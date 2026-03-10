/Поглед.инфо/ Избирането на Моджтаба Хаменей, син на покойния Рахбар, за нов върховен лидер на Иран, е директна геополитическа декларация. Според анализа на Алена Задорожна, този ход е възприет като „шамар“ за Вашингтон и Тел Авив. Докато Русия и Армения поздравяват Техеран, Доналд Тръмп предупреждава, че новата власт в Иран няма да издържи дълго без неговото одобрение.

Приемственост в условията на обсада

Техеран изпрати недвусмислен сигнал към своите противници, избирайки Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република. Този акт на Експертния съвет не е просто вътрешнополитическа ротация, а демонстрация на стратегическа устойчивост. Избирането на втория син на покойния аятолах Али Хаменей за нов Рахбар веднага предизвика остри реакции в Тел Авив и Вашингтон, превръщайки го в мишена номер едно за западните и израелските служби.

Моджтаба Хаменей е роден през 1969 г. в Машхад – град с огромно религиозно и политическо значение. Неговият път към върха е внимателно подготвян през десетилетията. След участието си в ирано-иракската война, той се посвещава на религиозно образование в Кум и Техеран, като над 17 години преподава юриспруденция и правни принципи. Тази биография му осигурява необходимата легитимност сред религиозния елит, но неговата истинска сила се крие в тесните му връзки със силовите структури на държавата.

Силата зад трона: Връзката с КСИР и Басидж

Дълго преди официалното му назначаване, западните медии и разузнавателни служби характеризираха Моджтаба Хаменей като една от най-влиятелните фигури в иранската йерархия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, неговото влияние върху Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) и доброволческите сили Басидж е определящо за оцеляването на режима. Именно на него се приписва ключовата роля в организирането на потушаването на мащабните антиправителствени протести през 2009 г., което му спечели място в санкционните списъци на САЩ още през 2019 г.

Изборът на Моджтаба е победа за „ястребите“ в Техеран. Експертите посочват, че КСИР не е просто военна организация, а икономически и политически мастодонт, контролиращ между 20% и 30% от иранската икономика. Като държава в държавата, Корпусът вижда в лицето на новия Рахбар гарант за запазване на статуквото и твърдия курс срещу външния натиск. Въпреки че вътре в самия КСИР съществуват различни фракции, изборът на Хаменей-младши консолидира властта около идеята за „съпротива докрай“.

Реакцията на Тръмп и геополитическият разлом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не скри раздразнението си от ставащото в Техеран. Неговото изявление, че е „недоволен“ и предупреждението, че всеки лидер, избран без съгласуване с Вашингтон, „няма да издържи дълго“, поставят началото на нов етап на ескалация. За Тръмп личността на лидера е второстепенна спрямо готовността му за капитулация пред американските интереси. Логиката на Белия дом е проста: или смяна на курса, или смяна на режима.

На другия полюс е реакцията на Москва и съюзниците на Иран. Руският президент Владимир Путин изпрати поздравителна телеграма, подчертавайки, че новата позиция на Моджтаба Хаменей изисква „голяма смелост и всеотдайност“ в условията на въоръжена агресия. Арменският премиер Никол Пашинян също потвърди важността на стратегическите връзки с Техеран. Интересен детайл е позицията на Европейския съюз – говорителят Анвар ал-Ануни потвърди, че новият аятолах не е в списъка със санкции на ЕС, което оставя малка, макар и теоретична вратичка за дипломация от страна на Брюксел.

Военни заплахи и подземните крепости на Техеран

Ситуацията за Иран остава критична. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че страната се намира в състояние на системна криза, обхващаща икономиката, социалната сфера и сигурността. Военният баланс е в полза на САЩ и Израел, чието техническо оборудване е от съвсем друго поколение. Военният експерт Юрий Лямин предупреждава, че Вашингтон може да прибегне до крайни мерки, включително използването на стратегически бомбардировачи B-2 за удари по командните центрове на новия лидер.

Техеран обаче е подготвен за този сценарий. Моджтаба Хаменей рядко се появява публично и мерките за неговата сигурност са безпрецедентни. Иран разполага с мрежа от дълбоко укрепени подземни съоръжения, които са проектирани да издържат на директни попадения на тежки боеприпаси. За иранското общество оцеляването на лидера е въпрос на национално достойнство и легитимност на системата. Ако новият Рахбар бъде убит толкова скоро след баща си, това би било фатален удар върху държавността на Ислямската република.

Бъдещето на иранската съпротива

Назначението на Моджтаба Хаменей е ясен сигнал: Техеран няма намерение да отстъпва. Фразата „Вие убихте нашия аятолах, но Хаменей остава“ се превръща в идеологическо знаме. Конфронтацията на международната арена ще става все по-остра, а вътрешната политика – по-репресивна. Иран играе „дълга игра“, залагайки на изтощението на противника и на подкрепата от страна на евразийските сили.

Въпросът сега не е дали ще има отговор от страна на Израел и САЩ, а кога и под каква форма. Докато Тръмп залага на икономическо и военно задушаване, новият аятолах разчита на дълбоките структури на КСИР и на религиозния фанатизъм на своите поддръжници. Битката за бъдещето на Близкия изток навлезе в своята най-опасна фаза, където всяка грешка може да доведе до пълномащабна регионална война.

