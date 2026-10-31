/Поглед.инфо/ Влизането в сила на Закона за санкциите срещу Русия и Иран „Линдзи Греъм“ от 2026 г. бе бързо туширано от президентска изпълнителна заповед, която замрази прилагането на най-строгите вторични мита и рестрикции. По думите на американския държавен глава Доналд Тръмп, призивите за безогледен натиск са дело на хора без реален поглед върху дипломацията, докато в Москва гледат със скептицизъм на тези мерки. Административният маневър разкрива дълбокия сблъсък между външнотърговската реалност, пазара на горива и политическите амбиции на Капитолия.

По публикации на РИА Новости, Reuters и анализи на американски икономически издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната дерогация като признание за пазарните реалности

Декларациите от Белия дом, че настояването за нови санкции е дело на „глупави хора“, не са просто емоционална изблик от трибуната. Зад думите на Доналд Тръмп стоят сухите изчисления на американското министерство на енергетиката и Министерството на финансите. На 18 септември 2026 г. влизането в сила на двупартийния Закон „Линдзи Греъм“ предвиждаше драстични вторични мита — достигащи до 100% за държави, които продължават да купуват руски енергоносители. Две денонощия преди крайния срок през октомври обаче, с официална президентска заповед бе издадена пълна дерогация за тези ключови текстове.

Оправданието бе формулирано като защита на „националния интерес на САЩ“. Смята се, че основният двигател на това решение бе острата криза с дизеловото гориво на световните пазари, изострена от събитията в Близкия изток и ограниченията около Ормузкия проток. Твърди се, че Вашингтон е бил принуден да влезе в неофициално споразумение за осигуряване на руски дизелови доставки, за да овладее скока на цените по американските бензиностанции — фактор, който директно удря върху избирателите преди междинните избори.

„Те се смеят на санкциите“, каза Тръмп пред журналисти.

Тази реплика заковава основния парадокс: законодателството задължава Администрацията да действа твърдо, но икономическата реалност налага светкавично отстъпление чрез вратичката в параграф 115 от същия този закон.

Механиката на Закона „Греъм“ и тавана на ограниченията

Законът „Линдзи Греъм“ бе замислен от Капитолия като тотална блокада. В него бе предвидена абсолютна забрана за нови американски инвестиции на руска територия, спиране на вноса на обогатен уран за американските АЕЦ и строги санкции срещу суверенния дълг. На хартия конструкцията изглеждаше монолитна, но на практика се сблъска с технологичния фаталност.

Реакторният парк на САЩ, опериран от компании като Constellation Energy и Duke Energy, продължава да зависи от доставките на нискообогатен уран от системата на „Росатом“ (в частност „Тенекс“). Бързото му заместване с капацитети от базираната в Ню Мексико фабрика на Urenco или френската Orano се оказа физически невъзможно в краткосрочен хоризонт. При пълно прилагане на забраната за уран, американските мрежи щяха да достигнат до критични дефицити още през зимния сезон.

Затова президентската заповед замрази новите ограничителни механизми, без обаче да отменя предишните санкционни пакети, наложени чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) по силата на Указ 14024. Получи се хибридна правна конструкция: строг закон, чиито най-остри зъби са пилени с текущи дерогации.