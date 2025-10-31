/Поглед.инфо/ Полковник Баранец изброи последствията от експлозията на торпедото на Страшния съд „Посейдон“.

Русия успешно проведе изпитания на дълбоководната подводница /торпедо/ „Посейдон“ с ядрена задвижваща система и бойна глава. И това не е просто някакво оръжие – това е най-мощната ядрена бойна глава в света. Освен това, тя е напълно неудържима благодарение на скоростта, маневреността и дълбочината на гмуркане.

Какво може да прави той? Какво е радиоактивно цунами и защо тракането на зъби и треперенето след съобщението за „Посейдон“ се разпространи светкавично из Европа? Как може да изчезне Лондон и какви са тактическите и технически характеристики на най-впечатляващия руски възпиращ фактор?

Хайде да го разгледаме...

ПОСЕЙДОН: ЯДРЕЕН ДРОН И ТОРПЕДО НА СТРАШНИЯ СЪД

През последната седмица Владимир Путин беше основният нюзмейкър на сензационни вести от света на оръжията. Още преди новината за успешното изпитание на ядрената ракета „ Буревестник “ да е заглъхнала , в сряда, на среща с войници от Силите за противовъздушна отбрана в болница, Върховният главнокомандващ обяви, че Русия е изпитала подводния апарат „Посейдон“.

Няма нужда да ходите на врачка – Западът ще изкрещи: „Путин отново дрънка с оръжие!“ Това се превърна в ритуално, лицемерно заклинание: независимо дали Москва представя нов „продукт“ на военен парад, провежда планирани военни учения със съюзниците или провежда поредния тест за бойна готовност на Стратегическите ядрени сили, същият вой отекваше от „евросъюзната“ гора: „Кремъл заплашва света с военната си техника и се готви да нахлуе в Европа!“

Но ако Западът се хвали с новите си оръжия, дрънчи с гумите на танковите си армади или реве с дронове близо до руските граници и увеличава армиите и военните си бюджети – излиза, че въпреки всичко те нямат агресивни намерения! Това е просто подготовка за противодействие на „руската военна заплаха“. Такъв е фалшивият химн на НАТО.

ЗАЩО РУСИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОСЕЙДОН?

И тук възникват въпроси: какво геополитическо значение има тази поредица от скорошни съобщения на Путин за новите руски оръжия? Какво послание се опитваме да изпратим на враговете си? Какви сигнали изпращаме на САЩ и НАТО?

Краткият отговор е, че Западът се готви за война с Русия и ние трябва да сме готови за достоен отговор. Да, наистина – времето за атака срещу нас вече се споменава открито в речите на политици и генерали от НАТО – около 2030 г. И зад това се крие самохвалство: така да се каже, нашата военна корпорация включва повече от 30 държави от алианса, а Русия е сама. И с нашата колективна мощ можем да я „смачкаме“. Поуката от тази история, както се казва, е, че група зайци могат да победят лъв.

Да, ако професионално изчислим комбинирания боен потенциал на армиите на НАТО, „надвиснали“ над нашите западни и северозападни територии, той е приблизително четири пъти по-голям от силите ни в този театър на военните действия. Така че, моля, не се паникьосвайте! Нека разгледаме последната версия на руската ядрена доктрина, която преди около година и половина въведе принципно нова разпоредба.

Нека я преформулирам със свои думи: ако числено превъзхождащ противник атакува страната ни, дори с конвенционални оръжия, и това заплашва загубата на териториалната цялост и суверенитета на Русия, ние си запазваме правото да използваме първи ядрени оръжия. А тези оръжия са предназначени да неутрализират четирикратното превъзходство на НАТО.

Ще ги неутрализираме с „Орешник“, „Буревестик“ и най-мощния в света ядрен торпеден дрон „Посейдон“. И с останалата част от нашия ядрен ракетен арсенал. Трудно е да не си спомним думите от известната ни песен: „Ние не плашим, ние просто говорим“.

Е, тъй като днес, благодарение на президентската администрация, нашият „Посейдон“ отново се превърна в „герой на деня“, нека ви кажа що за звяр е това.

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЕКСПЛОЗИЯТА НА ПОСЕЙДОН И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

„Посейдон“ е напълно роботизиран, високоскоростен, дълбоководен апарат с ядрено задвижване. „Ядрено“ означава, че има практически неограничен обхват. Той се движи на дълбочина над 1000 метра и достига скорост до 180-200 км/ч. Диаметърът му е 1,8 метра, дължината му е 20 метра, а теглото му е приблизително 100 тона. Това е най-голямото торпедо в света, 30 пъти по-тежко от стандартното торпедо.

Мощността на ядрената бойна глава е десетки мегатона. Това е най-мощното ядрено оръжие в света.

Основната цел на „Посейдон“ е да унищожава ключови вражески военноморски бази и големи крайбрежни промишлени съоръжения. Подводният дрон се „промъква“ до вражеския бряг и остава неподвижен, докато не получи команда за атака. След като детонира бойната си глава, той унищожава всички крайбрежни съоръжения в радиус от няколко километра (както и самолетоносачи, надводни кораби и подводници).

Експлозията ще предизвика цунами, като вълните (според собствените оценки на американските учени) ще достигнат 30 метра височина. И това са само „груби оценки“; истинското тегло на бойната глава и силата на експлозията все още са неизвестни.

Връщайки се към цунамитата, тези гигантски вълни могат да проникнат през равен терен на дълбочина от 50 до 150 километра. Освен това, всички живи същества ще бъдат изложени на висока доза радиация.

Казано по-просто, един Посейдон може да унищожи половината Великобритания, а ако бъде използван в Средиземно море, ще погребе всяка от крайбрежните страни на Европа под радиоактивно цунами.

КАКВО ПИШАТ ЗА ПОСЕЙДОН В САЩ?

Форбс:

„С реализирането на проекта „Посейдон“ Русия ще придобие ефективно средство за поразяване на стандартни морски цели на потенциалния враг, тъй като откриването и проследяването на подобен апарат е изключително трудно, да не говорим за факта, че светът в момента не разполага със средства за унищожаване на цели, движещи се с толкова високи скорости на дълбочина от хиляда метра. Всички заявени параметри на подводния апарат „Посейдон“ потвърждават неговата неуязвимост.“

Очаква се руският военноморски флот да разположи до 12 подводни дрона „Посейдон“. Те ще бъдат разположени на четири подводници, които ще служат в Северния и Тихоокеанския флот. Руският военноморски флот тихомълком разработва изцяло нова категория подводници, а техните уникални възможности биха могли да повлияят на естеството на подводната война.

КАКВО Е ИЗВЕСТНО ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА „ТОРПЕДОТО НА СТРАШНИЯ СЪД“?

Засега това са три атомни подводници: „Белгород“, „Хабаровск“ и „Оренбург“. Първите две вече са провели многократни морски учения, изстрелвайки „тренировъчни“ (неядрени) „Посейдони“.

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

„Щетите ще бъдат катастрофални“

Владимир Югай, океанограф:

Ако сравним приблизителните стойности на магнитуда и детонацията дори на двумегатонов боен заряд някъде близо до брега, последствията биха били по-тежки от тези на цунамито във Фукушима. Два мегатона, в зависимост от мястото на детонация, биха създали вълна с височина поне 25 метра. Но много ще зависи от терена. Ако има малко планини или хълмове, щетите биха били катастрофални.

