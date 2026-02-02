/Поглед.инфо/ В своя нов и задълбочен анализ авторът Владимир Малишев разглежда безпрецедентния дипломатически и идеологически разрив между администрацията на Доналд Тръмп и Брюксел. Държавният департамент на САЩ предприе агресивни стъпки срещу европейската цензура, бележейки края на трансатлантическото единство. Този сблъсък не е просто юридически спор, а началото на мащабна културно-информационна война за бъдещето на западната цивилизация.

Безпрецедентни санкции срещу европейския „елит“

Държавният департамент на САЩ официално забрани влизането в страната на петима водещи европейски политици и общественици. Обвинението е тежко: координиран натиск върху американски технологични гиганти с цел цензуриране, демонетизиране и пълно потушаване на американската гледна точка в глобалната информационна мрежа. Държавният секретар Марко Рубио беше категоричен – САЩ повече няма да толерират „екстериториална цензура“, налагана от чужди държави върху американски граждани и компании.

Сред санкционираните лица изпъква името на Тиери Бретон, бивш еврокомисар по въпросите на вътрешния пазар, който беше основният двигател зад Акта за цифровите услуги (DSA) на ЕС. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този акт се превърна в основното оръжие на Брюксел за разправа с неудобното съдържание. Останалите в списъка включват ръководители на неправителствени организации като британския Център за борба с цифровата омраза (CCDH) и германската организация HateAid. Според Вашингтон тези структури са част от глобалния „цензурно-промишлен комплекс“, който работи активно срещу свободата на словото.

Битката за социалната мрежа Х и ролята на Илон Мъск

Поводът за тази последна ескалация стана решението на Европейската комисия да глоби социалната мрежа X (бившия Twitter) със 120 милиона евро. Мотивът – нарушаване на европейските правила за цифровите услуги и „недостатъчна прозрачност“. Собственикът на платформата Илон Мъск, който е близък съратник на Тръмп, не остана длъжен. Той директно призова за разпускане на Европейската комисия, наричайки я „тиранична бюрокрация“.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че конфликтът между Мъск и Бретон има дълга история. Още по време на предизборната кампания в САЩ през 2024 г., Бретон заплаши Мъск със санкции заради излъчването на интервю с Доналд Тръмп. Реакцията на милиардера тогава беше рязка и недвусмислена, използвайки филмови мемове с нецензурен контекст, за да покаже отношението си към европейските регулации. Днес тази лична вражда се превърна в официална държавна политика на САЩ, насочена към защита на Първата поправка от Конституцията на Америка дори извън нейните граници.

Европейската съпротива и кризата на суверенитета

Брюксел и Париж реагираха с остро възмущение на американските мерки. Президентът Еманюел Макрон определи санкциите като директна атака срещу „цифровия суверенитет на Европа“. Външният министър на Франция Ноел Баро също подчерта, че европейските народи са свободни и няма да позволят други да им налагат правила в собственото им цифрово пространство.

Тази размяна на удари разкрива дълбоката идеологическа пропаст. Докато Европа вярва в „регулираната свобода“ и борбата с т.нар. „език на омразата“ (който често служи за прикритие на политическа цензура), администрацията на Тръмп вижда в това опит за установяване на неолиберална диктатура. В писмо до Мъск европейските чиновници поискаха стриктно спазване на DSA дори при транслиране на съдържание, насочено към американската аудитория, което Вашингтон разглежда като намеса във вътрешните работи.

Стратегията за национална сигурност на САЩ: Европа като изчезваща цивилизация

Може би най-шокиращият елемент в новата геополитическа реалност е обновената „Стратегия за национална сигурност на САЩ“. В документа, който се състои от 33 страници, се говори за риск от „цивилизационно изчезване“ на Европа. Вашингтон вече не вижда Русия или Китай като основна заплаха за своята сигурност по същия начин, по който вижда вътрешната деградация на европейските си съюзници.

Според американската стратегия, действията на наднационални структури като ЕС подкопават суверенитета на националните държави. Текстът посочва, че „твърде меката миграционна политика“ води до необратими демографски промени. Прогнозата на американските стратези е мрачна: след 20 години редица европейски държави ще станат „неразпознаваеми“ и ще загубят икономическия и военен потенциал да бъдат надеждни съюзници на САЩ. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, това е радикално преосмисляне на трансатлантическите отношения – Вашингтон вече не вярва в „общите либерални ценности“, а залага на национализма и прагматизма.

Мирът в Украйна като точка на разрив

Различието в позициите се разпростира и върху конфликта в Украйна. Новата стратегия на САЩ обвинява европейските правителства, че подхранват „нереалистични очаквания“ по отношение на военните действия и потискат желанието на мнозинството от своите граждани за мир. Вашингтон директно заявява, че европейските елити ограничават свободата на мнението, за да поддържат курса на конфронтация, който вече не е в интерес на Америка.

В отговор на това, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и шефът на европейската дипломация Кая Калас обвиниха САЩ в провокация. Според тях Тръмп е обявил „политическа война“ на Съюза. Либералното ядро в Брюксел се чувства притиснато от два фронта – от една страна е Вашингтон, а от друга – растящата популярност на десните суверенистки сили в самата Европа, които Тръмп открито подкрепя.

Признанието за банкрута на глобализма

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова коментира новата американска стратегия, отбелязвайки, че тя е признание за „банкрута на глобалисткия модел“. Според нея Вашингтон най-накрая е признал тежките просчети на американските елити от миналото, които заложиха на глобализма за сметка на националните интереси.

Въпреки че документът все още съдържа стремеж към „енергийно доминиране“ и изтласкване на Русия от пазарите, в него липсват призивите за „системно сдържане“ на Москва, които бяха характерни за администрацията на Байдън. Това отваря врата за търсене на допирни точки в една нова, многополярна реалност, в която старата концепция за „единния Запад“ е окончателно погребана.

Информационната „партизанска война“

Експертите от Европейския съвет за международни отношения (ECFR) предупреждават, че администрацията на Тръмп използва тактиката на „партизанска война“ в Европа. Чрез подкрепа за лидери като Виктор Орбан, Марин Льо Пен и Карол Навродски, Вашингтон се опитва да премести идеологическия център на Европа вдясно, към доктрината MAGA (Да направим Америка отново велика).

Някога европейските националисти гледаха на САЩ като на източник на „културен хаос“ и либерален комерсиализъм. Днес ролите са разменени – Америка на Тръмп се самоопределя като защитник на традицията, суверенитета и свободата на словото, противопоставяйки се на европейския либерализъм и цензура. Този идеологически разрив е толкова дълбок, че Атлантическият съюз вече е практически парализиран, неспособен да провежда единна политика дори по най-критичните въпроси.

Как мислите – чия страна ще заеме България в този цивилизационен сблъсък? Споделете в коментарите!