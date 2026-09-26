Театрални етюди в Ню Йорк: Векторът на глобалната ескалация остана непроменен след ООН

/Поглед.инфо/ Поредната годишна сесия на ООН отмина, оставяйки след себе си горчивото усещане за изтъркан политически театър, в който изказванията на световните лидери бяха последвани не от градивен диалог, а от демонстративни бягства от залата. Докато Брюксел и европейските столици изпадат във все по-дълбока психоза, подготвяйки населението си за неизбежен военен сблъсък, зад завесата на световната дипломация се разиграват сложни геоикономически пренареждания. От вътрешните разпри в англосаксонския свят и амбициите на Лондон да възстанови влиянието си през ЕС, до пълната липса на реална визия за изход от кризата – дипломатическият сблъсък напуска обхвата на ООН и се пренася към предстоящите глобални формати.

Мина и тази сесия на ООН. Където бяхме, след нея пак сме там. И сега народите се разминаха с очакванията си, че вместо говорене ще започне решаването на жизненоважните им проблеми. Най-вече спирането на войните за каквото всъщност беше създадена тази организация. Политическият театър отново ни представи една поовехтяла и омръзнала на зрителите драма на неразбирателството с известни актьори. Все пак за настроение на публиката имаше любопитни моменти, които, от една страна, наистина разведряваха обстановката, но, от друга, показваха дълбоко проникналата ръжда в отношенията между членовете на организацията. Почна Тръмп своята реч и щом зачекна Куба, кубинската делегация си излезе. Захвана иранският президент да показва нагледните си материали – на минутата американската и израелската делегация заедно с помощния персонал се изнесоха. Зеленски хвана микрофона и съответно руската делегация се изниза от залата. Същото се случи и когато руският представител взе думата. А щом Натаняху взе да се изказва, маса народ напусна. Явно това се е превърнало вече в утвърдена практика на поведение. Май е редно председателският съвет да вземе отношение. Може би да бъде определен и задължителен за спазване друг вид режимно присъствие. Например, никой да не напуска залата, когато започне официалното си слово представител на съответната нация – в повечето случаи първи лица. Да могат присъстващите само при крайни причини и по нужди да излизат от залата. Въпреки че това едва ли ще помогне, защото нищо чудно да видим как цяла една делегация „спешно“ й се дохожда и никой няма да може да я спре. Това било политическа реакция, това, би казал, е поредната политическа тъпотия, която не допринася за, а категорично отрича диалога, който уж е цел на ООН.

Както стана ясно, въпросите за мира и края на войните пак се оказаха в ръцете на тези, където се намираха по принцип. Проблемът е, че извън сесиите на ООН в съответните точки на горещ конфликт нещата ескалират и то с опасна бързина. Европейските лидери вече не се заекват дори за нещо друго освен със закани за скорошна война и то по всякакъв повод и по всякакъв начин. Например, полският президент в отговор на един оригинално зададен му въпрос, как неговото семейство се готви за евентуална военна, нашироко взе да обяснява, без въобще да се съобразява какво прави в момента, как у тях са си направили бурканите със сладка и с туршия, как са си приготвили раничките за спешен случай, как си определили местата където да се скрият и прочие. Е, как трябва да се почувства полският народ при такива приказки, след като първият им ръководител се готви вече за същинска война?

Това е същото, все едно Илияна Йотова да обяснява как е сушила сухари и си е подредила мазето. Какво трябва да чувстваме ние тогава, че сме сигурни и че няма скоро да дойде война ли? Хубавото е, че тя на френски език точно обясни, че е време военната риторика да слезе до дипломатично ниво. Веднага й се нахвърлиха, ама защо на френски език, що не на български или английски. Изясни се казусът бързо защото е прост, но трябваше първо да се вдигне данданията, белким се хване нещо за изборите. Това се изясни, но явно все още не ни напуска „киевският синдром“. Пак не се разбра имало ли е декларация или само изявление, ако не е подписана, подкрепена ли е? Как така ни споменаха сред онова мизерно малцинство поддръжници на Зеленски? И ние барабар с Петко Европейски.

Зеленски от своя страна като страстен борец за мир и преговори отново намери да каже нещо безсмислено, но оригинално – щял да посети Москва само че с ракета. Не се е сетил обаче, че, ако седне на ракета и с нея се отправи към Москва, ще му се случи случка. Не съм чул ракетите някъде меко да кацат. Изхвърли в пространството медийното си изявлението, а веднага след това взе да настоява за бързи тристранни договорености за енергийно примирие. Гладна, да не кажа, усещаща студа, кокошка … и така нататък.

До скоро можеше да се счита, че вече окончателно се е установило стандартното разположение на силите в Европа. От една страна Запада заедно с Украйна, от другата страна – Русия. САЩ с едните, Китай с другите. Ако вникнем малко по-навътре в конюнктурата на отношенията на западните ни партньори и поразбъркаме последните събития, ще доловим интересни, бих казал, съвсем неочаквани нюанси и политически врътки. Ходенето на Тръмп в Ирландия бе последвано от съответната декларация, с която трите съставни части на Британия заявиха решението си да се отделят. И то не полкова само за да се изплезят на Англия, а заради това да могат да разполагат сами с европейските пари от фондовете. Въпросът, както пролича, не е толкова политически, а донякъде икономически. А има ли бизнес – там е Тръмп.

В същото време Урсула покани Канада за асоцииран член. Не е трудно да се разбере, че това едва ли е нейно хрумване. Следите сочат към Англия, Тя, както смятахме, уж беше застанала на втора писта извън ЕС, но последно време започна да възражда някакви мераци, които се проявяват по много оригинален начин. Както е тръгнало като нищо и Австралия освен Канада също да поиска да стане асоцииран член. Ако това, колкото и да е невероятно, се случи, влиянието на Англия в ЕС изведнъж ще нарасне и то не подмолно и неофициално както сега. А това няма как да не предизвика стомашни киселини при Тръмп. Видя се как реагира за Канада, представям си какво би станало, ако чуе и за Австралия.

Кой знае, може би скоро ще станем свидетели на една доста ожесточена вътрешно-натовска ескалация, чийто признаци вече се появяват. Отдавна е ясно, че брюкселската кохорта е срещу САЩ и е ръка за ръка с Англия. Все още обаче в повечето страни в Европа американското лоби засега е стабилно. Какво ще ни донесат тези домашни разпри, тепърва ще се види. Как ще се отразят те на всичко в предстоящата зима, ще очакваме да чуем на предстоящата среща на Г-20. Дано тя да се проведе в най-„разширен“ формат. Въпросът е да не получим от нея същото като от сесията на ООН.