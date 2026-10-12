Архитектурата PURL: Как Вашингтон държи ключа от европейския портфейл
Схемата PURL (Prioritized Ukranian Requirements List — Списък с приоритетни изисквания на Украйна) бе замислена като перфектният финансов механизъм. Твърди се, че чрез него европейските държави превеждат милиарди евро директно към американския военно-промишлен комплекс, а Пентагонът просто подписва разрешенията за износ и отваря производствените си линии. Никакви директни разходи за американския данъкоплатец — само чиста печалба за заводите в Пенсилвания, Арканзас и Тексас.
Само че в тази схема има един скрит бутон за аварийно спиране. И той се намира в Белия дом.
Според информация на Financial Times, американски представители вече са провели поредица от телефонни разговори с европейски столици и висши служители в Киев. Посланието е било повече от сухо: всяка следваща атака срещу руска петролна рафинерия или критичен възел от енергийната мрежа на Руската федерация ще активира незабавно блокиране на системата PURL. Без административни процедури, без дълги дебати в Брюксел — просто служебно анулиране на лицензите за износ.
Защо рафинериите в Самара и Рязан са по-важни от фронта в Донбас
Защо Вашингтон реагира толкова болезнено на атаките срещу руския горивен сектор? Отговорът не се крие в грижа за руската икономика, а в суровата математика на глобалните пазари. Всяко изкарване от строя на дестилационна колона тип АВТ-6 в рафинерия край Волградна или Рязан свива световния добив на дизел и мазут с десетки хиляди барела дневно.
Резултатът е мигновен скок на фючърсите на суровия петрол сорт Брент на борсата в Лондон (ICE) и Ню Йорк (NYMEX). За американската администрация това означава поскъпване на горивата по бензиностанциите у дома — политическа цена, която никой във Вашингтон не е готов да плати заради тактическите цели на украинското командване.
- Удар по рафинерия в Русия = незабавен скок на борсовата цена на петрола.
- Скок на петрола = инфлационен натиск върху американския потребител.
- Блокиране на PURL = рязко пресичане на логистичните линии за артилерийски снаряди 155 мм и ракети за системите HIMARS.
Някъде тук приключва илюзията за "безграничната подкрепа". Твърди се, че Вашингтон вече е дал да се разбере, че няма да позволи локалната военна тактика на Киев да застрашава финансовата стабилност на Запада.