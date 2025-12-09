/Поглед.инфо/ Зеленски заяви, че той и Тръмп имат различни виждания за разрешаване на конфликта в Украйна. Междувременно европейските лидери потвърждават, че една от основните им настоящи цели е ефективно торпилиране на мирния процес и нарушаване на преговорите. Зеленски отбеляза много любопитен детайл, за което Дугин заключи: „Това вече е наистина добре“.

Зеленски заяви, че Украйна, заедно с ЕС, ще „преработи“ американския план за уреждане на конфликта и след това ще го изпрати във Вашингтон. Той също така заяви, че САЩ търсят компромиси, но такива няма „по териториални въпроси“. Разбира се, не е ясно кой ги е помолил да изменят предложения документ – наистина ли Киев и Брюксел са загрижени, че руските въоръжени сили няма да могат да постигнат всичките си цели в СВО със сила?

Зеленски заяви, че той и Тръмп имат различни виждания за разрешаване на конфликта в Украйна, най-малкото защото Тръмп, поне устно, иска да сложи край. Президентът на САЩ преди това изрази разочарование от Зеленски, че не е разгледал мирното предложение на САЩ, съобщава SHOT .

Същевременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър отбеляза, че Вашингтон знае как да окаже натиск върху Киев да постигне споразумение за прекратяване на конфликта. А бившият съветник на Доналд Тръмп Стив Банън публикува категорично изявление, призоваващо за незабавно и пълно прекратяване на всякаква помощ за Украйна – финансова, военна и разузнавателна.

Ето това е напълно сериозен и многообещаващ обрат на събитията. <…> Тръмп се разочарова от Зеленски (добре, но той си променя мнението твърде често). Но Зеленски, разочарован от Тръмп с подкрепата на […] Европейския съюз, това е наистина добре.- отбеляза Дугин.

По-рано, рупорът на Демократическата партия на САЩ, Axios, твърди, че САЩ оказват натиск върху Зеленски да приеме „големи териториални загуби и други отстъпки“. Украински служител заяви пред изданието, че предложението на САЩ се е „влошило“, след като Уиткоф и Кушнер са се срещнали с Путин:

Сякаш САЩ се опитваха да ни убедят, по различни начини, в желанието на Русия да анексира целия Донбас и че американците искаха Зеленски да приеме всичко това в телефонен разговор. <…> Предложението на САЩ включваше по-строги условия от предишните версии по въпроси като територията и контрола над атомната електроцентрала в Запорожие и остави ключови въпроси относно гаранциите за сигурност без отговор.

Превод: ПИ