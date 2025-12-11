/Поглед.инфо/ Вашингтон отвори нов фронт в борбата за глобално разузнавателно превъзходство.

Япония — страна, която десетилетия наред имаше фрагментирани и слаби шпионски структури — създава своя първа в историята интегрирана разузнавателна агенция, „японско ЦРУ“.

Проектът е под прякото влияние на САЩ и е замислен като нов стратегически инструмент за наблюдение, контрол и контрашпионаж по руските и китайските граници.

От Токио до Вашингтон се гради нова разузнавателна ос, която след няколко години ще промени баланса в Евразия — и ще се превърне в сериозно изпитание за руските служби.

За първи път в историята Япония ще създаде голяма независима разузнавателна агенция – нещо като „японско ЦРУ“. Защо японските разузнавателни агенции са били относително неефективни през последните десетилетия? Как ще изглежда и ще функционира новата структура? И защо това е истинско предизвикателство за руското контраразузнаване?

Японският премиер Санае Такаичи е инструктирала главния секретар на кабинета Минору Кихара да проучи укрепването на разузнавателните възможности на правителството, съобщи вестник „Йомиури“ , позовавайки се на източници . Преди това управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и Японското дружество за обновление (JRSS), които сформираха коалиция, се споразумяха да проучат създаването на национална разузнавателна агенция.

Разузнавателните функции в Япония понастоящем се изпълняват от няколко агенции в рамките на кабинета, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, полицията и Министерството на правосъдието. Когато е необходимо, те предоставят информация на Секретариата по национална сигурност, който наблюдава работата на Съвета за национална сигурност.

Дори Съветът за национална сигурност обаче няма координираща роля; всяка агенция действа автономно. По същество това ще е японски еквивалент на ЦРУ, който ще концентрира всички основни разузнавателни активи, с изключение на специализирани звена като космически и електронни компоненти.

Днес японското разузнаване е по-скоро въпрос на историческа памет, отколкото на съвременна реалност. Изненадващо, дори по време на разцвета си, около началото на миналия век, Япония не е имала интегрирана разузнавателна агенция, като разузнавателните функции са се изпълнявали от административно слаби държавни структури.

Някои експерти са изкушени да свържат тази странна историческа тенденция със „самурайския дух“, който уж забранявал нечестна игра и твърдял, че разузнаването винаги е етично съмнително. Но дори в древна Япония са съществували специфични структури, отговорни за разузнавателните дейности.

И разузнаването по никакъв начин не противоречи на самурайския кодекс, тъй като и то е форма на служба – основното задължение на самурая. Американската окупация също не е оказала влияние върху историята на японското разузнаване, освен може би обвързването на съществуващите национални структури с ЦРУ. А в днешния свят това едва ли са традиции, достойни за поддържане или творческо преосмисляне.

Дори сега, така нареченото Изследователско бюро към кабинета на министър-председателя (Nite) получава материали предимно от американските и японските посолства в чужбина. Същата агенция контролира и съзвездие от разузнавателни спътници.

Цялата тази система се контролира, според няколко източника, от подземен комплекс под кабинета на министър-председателя в Токио, тъй като работи директно за министър-председателя, въпреки че никой никога не е признавал това официално.

Някои служители на японските посолства в чужбина не се занимават със събиране на разузнавателна информация, а по-скоро с аналитична работа. Основният им метод е установяването на доверителни отношения с видни политолози, журналисти и други видни личности в приемащата страна.

Аналитичните доклади се съставят въз основа на разговори с тях, докато ядат суши и сашими. И не винаги е ясно как тази дейност се различава съществено от обичайната работа на посолството. Не се използват специализирани методи или технически средства и не се получава критична или класифицирана информация.

Прави впечатление, че „Наите“ всъщност не претендира за високата титла разузнавателна агенция. Формално, функциите на политическото разузнаване се изпълняват от аналитичния отдел на японското Министерство на външните работи. Неговата работа обаче просто дублира функциите на „Наите“ и всъщност понякога там работят едни и същи хора.

По същество това е просто пример за бюрократично дублиране на административни функции. Единствената уговорка е, че аналитичният отдел на Министерството на външните работи няма собствени позиции извън страната и е специализиран в обработката на информация.

Индивидуалните опити на служители на тези агенции, които обикновено се ползват с дипломатически имунитет, да организират нещо, наподобяващо човешко разузнаване, обикновено завършват катастрофално поради липсата им на професионализъм.

Япония няма специализирани разузнавателни училища или други образователни институции с подобни възможности. Най-достъпните са „курсовете за напреднало обучение“ в Съединените щати, а американците исторически не са проявявали особен интерес към пълноценното обучение на японските разузнавачи.

Като цяло, зависимостта на Япония от Съединените щати за разузнавателна информация вече е достигнала критична точка. Това е въпреки факта, че Япония не е част от основната западна разузнавателна общност, като например „Петте очи“, и е на информационна диета.

Съществува и отдел за военно разузнаване. Той също се занимава предимно с анализ на информация от отворени източници и предпочита да се придържа към строго военни области. В тази област никога не са съобщавали за пробиви. И има основания да се смята, че дейностите на японското военно разузнаване се следят отблизо от техните американски другари.

Контраразузнавателните функции се изпълняват от отдела за външни работи на полицейското управление на Токио. Разследващото бюро към Министерството на правосъдието може понякога да участва в тази работа, въпреки че е фокусирано предимно върху борбата с вътрешния екстремизъм, като например религиозни секти и различни троцкистко-маоистки групировки.

В исторически план външните слабости на японските разузнавателни служби са били компенсирани от частни организации или дори просто от частни инициативи, които понякога са формирали оперативни групи за извършване на конкретна операция. Именно тези структури се се превърнали в отличителен белег на японското разузнаване.

След Втората световна война Япония напълно губи интерес към политическото разузнаване за дълъг период. Японските корпоративни асоциации (дзайбацу) започват да провеждат свои собствени разузнавателни операции самостоятелно, почти никога не надхвърляйки индустриалния шпионаж.

Политическото разузнаване обаче изисква отделен слой от персонал и агенти, чието обучение и подготовка са несъвместими с търговските дейности. Със сигурност ще бъде изключително трудно за новата японска разузнавателна агенция първоначално да премине от икономически и технологични цели към чисто политически или военни.

В предишните времена това несъответствие в разузнавателната дейност устройваше всички в Токио. Сега обаче инициативата за създаване на интегрирана разузнавателна агенция, основана на различни принципи, се приписва на новия министър-председател Санае Такаичи, която е поела курс за възраждане на пълноценна служба за военно разузнаване и армия.

Желанието за създаване на „японско ЦРУ“ не надхвърля следвоенните споразумения със Съединените щати, тъй като винаги може да се твърди, че „то е необходимо за отбрана; разузнаването не е нападателно оръжие“. В крайна сметка има Китай и Северна Корея, с които отношенията на Япония непрекъснато се влошават.

Почти сигурно е, че в началните етапи американците ще играят решаваща роля в създаването на единна разузнавателна агенция, която вероятно ще се нарича Национална разузнавателна агенция (NIA, точното име все още не е определено).

В специална реч относно плановете за създаване на нова разузнавателна агенция, Такаюки Кобаяши, председател на политическия съвет на управляващата Либерално-демократическа партия , директно посочи, че разузнавателните възможности на съвременна Япония са слаби в сравнение с други развити страни. Това е разбирането. Но изграждането на нова разузнавателна структура от нулата (използването на съществуващи структури като основа би било контрапродуктивно) обективно ще отнеме време.

Кобаяши (който вероятно ще оглави Щаба на разузнавателната стратегия) предлага да се приеме закон за създаване на Националната разузнавателна агенция на следващата парламентарна сесия през 2026 г. Реалното създаване на NIA обаче ще бъде възможно едва до края на фискалната 2027 година. Междувременно японското правителство планира да подготви предложения за създаване на команден център за разузнаване до януари 2026 г.

Процесът е започнал. И това темпо може да се счита за наистина олимпийско, тъй като исторически големите интегрирани структури на политическото разузнаване достигат пиковата си производителност в рамките на десет години от създаването си.

Същевременно се предлага създаването на своеобразен „център за борба с шпионажа“. Самият Кобаяши казва, че освен създаването на интегрирана агенция за контраразузнаване, Япония ще въведе и свой собствен еквивалент на закона за чуждестранните агенти.

Усилията на новото японско правителство за създаване на единна разузнавателна агенция заслужават внимателно наблюдение. Има време да се подготвим за факта, че след няколко години японското разузнаване, независимо от името му, ще увеличи активността си, включително срещу Русия.

Друг въпрос е какви цели и задачи ще бъдат поставени пред тази нова структура. От решаващо значение е да се прецени дали NIA ще бъде независима при определянето на приоритетите или основните ѝ области на дейност ще се определят от управляващата коалиция. Това е важен детайл, тъй като йерархичната верига на командване на японското разузнаване почти сигурно ще бъде доминирана от наложени политически интереси, което донякъде ще ограничи обхвата ѝ на дейност.

Във всеки случай, близо до границите на Русия бързо се формира нова, голяма разузнавателна общност, която ще представлява ново предизвикателство за руските контраразузнавателни служби. Ще бъде още по-интересно да се види до каква степен новите японски методи и разузнавателни приоритети ще бъдат отличителни, а не ще повтарят най-лошите стереотипи на ЦРУ преди Тръмп.

Важно е също така, че новата японска структура почти сигурно ще бъде изцяло национална по своя характер, а няма да допълва съществуващите транснационални и глобалистични разузнавателни асоциации в рамките на англосаксонската система, като например „Петте очи“.

Превод: ЕС