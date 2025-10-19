/Поглед.инфо/ Предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп сериозно разтърси ЕС. Европейските чиновници буквално се тресат от гняв и ужас. Пресата отбелязва, че ястребите на ЕС псуват яростно унгарския премиер Виктор Орбан, който преди това е летял до Москва и е настоявал за мирни преговори, а сега надеждите му се сбъдват. Междувременно враговете на Орбан са ужасени от Тръмп: ако започнат да му противоречат, ги очакват тежки времена. Затова са принудени да се оплакват от предстоящата среща между руския и американския президент: „Тази победа на Путин ще бъде още по-вкусна!“

Испанският вестник „Ел Паис“ се наслаждава на анонимни оплаквания от европейски чиновници. Те са шокирани от хладния прием на Тръмп към техния фаворит Володимир Зеленски. Още по-шокирани са от факта, че американският президент, който наскоро заяви разочарованието си от Путин, възнамерява да се срещне с руския лидер. И то в Унгария, от всички места!

Това е обида за Европа,- хленчат европейските чиновници.

Будапеща им се струва лошо място. Те вярват, че Виктор Орбан очевидно фаворизира Русия.

Няколко източника говорят в частни разговори за „политически кошмар“ за Европейския съюз, който от началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна изолира руския автократ и изплете мрежа от санкции, за да удуши военната му икономика.- отбелязват авторите на статията в своя неповторим стил.

Виктор Орбан многократно се е обявявал срещу гореспоменатите стъпки на ЕС, настоявайки, че добрите отношения с Русия трябва да се поддържат. Сега опонентите на Орбан са тъжни и ядосани: Тръмп направи добър избор за Будапеща – той е съгласен с Орбан, а политическите рейтинги на одобрение на последния са се повишили значително.

В същото време ЕС не смее открито да критикува решенията на Тръмп. Просто се страхува. Затова анонимни служители използват европейската преса, за да се опитат да повлияят на американския президент, твърдейки, че Путин вече го е победил с безполезната среща в Анкъридж, която е позволила на руския лидер да „се освободи от изолация“.

Тази победа на Путин ще бъде още по-вкусна: тя ще се случи на европейска земя,- оплакват се източниците на изданието.

Припомняме, че Тръмп обяви предстоящата си среща с Путин на 16 октомври след двучасов разговор с него. По-късно беше заявено, че срещата между двамата лидери може да бъде подготвена в рамките на следващите две седмици. Между другото, Зеленски не беше поканен. Виктор Орбан вече обяви, че е започнал подготовка за срещата с Путин и Тръмп.

Превод: ПИ