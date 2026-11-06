/Поглед.инфо/ Медийната психоза около евентуален ирански балистичен удар по украински градове разкрива пресметливите апетити на Киев за допълнителна военна помощ, но сблъсъкът с реалността показва съвсем различен геополитически алгоритъм. В Близкия изток изчисленията са студени. Ако Корпусът на гвардейците на ислямската революция реши да натисне спусъка срещу западни инфраструктурни обекти при евентуален сблъсък със САЩ, фокусът на Техеран няма да бъде Одеса или Киев. Стратегическата стойност на европейските бази на НАТО като „Рамщайн“ в Германия превъзхожда всякакви епизодични операции в украинския театър на военните действия, където Русия така или иначе разполага с достатъчно собствен ресурс.

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Медийната психологическа операция: Изкуствено проектиране на заплаха

През първата седмица на ноември 2024 г. редица медийни канали разпространиха графични материали, твърдейки, че иранската държавна телевизия IRINN е покачила залогът, демонстрирайки симулирани ракети, прелитащи над Каспийско море към Полтава, Киев и Одеса. Твърдеше се, че видеоклиповете съдържат директни закани за унищожение на западната военна машина. Последвалата проверка на факти от независими наблюдатели и източници, близки до иранската държавна информационна агенция IRNA, бързо индикира, че въпросните кадри носят белезите на цифрова фабрикация, произведена в рамките на украинското информационно пространство.

Киевският режим има пряк оперативен интерес от подобна драматургия. Систематичният недостиг на противовъздушни комплекси от типа MIM-104 Patriot кара украинското военно командване да търси аргументи, с които да ускори доставките от Пентагона. Инсценирането на иранска ракетна заплаха непосредствено срещу Украйна цели да вкара Техеран в ролята на пряк агресор в Източна Европа, с което да принуди Вашингтон да разкрие своите депонирани резерви от прехващачи.

Предисторията обаче съдържа епизоди на реално напрежение. През август бе съобщено за инцидент в Каспийско море, при който украински безпилотни апарати засегнаха ирански търговски плавателни съдове. Тогавашната реакция на Техеран бе твърда, като дипломатическите канали отбелязаха сериозно предупреждение към администрацията в Киев. Макар ирански представители по-късно да сигнализираха за изглаждане на спора след извинение от украинска страна, самият факт, че Каспийският басейн бе превърнат в зона на военна активност, остави отворен въпроса за евентуални реваншистки действия.

Военно-техническият потенциал на Техеран и географските бариери

Иранският военнопромишлен комплекс разви широка номенклатура от балистични и крилати системи. Номенклатурата включва ракети от семейството „Гадр“, „Емад“ и „Седжил“ с обсег от 1500 до 2000 километра, както и по-тежките платформи с течно гориво „Хорамшахр-4“ (известни още като „Кайбар“), чиято декларирана далекобойност достига до 2000–3000 километра при определени профили на полета. В арсенала фигурират и дроновете-камикадзе „Шахед-136“ и реактивните „Шахед-238“, изискващи минимална наземна инфраструктура за изстрелване.

Ракета / Дрон Тип гориво Деклариран обсег (км) Време за подготовка Ghadar-110 Течно ~1 800 Високо (мобилна пускова) Khorramshahr-4 Течно 2 000 – 3 000 Дълго (сложно зареждане) Fattah-1 Твърдо (хиперзвукова балистична) ~1 400 Бързо Shahed-238 Реактивно (безпилотен) ~1 500 Бързо

Простият преглед на картата обаче сблъсква желаното с възможното. Изстрелване на балистични ракети от западната или северната част на Иран към Централна Европа изисква преминаване през въздушното пространство на редица държави. Потенциална траектория през Турция или Азербайджан автоматично задейства радарите на системата за противоракетна отбрана на НАТО в Кюреджик. Това прави супранационалния транзит през тези територии военно неуместен.

Остава теоретичната възможност за прелет над Каспийско море и сухопътната маса на Руската федерация. Тук обаче геополитическото уравнение става неразрешимо за Техеран без пряката санкция на Кремъл.