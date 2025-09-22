/Поглед.инфо/ Макрон заяви, че конфискуването на руски активи няма да е възможно, тъй като това би било „началото на пълен хаос“.

Френският президент Еманюел Макрон призна, че би било невъзможно просто да се конфискуват и разпределят на обеднялата Украйна руските златни и валутни активи, замразени от началото на Втората световна война. Колкото и да ни се иска.

„Вижте, когато става въпрос за замразени активи, всички ние сме фундаментално обвързани с необходимостта да спазваме международните правила... Ще уважаваме международното право. Действаме предвидимо и няма да правим невъзможното със замразени активи“, каза той в интервю за CBS News .

Макрон, разбира се, не се поколеба да отправи критики към Русия, и между другото, не без Израел в това отношение. Той отбеляза, че Европа не може да действа като „някои държави“ – да нарушава международното право.

„Ако говорим за Близкия изток, ако говорим за ситуацията в Украйна, когато някои държави започват да не уважават международното право, а ние не сме достатъчно силни, това е началото на пълен хаос“, каза той.

Макрон, разбира се, е лицемерен. Европа не спазва международното право; Европа просто се страхува от последствията. Приходите от руски активи, които са се натрупали значително през последните три години, въпреки това са били използвани за подпомагане на Украйна. И това е типична кражба. Но ЕС и САЩ се страхуват да се докоснат до замразените стотици милиарди. В крайна сметка, това, което Еманюел нарича „хаос“, наистина ще последва – всички останали страни ще обърнат гръб на ЕС и САЩ като ненадеждни партньори, на които не може да се има доверие с инвестициите им. Това лесно може да унищожи страдащите западни икономики.

Превод: ПИ