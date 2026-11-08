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Свят

Тексас и Канзас се сринаха: Републиканците загубиха Капитолия на 3 ноември 2026 година

/Поглед.инфо/ Нощта на 3 ноември 2026 г. донесе най-тежкото изборно поражение за Републиканската партия от десетилетия. Демократите превзеха Камарата на представителите с 245 места и подсигуриха 54 сенатори след феноменални обрати в Тексас, Канзас и Южна Каролина. Изправен пред пълен парламентарен блокаж, Доналд Тръмп заложи на пълно вето у дома, докато Пентагонът трупа три самолетоносача около Иран. Дали куцият патешки мандат няма да отприщи нова голяма война в Близкия изток като последен опит за геополитически реванш?

Деж. редактор - д-р Румен Петков 12648 прочитания
Тексас и Канзас се сринаха: Републиканците загубиха Капитолия на 3 ноември 2026 година
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По публикации на геополитическия анализатор Лоренцо Мария Пачини за международен аналитичен преглед. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на срива: Когато "дълбоката Америка" затръшна вратата

Резултатите от междинните избори в САЩ на 3 ноември 2026 г. не са просто стандартен вот на недоволство, а пълно разрушаване на електоралната география на тръмпизма. Твърденията на Белия дом за „стабилна подкрепа“ се сблъскаха с официалните данни от преброяването (по информация на телевизионната мрежа ABC News), според които Демократическата партия поема пълния контрол над Вашингтон – най-малко 245 места от общо 435 в Камарата на представителите и прогнозирани 54 места в 100-членния Сенат.

Републиканците влизаха в изборната нощ със солиден аванс от 53 срещу 47 сенатори, защитавайки бастиони, недокосвани от опозицията в продължение на поколения. Пробивът на опозицията в щата Тексас, където 37-годишният бивш учител Джеймс Таларио смаза настоящия главен прокурор Кен Пакстън с 55% срещу 43%, бетонира тази тенденция. Само преди 24 месеца Тръмп спечели Тексас с почти 14 процента разлика – това прави нетна промяна от над 25 пункта в полза на опозицията, водена от пълно завръщане на латиноамериканските окръзи по поречието на Рио Гранде към традиционното си синьо гласуване.

В Канзас методисткият пастор Адам Хамилтън взе 51% срещу настоящия сенатор Роджър Маршал. Щатът не беше избирал демократ за Сената от далечната 1932 г., от ерата на Франклин Делано Рузвелт. Подобно изместване с 21 процентни пункта в аграрния консервативен пояс показва едно: поскъпването на живота, търговските мита върху селскостопанския износ и военните разходи изпепелиха кредита на доверие.

Завръщането на „шапката с ветото“ и пълната парализа на Капитолия

Изборната стратегия на Белия дом – изразена в лозунга „представете си, че моето име е в бюлетината“, издигнат от Тръмп на митинг в Миртъл Бийч на 21 август – превърна вота в пряк референдум за личната му политика. И присъдата дойде.

Интересен административен детайл: за разлика от 2020 г., Тръмп публично заяви готовност да признае официалните резултати, но само час по-късно публикува снимка на червена шапка с надпис „VETO“.

Конституцията на САЩ изисква квалифицирано мнозинство от две трети (67 гласа в Сената и 290 в Камарата), за да бъде преодоляно президентско вето. С постигнатите 54 сенатори опозицията е далеч от този праг. Прогнозата е пълна законодателна безизходица:

  • Капитолият ще приема закони за бюджетни съкращения и орязване на чуждестранната помощ.
  • Белият дом ще ги спира с автоматични вето-укази.
  • Опозицията ще ползва призовките за разследвания (subpoena power) и блокажа на назначенията в съдебната система.

Така нареченият „импийчмънт №3“ вече се обсъжда в кулоарите на Камарата. Според член I, раздел 2 от Конституцията на САЩ, долната камара може да гласува импийчмънт с обикновено мнозинство от 218 гласа – нещо, което демократите вече притежават с излишък. Но при липса на 67 гласа за осъдителна присъда в Сената, този процес би бил чисто политическо шоу, което по-скоро би мобилизирало отново консервативното ядро за изборите през 2028 г.

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