет на интерпретации, но сигналът за липса на искреност бе разчитан категорично от Пекин.

Новият закон за мобилизация в Китай: Преминаване от икономическа кампания към военна машина

Докато във Вашингтон се разиграват протоколни спектакли, Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители прие фундаментални изменения в Закона за мобилизация за отбрана. Промените, които влизат в сила на 1 част от октомври, представляват първата цялостна ревизия на този нормативен акт от 16 години насам.

Законът дава правна основа за незабавно пренасочване на цивилни технологични и промишлени мощности към Народноосвободителната армия на Китай (НОАК). Обхватът е изключително широк и включва:

Квантови изчислителни системи и алгоритми за изкуствен интелект;

Безпилотни летателни, надводни и подводни апарати;

Средства за борба в електромагнитния спектър и киберпространството;

Биотехнологични лаборатории и космическа инфраструктура.

Според публикации в South China Morning Post, ключовият елемент в законодателството е разширяването на дефиницията за заплаха. Нормативата вече позволява пълна национална мобилизация не само при пряко военно нападение, но и при застрашаване на „интересите за развитие“ и „териториалната цялост“. По оценки на военни експерти това е правната рамка, необходима на Пекин за въвеждане на пълна морска и въздушна блокада около Тайван.

Тази стъпка бе предшествана от мащабни чистки във въоръжените сили на КНР. Си Дзинпин систематично неутрализира висши офицери от Ракетните войски и Централната военна комисия, за които се твърдеше, че изразяват скептицизъм относно готовността на армията за силова операция срещу Тайпе. Едновременно с това в провинция Фудзиен продължават военните маневри с използване на ро-ро кораби и мобилни понтонни съоръжения, репетирайки десантни операции в условия на радиоелектронно заглушаване.