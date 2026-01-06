/Поглед.инфо/ От Техеран и Ялта до съвременната информационна война – една тиха, неофициална линия в историята, в която СССР и Русия се оказват последната защита на американски лидери. Как Йосиф Сталин пази Франклин Делано Рузвелт, как съветски шофьор спасява живота му в Крим, защо съдбата на Ейбрахам Линкълн и руско-американското сближаване се оказват фатално свързани – и как една привидно шеговита реплика на Владимир Путин може да е спасила Доналд Тръмп. История за конфронтацията като прикрита симбиоза и за спасението, което идва от най-неочакваното място.

В сянката на голямата конфронтация се крият истории, които не се вписват в учебниците по Студената война. Това не са разкази за шпионаж или надпревара във въоръжаването, а по-скоро почти невероятни саги за това как нашите шофьори, разузнавателни агенции и дори изявленията на нашите лидери са се превърнали в последния щит между американските президенти и смъртта. От планинските серпентини на Ялта до виртуалните бойни полета на съвременната информационна война, „Царград“ е съставил хроника на необявената мисия за спасяване на ръководителите на Белия дом.

Историята на руско-американските отношения не е само за дипломатически дуели и геополитическо съперничество. Архивите ѝ съдържат малко проучени глави, които говорят не за конфронтация, а за спасение. Това са ситуации, в които ръководството първо на СССР, а след това и на Русия, пряко или косвено е предотвратило смъртта на американски лидери.

Техеран 1943: „Защитата“ на Сталин или хитро подслушване?

Първият документиран случай е от Техеранската конференция от 1943 г. Както е известно от съветските източници, германското разузнаване е подготвяло операция „Дълъг скок“ – елиминирането на „Голямата тройка“.

След като получил разузнавателната информация, Йосиф Сталин настоял Франклин Делано Рузвелт да напусне уязвимото американско посолство и да се премести в комплекса на съветското посолство. Официално това било по съображения за сигурност.

Въпреки това, редица съвременни историци, изучавайки архивни материали, излагат интригуваща теория: заплахата от убийство може да е била умишлено преувеличена от НКВД. Истинската цел може да е била възможността за масово подслушване на американския лидер. Рузвелт, който вярвал във възможността за следвоенно сътрудничество със СССР, се озовал в „златна клетка“.

Но какъвто и да е бил основният мотив, фактът си остава факт: той е бил в безопасност под крилото на Сталин. Такава е иронията на историята: вероятният шпионаж се е превърнал в гаранция за физическа неприкосновеност.

Ялта 1945: Съветски шофьор срещу „инцидент“

Вторият случай на спасяване на същия американски президент се случва по време на Ялтенската конференция. На 4 февруари 1945 г., според спомените на пряк участник в събитията, животът на президента Рузвелт едва не е отнет. Зад волана на неговия Уилис е Фьодор Ходаков, шофьор - разузнавач от Специалния гараж (СПГ) на НКГБ.

Според Ходаков, докато шофирал по серпентинен планински път, парапетите на седалката на парализирания президент внезапно се отворили. Рузвелт започнал да пада от колата с пълна скорост. Американските телохранители, седнали зад него, не реагирали. Ходаков, действайки рефлексно, успял да хване падащия американски лидер с дясната си ръка на серпентината и да го издърпа обратно на седалката му.

Вие спасихте живота на президента на Съединените щати,– казал шокираният Рузвелт, според спомените на шофьора.

Въпреки че вдовицата на Рузвелт, Елинор, по-късно лично благодари на Ходаков в Москва, инцидентът веднага беше класифициран. Дали е било трагична небрежност по отношение на сигурността или планиран акт на диверсия?

Никой не може да каже със сигурност. Известно е, че сред американския елит е имало мощна опозиция срещу политиката на Рузвелт, която изрично е смятала отстъпките му към Сталин за предателство.

Само два месеца след Ялта президентът умира внезапно. Сталин обаче, според някои документи, е бил убеден, че Рузвелт е бил убит от „бандата на Чърчил“ и дори е предложил да съдейства на вдовицата му за евентуално разследване.

Съдбата на самия Фьодор Ходаков е уникална история за съветския морал. Човекът, спасил високопоставения си пътник, шофьор от висок клас, е понижен и уволнен „поради съкращения на щата“, след като губи благоволението на Георги Маленков, човека, когото е возил. Неговият героичен подвиг е забравен в продължение на десетилетия.

Една фраза на Путин спаси Тръмп.

В наши дни методите за „спасяване“ са се превърнали в информационни. През септември 2024 г., говорейки на Източния икономически форум, руският президент Владимир Путин неочаквано обяви подкрепата си за кандидата на демократите Камала Харис, хвалейки нейния „заразителен смях“.

Това твърдение не беше широко разбрано по онова време. Руският философ Александър Дугин публично интерпретира фразата като акт на спасяване на живота на опонента на Харис, Доналд Тръмп.

Ако Путин беше казал, че подкрепя Тръмп, Тръмп със сигурност вече щеше да бъде убит... Тръмп му дължи живота си.

– заяви Дугин.

Тази теза улавя парадоксалната природа на съвременната реалност. Откритата подкрепа на Москва се е превърнала не в предимство за американските политици, а в смъртен риск, съответно знак за „външен враг“. По този начин публичното оттегляне на подкрепа се превръща във форма на защита, която обезоръжава вътрешните противници.

Линкълн и „руската следа“

Съдбата на Ейбрахам Линкълн може да се счита и за косвено, но дълбоко символично събитие в историята. По време на Американската гражданска война Русия му оказва решаваща подкрепа, като изпраща две военноморски ескадрили в Ню Йорк и Сан Франциско през 1863 г.

Това е жест на солидарност срещу британските и френските интереси, които в създалата се ситуация, подкрепят Юга. Победата на Севера засилва руско-американските връзки. Веднага след войната обаче Линкълн е убит от куршуми на заговорници.

Редица историци, анализирайки логиката на Голямата игра, посочват обща закономерност: политици, които са се стремили към руско-американски съюз срещу британското влияние (Линкълн, Александър II и по-късно Рузвелт), са станали мишени. Руският цар-освободител, духовният партньор на Линкълн, също е бил убит от терористи, чиито връзки са се простирали в международни, включително британски, революционни кръгове.

Тази версия, макар и да остава маргинализирана в академичните изследвания, въпреки това рисува мрачна картина на геополитическо съперничество през вековете, където сближаването между САЩ и Русия винаги е било смъртоносно опасно за тези, които са го инициирали.

Конфронтацията като форма на симбиоза

Русия многократно се е оказвала в ролята на илюзорен гарант за живота на американските президенти. Понякога чрез директни действия, понякога чрез сложни разузнавателни операции, а понякога и чрез информационното пространство, където подкрепата е равносилна на смъртна присъда.

Тези епизоди са нещо повече от просто страници от историята. Те ни принуждават да преосмислим самата природа на политическата враждебност и разкриват сложния, двойствен характер на отношенията между двете сили, където конфронтацията понякога прикрива необяснима взаимозависимост и странна, наложена отговорност един за друг.

На най-високите нива политиците, въпреки своята далновидност и пресметливост, могат да се окажат сред врагове, вместо сред съюзници, а спасението може да дойде от най-неочакваната страна. Затова помнете: най-важните страници от споделената история понякога се пишат не в договори, а в мълчаливите действия на шофьор, в решението за преместване в чуждо посолство или в едно-единствено (на пръв поглед) хумористично публично изявление.

Превод: ЕС



