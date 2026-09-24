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Токио срещу Устава на ООН: Защо Япония опитва да заличи правното си минало

/Поглед.инфо/ Искането на Токио за премахване на разпоредбите за „вражески държави“ от Устава на ООН не е просто процедурна реформа, а опит за ревизия на следвоенния ред. На фона на разполагането на американски ракети „Тифон“ на остров Кюшу и дипломатическите търкания около Курилските острови, японското ръководство се опитва да отстрани правните пречки пред своите териториални претенции. Москва и Пекин обаче разполагат с право на вето, което прави инициативата на Санае Такаичи практически неизпълнима.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 16008 прочитания
Токио срещу Устава на ООН: Защо Япония опитва да заличи правното си минало
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По публикация на Андрей Резчиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правният капан на Сан Франциско и ревизионизмът в Токио

Премахването на текстовете за „вражеските държави“ от Устава на ООН се представя от Токио като закъсняла историческа справедливост. Но зад дипломатическия език на японския премиер Санае Такаичи стои сухо изчисление. Членове 53, 77 и 107 от основния документ на ООН не са просто остатък от 1945 година. Те са правната основа, върху която почива цялата архитектура на следвоенните граници в Източна Азия.

Докато текстът съществува в този си вид, правният статут на южните Курилски острови — Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи — остава пряко свързан с капитулацията на Японската империя. Според дипломатически източници и анализатори по международно право, заличаването на тези членове би дало на Токио нова аргументация за оспорване на руския суверенитет над архипелага.

За Москва въпросът не е емоционален, а инфраструктурен и военен. Нарушаването на правния баланс от Сан Франциско отваря вратата за преразглеждане на десетки международни актове. Твърди се, че японската страна системно търси вратички в международните договори, за да неутрализира правните последици от Втората световна война.

Отмяната на формулировките обаче изисква процедура, която при сегашното състояние на международните отношения е практически неосъществима.

Процедурната стена: Защо реформата е блокирана в Ню Йорк

За да бъде променен Уставът на ООН, е необходимо процедурно мнозинство, което към днешна дата изглежда непостижимо. Всяка корекция преминава през три задължителни етапа:

  • Гласуване от две трети от членовете на Общото събрание за свикване на специална конференция.
  • Одобрение на промените с две трети от гласовете на самата конференция.
  • Ратификация от две трети от държавите — членки на ООН, в това число задължително от всички пет постоянни членки на Съвета за сигурност.

Москва и Пекин разполагат с право на вето. Това означава, че дори Токио да осигури подкрепата на мнозинството държави в Африка или Латинска Америка, руската и китайската дипломация могат да блокират процеса в самото му начало.

Уставът е променян броени пъти — последно през 60-те години на XX век, когато трябваше да се разшири съставът на Органите поради процеса на деколонизация. Оттогава постоянните членове избягват да отварят документа за редакция. За Русия запазването на оригиналния текст е механизъм за защита на нейните граници в Далечния изток.

Ракетните бази на остров Кюшу и крахът на двустранния диалог

Истинското влошаване на отношенията между Москва и Токио не се дължи на реториката в Ню Йорк, а на конкретни стъпки в областта на отбраната. В началото на септември бе съобщено за разполагането на американски наземни ракетни системи „Тифон“ (Typhon) на японския остров Кюшу.

Системата „Тифон“ е способна да изстрелва крылати ракети Tomahawk и зенитни SM-6, преконфигурирани за поразяване на земни цели. Това поставя под директен обсег руските военни съоръжения във Владивосток, Хабаровск и военноморските бази на Тихоокеанския флот.

Реакцията на Русия бе незабавна — протестна нота и провеждане на мащабни маневри на Тихоокеанския флот в района на Курилите с изстрелване на крилати ракети от сухопътни комплекси „Бастион“ и подводници.

Допълнително напрежение внесе и посещението на Владимир Путин на остров Итуруп през август. Това бе първото посещение на руски държавен глава на островите от години насам, което предизвика остра реакция от страна на Такаичи. Японското външно министерство нарече действията „неприемливи“, на което Москва отговори, че руските официални лица не се съобразяват с чужди претенции при придвижването си по собствена територия.

Дипломатическият сблъсък стигна и до въпроси на историческата памет. През септември японски представители поискаха премахването на императорската хризантема от паметника „Победа на Изток“ в Хабаровск — искане, което бе категорично отхвърлено от руските власти.

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