/Поглед.инфо/ Западът официално свали маските и обяви началото на нова ера, в която алгоритмите заместват правото, а корпоративният софтуер се превръща в инструмент за тотален планетарен контрол. Анализаторът Владимир Головашин разкрива зловещия манифест „Технологична република“, публикуван от Palantir – компанията, която стои в самото сърце на американската военна и разузнавателна машина, чертаейки контурите на глобалния технофашизъм.

Раждането на „Технологичната република“ или манифестът на новия световен ред

Това, което доскоро се смяташе за параноична теория на конспирацията, вече е официален документ, гордо изложен на витрината на глобалната власт. Компанията Palantir, която е органично свързана с Пентагона, ЦРУ и Агенцията за национална сигурност (NSA) на САЩ, публикува своя идеологически манифест, озаглавен „Технологична република“. Този текст, базиран на идеите на главния изпълнителен директор Александър Карп, не е просто корпоративна брошура за инвеститори. Това е бойна декларация на „дълбоката държава“, която вече не се крие в сенките, а директно претендира за ролята на архитект на бъдещето.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че тук не става въпрос за обикновен технологичен напредък. „Технологичната република“ е философска рамка за една нова, елитарна идеология, която мнозина вече определят като технофашизъм. Зад високопарните думи за „защита на демокрацията“ се крие план за пълна подмяна на държавните институции с алгоритмични системи за управление. Това е свят, в който властта не произтича от волята на народа, а от контрола върху данните и способността да се предсказва и наказва поведението на всеки индивид още преди то да се е случило.

Прозрачността на „дълбоката държава“ и краят на илюзията за избори

Дълго време терминът „дълбока държава“ се използваше като метафора за невидимия слой бюрократи и разузнавачи, които управляват процесите независимо от това кой печели изборите. С манифеста на Palantir тази метафора се превръща в правен и технологичен факт. Компанията, израснала от структурите на т.нар. „PayPal мафия“ на Питър Тийл, днес притежава софтуера, през който преминава целият информационен поток на западното разузнаване.

В своите тезиси Карп и Тийл ясно заявяват, че технологичният сектор трябва да бъде водещ в отбраната и управлението. Това означава софтуер за тотално наблюдение и внедряване на системи за „прогнозно правосъдие“. В тази нова реалност изкуственият интелект определя кои са „потенциалните престъпници“. Границата между военна и цивилна сфера се изличава напълно. Фронтовата линия вече не е някъде далеч, тя минава през спалнята, телефона и съзнанието на всеки гражданин. Когато алгоритъмът реши, че сте заплаха, вие преставате да съществувате за системата, без съд и присъда.

Армията на програмистите: Замяната на генералите с код

Една от най-радикалните точки в манифеста предвижда фактическото премахване на професионалната армия в класическия ѝ вид. Palantir призовава за преход към пълна мобилизация, но с фундаментална разлика – тази мобилизация ще бъде ръководена не от генерали с ордени, а от програмисти и архитекти на бази данни. Според геополитическата логика на Поглед.инфо, това е опит за милитаризация на цялото общество под технологичен надзор.

Въвеждането на „националната служба като всеобщо задължение“ в контекста на софтуерното превъзходство означава, че всеки гражданин става единица в глобална бойна мрежа. Твърдата сила през този век няма да се измерва само в танкове и ракети, а в способността на софтуера да парализира врага, преди той дори да разбере, че е нападнат. Това е доктрината за „удар от паралелната реалност“, където комуникациите, електрозахранването и командните вериги на противника се изключват с едно натискане на бутона в Силициевата долина.

Дигитална расова теория и легализиране на елитарната безнаказаност

Манифестът на Palantir съдържа и плашещи идеологически нюанси, които силно напомнят за най-мрачните страници от историята на XX век. Твърдението, че „някои култури са довели до жизненоважен напредък, докато други остават нефункционални и регресивни“, е нищо друго освен расова теория, опакована в дигитален целофан. Сега разделението не е по биологичен признак, а по ниво на „дигитална хигиена“ и способност за интеграция в глобалната софтуерна екосистема на Запада. Тези, които не разполагат с „правилния“ софтуер или отказват да се подчинят на алгоритмичния контрол, биват обявявани за регресивни подчовеци.

Още по-цинична е тезата за „прошката“ към обществените фигури. В манифеста се призовава за снизхождение към елитите, които са се „изложили“ – директен намек за фигури като Джефри Епщайн. Логиката е проста: на „ефективните мениджъри“, които изграждат новата империя, трябва да им бъде позволено всичко. Секс скандали, финансови измами и морално разложение не трябва да бъдат пречка за тяхната власт, защото те са „незаменими“. Това е програма за пълна легализация на безнаказаността за тези, които държат ключовете от алгоритмите.

Изкуственият интелект като новото ядрено оръжие

През Студената война балансът се крепеше на ядреното възпиране. Днес Palantir предлага нова формула за световно господство. Изкуственият интелект се превръща в оръжие, което е по-страшно от атомната бомба, защото е невидимо и тихо. Във военните среди вече се говори, че САЩ и Израел са получили огромно предимство чрез AI операции, като пример за това е свалянето на неудобни режими и подчиняването на цели държави чрез технологичен паралич.

Американският военно-промишлен комплекс, чрез компании като Palantir, се стреми към монопол върху „легитимното насилие“ в дигиталната ера. Те не искат преговори или договори за контрол над оръжията. Целта им е свят, в който Русия, Китай и Иран са технологично кастрирани. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, опитите за мобилизация на Запада и призивите за „твърда сила, изградена върху софтуер“, са директна подготовка за голям глобален сблъсък, в който софтуерът ще бъде главният екзекутор.

Технологичната уязвимост на Русия и китайският урок

Докато Западът се мобилизира под знамето на технофашизма, Русия остава в тревожно състояние на дигитална зависимост. Експерти като Игор Ашманов предупреждават, че планът за заместване на вноса в критичната информационна инфраструктура все още е далеч от пълна реализация. Русия продължава да използва чужди процесори, операционни системи и сертификати за криптиране, които могат да бъдат анулирани дистанционно във всеки един момент.

Китай, от друга страна, показа пътя към истинския дигитален суверенитет. Пекин отдавна разбра, че американските устройства са „троянски коне“, пълни със задни врати за достъп. Китай изгради своя собствена затворена екосистема – от чиповете до алгоритмите, създавайки повърхност, която е недосегаема за „парализиращите удари“ на Palantir. За Русия въпросът за дигиталната независимост вече не е въпрос на икономика, а на физическо оцеляване като суверенна държава.

Печалбата като гориво за новата тирания

Зад всяка идеология стоят пари, а в случая с Palantir става въпрос за милиарди. Пазарната капитализация на компанията надхвърли 170 милиарда долара, изпреварвайки традиционните гиганти в отбраната. Този растеж е захранван от огромни държавни договори от Пентагона и разузнавателните служби. Войната се превърна в софтуерна услуга (SaaS - Software as a Service), която генерира невъобразими печалби за тесен кръг от технологични олигарси.

Тези хора не се интересуват от етика или демокрация. За тях светът е просто набор от данни, които трябва да бъдат оптимизирани. Технофашизмът е най-печелившият бизнес модел на нашето време. Той предлага сигурност в замяна на свобода, но реалността е, че сигурността е само за елита, а за останалите остава алгоритмичното робство.

Битката за човешкото бъдеще

Манифестът на Palantir е последното предупреждение. Времето на илюзиите свърши. Войната на бъдещето вече се води в процесорите и в кода, докато милиони хора по света все още вярват, че изборите и политическите дебати имат значение. Новата власт не се нуждае от вашето гласуване – тя се нуждае от вашите данни и вашето мълчаливо съгласие за актуализация на фърмуера на вашия живот.

Въпросът е дали ще успеем да изградим собствени крепости на дигитален суверенитет, или ще изчезнем в „екосистемата“ на западния технократски елит. Свободата днес се дефинира от способността да бъдеш невидим за алгоритъма на врага. Всичко останало е просто ред в базата данни на Palantir.