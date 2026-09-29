Техеран подготвя правен механизъм за излизане от ядрения договор

/Поглед.инфо/ Иранският парламент постави на дневен ред законопроект с трикратна спешност за пълно оттегляне от Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Стъпката идва в отговор на решението на Управителния съвет на МААЕ да препрати иранското ядрено досие към Съвета за сигурност на ООН. Законодателната иницитива бележи нов етап в конфронтацията между Техеран и Западните държави, застрашавайки окончателно международната архитектура за сигурност и режима на контрол върху ядрените технологии.

По публикация на иранските държавни медии и чуждестранни аналитични центрове. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Законодателната совалка в Техеран и процедурата „тройна спешност“

Внасянето на законопроекта за оттегляне от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) в Президиума на иранския Меджлис под формулировката „тройна спешност“ представлява най-високата степен на процедурна загриженост в иранското законодателство. Твърди се, че този механизъм изисква незабавно разглеждане без обичайните комисионни фази, като за задействането му на публично заседание е необходимо единствено прякото одобрение на председателя Мохамед Багер Калибаф.

Според публични изявления на депутата Хосейн-Али Хаджи Делигани, продължаващото присъствие на Ислямската република в рамката на ДНЯО носи предимно пасиви за държавата, визирайки двата епизода на външна военна агресия и системния политически натиск. От своя страна, първият заместник-председател на парламента Али Никзад отбеляза липсата на доверие към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и нейния генерален директор Рафаел Гроси, определяйки техническите доклади на агенцията като субективни.

Институционалният сблъсък във Виена и гласуването от 9 септември 2026 г.

Пряката причина за парламентарната реакция в Техеран е гласуването в Управителния съвет на МААЕ от 9 септември 2026 г. Резолюцията, внесена от САЩ, Великобритания, Франция и Германия, получи подкрепата на 23 държави, при 8 въздържали се и 3 гласа „против“ – тези на Руската федерация, Китайската народна република и Нигер. Текстът за първи път от две десетилетия насам официално насочва иранското досие към Съвета за сигурност на ООН с мотив, че агенцията не разполага с достатъчно данни за актуалните запаси от обогатен уран и достъп до ключови съоръжения.

В отговор секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, генерал-майор Мохсен Резаи, окачестви правното действие като политически мотивирано и взето под пряк натиск от Вашингтон и Тел Авив. Според негови твърдения, подобни стъпки компрометират самия смисъл на международните договори и тласкат държавите към автономни решения за своята отбрана.