/Поглед.инфо/ Постоянният представител на Иран в ООН Али Бахрейни категорично отхвърли възможността за възобновяване на диалога със САЩ, докато продължава военната агресия срещу страната му. В контекста на масираните удари от страна на Вашингтон и Израел и съобщенията за смъртта на Върховния лидер, Техеран залага на твърда отбрана. РИА Новости анализира дипломатическия разлом и геополитическите последици от ескалацията в региона.

Дипломатическата стена: Защо Техеран не вижда полза от преговорите

В момент, когато военните действия в Близкия изток достигат своята критична точка, иранската дипломация изпрати ясно и недвусмислено послание към международната общност. Постоянният представител на Иран в ООН Али Бахрейни, говорейки на пресконференция в Женева, подчерта, че страната му не вижда никаква практическа полза от възобновяването на диалога с Вашингтон. Според него, Съединените щати трябва първо да разберат, че военната опция не е решение и че Иран не може да бъде победен или отслабен чрез насилие.

„Съмняваме се в полезността на преговорите в този момент“, заяви Бахрейни, добавяйки, че страната ще продължи да се защитава, докато агресорът не осъзнае своята грешка. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази позиция е пряк отговор на опита на администрацията на Доналд Тръмп да наложи волята си чрез „максимален натиск“, комбиниран с директни военни удари. За Техеран преговорите под дулото на пистолет не са дипломация, а капитулация, която те категорично отхвърлят.

Конфликтът между думите на Тръмп и реалността в Техеран

Ситуацията се усложнява от сериозното разминаване в официалните версии на двете страни. Докато президентът Доналд Тръмп твърди, че Иран изпитва отчаяна нужда от преговори и сам търси контакт, иранското ръководство твърди точно обратното. Външният министър Абас Арагчи напомни, че Иран вече е станал жертва на агресия за втори път в рамките на една година, което е оставило „горчив опит“ и е разрушило всякакво доверие към американските ангажименти.

Този психологически и информационен сблъсък е част от по-широката геополитическа игра. Тръмп се опитва да представи Иран като притиснат в ъгъла, за да оправдае пред американското общество продължаването на военната операция, която по негови думи може да продължи повече от очакваните пет седмици. От друга страна, Иран демонстрира устойчивост, заплашвайки да „отвори портите на ада“ за САЩ и Израел, ако нападенията срещу цивилни цели и държавната инфраструктура не спрат незабавно.

Ядреният въпрос: Провалените споразумения и обвиненията в дезинформация

Един от най-критичните аспекти на конфликта остава ядрената програма на Техеран. Специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф разкри, че в предходните кръгове на преговори Иран е предложил да доставя ядрено гориво за период от десет години срещу прекратяване на обогатяването на уран. Този компромис обаче изглежда е останал в миналото след началото на военната операция.

Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаей отрече твърденията, че страната е била близо до създаването на ядрено оръжие в момента на атаката. Техеран обвинява Вашингтон и Тел Авив в използването на фалшиви разузнавателни данни като претекст за масираните удари, целящи унищожаването на иранския флот и отбранителна промишленост. Експертите на Поглед.инфо следят внимателно тези процеси, тъй като разрушаването на иранския икономически и военен капацитет ще пренареди изцяло енергийната карта на света.

Хуманитарната цена и „краят на безнаказаността“

Военната операция на САЩ и Израел вече даде тежки отражения върху цивилното население. По данни на иранския Червен полумесец, най-малко 787 души са загинали при ударите. Техеран се зарича да сложи край на „феномена на безнаказаност“ за онези, които атакуват граждански обекти. Али Бахрейни беше категоричен, че Иран ще продължи да отвръща на ударите по израелска територия и американски бази в региона, докато агресията не секне.

Дипломатът призова Вашингтон да спре да използва военни бази в съседни страни, което поставя под въпрос сигурността на целия Близък изток и въвлича трети страни в конфликта. Иранската страна подчертава, че е готова за диалог единствено при пълно прекратяване на огъня и получаване на железни гаранции за националната си сигурност – условия, които към момента изглеждат неприемливи за администрацията на Тръмп и ястребите като Марко Рубио, които обещават още по-мощни атаки.

Ролята на Русия и опитите за стабилизация

Президентът Владимир Путин зае твърда позиция, заявявайки, че агресията на САЩ и Израел на практика е нулирала целия прогрес по ядрената сделка. Москва, която поддържа активни контакти с лидерите на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Бахрейн, се опитва да влезе в ролята на балансьор. Путин призова страните към незабавно завръщане към дипломацията, предупреждавайки, че дестабилизацията на Иран ще доведе до хаос, който ще засегне не само региона, но и глобалните пазари.

Руската дипломация настоява, че единственият път към мира преминава през зачитане на суверенитета на Иран. Фактът, че иранската телевизия обяви смъртта на Али Хаменей, добавя допълнителен слой несигурност. Ако Иран се намира в процес на вътрешна политическа трансформация под външен военен натиск, рискът от неконтролируема ескалация става огромен. Светът е изправен пред въпроса: ще успее ли Техеран да удържи фронта, или регионът ще бъде погълнат от пълномащабна война с непредвидими последици.