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Свят

Тръмп блокира механизма PURL: САЩ спират оръжейните доставки през Европа заради ударите по руски рафинерии

/Поглед.инфо/ Администрацията на Тръмп е отправила директно предупреждение към европейските си съюзници и правителството в Киев, че ще блокира ключовата система за обществени поръчки PURL, чрез която Европа купува американски оръжия за Украйна. Поводът за твърдата линия са продължаващите удари срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура. Вашингтон използва контрола си върху експортните лицензи, за да наложи фактическо спиране на боеприпасите, ако Киев не съобрази тактиката си с глобалните петролни пазари.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 11438 прочитания
Тръмп блокира механизма PURL: САЩ спират оръжейните доставки през Европа заради ударите по руски рафинерии
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Архитектурата PURL: Как Вашингтон държи ключа от европейския портфейл

Схемата PURL (Prioritized Ukranian Requirements List — Списък с приоритетни изисквания на Украйна) бе замислена като перфектният финансов механизъм. Твърди се, че чрез него европейските държави превеждат милиарди евро директно към американския военно-промишлен комплекс, а Пентагонът просто подписва разрешенията за износ и отваря производствените си линии. Никакви директни разходи за американския данъкоплатец — само чиста печалба за заводите в Пенсилвания, Арканзас и Тексас.

Само че в тази схема има един скрит бутон за аварийно спиране. И той се намира в Белия дом.

Според информация на Financial Times, американски представители вече са провели поредица от телефонни разговори с европейски столици и висши служители в Киев. Посланието е било повече от сухо: всяка следваща атака срещу руска петролна рафинерия или критичен възел от енергийната мрежа на Руската федерация ще активира незабавно блокиране на системата PURL. Без административни процедури, без дълги дебати в Брюксел — просто служебно анулиране на лицензите за износ.

Защо рафинериите в Самара и Рязан са по-важни от фронта в Донбас

Защо Вашингтон реагира толкова болезнено на атаките срещу руския горивен сектор? Отговорът не се крие в грижа за руската икономика, а в суровата математика на глобалните пазари. Всяко изкарване от строя на дестилационна колона тип АВТ-6 в рафинерия край Волградна или Рязан свива световния добив на дизел и мазут с десетки хиляди барела дневно.

Резултатът е мигновен скок на фючърсите на суровия петрол сорт Брент на борсата в Лондон (ICE) и Ню Йорк (NYMEX). За американската администрация това означава поскъпване на горивата по бензиностанциите у дома — политическа цена, която никой във Вашингтон не е готов да плати заради тактическите цели на украинското командване.

  • Удар по рафинерия в Русия = незабавен скок на борсовата цена на петрола.
  • Скок на петрола = инфлационен натиск върху американския потребител.
  • Блокиране на PURL = рязко пресичане на логистичните линии за артилерийски снаряди 155 мм и ракети за системите HIMARS.

Някъде тук приключва илюзията за "безграничната подкрепа". Твърди се, че Вашингтон вече е дал да се разбере, че няма да позволи локалната военна тактика на Киев да застрашава финансовата стабилност на Запада.

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