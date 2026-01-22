/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на САЩ пристигна директно в Кремъл за разговори с руския президент, докато в Давос стана ясно, че Киев е изчерпал аргументите си и остана без подкрепа за ключови искания.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката отвъд декларациите – там, където решенията вече са взети.

Москва се превърна в център на вниманието, след като специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф пристигна директно в Кремъл за разговори с руския президент Владимир Путин. Срещата започна без обичайните протоколни демонстрации, което подчерта спешността и реалната тежест на дневния ред.

Паралелно с това в Давос стана очевидно, че украинският лидер Володимир Зеленски не е постигнал пробив в разговорите си с Доналд Тръмп. След кратката среща последва остра публична атака срещу европейските партньори – сигнал не за сила, а за дефицит на ресурси и политическа подкрепа. Забавеното финансиране и липсата на твърди ангажименти изтласкаха Киев в ъгъла и го принудиха да търси ескалация чрез реторика.

Самият Зеленски по-късно потвърди, че не е получил съгласие по ключови въпроси – нито по статута на Донбас, нито по изтегляне на войски, нито по гаранции за сигурност и план за възстановяване. Така дипломатическият вакуум около Киев контрастира рязко с активния диалог между Москва и Вашингтон.

В Кремъл разговорите обхващат далеч повече от украинската тема – двустранните отношения, натрупаните дипломатически спорове и възможни формати за деескалация. В делегацията участва и Джаред Кушнер, което подсказва за политическа тежест и координация на най-високо ниво.

Ако диалогът даде резултат, следващата спирка може да бъде Близкият изток, където да се тества формат за многостранни разговори. По информация на Financial Times се обсъжда и вариант за „въздушно примирие“ като първа стъпка към по-широко споразумение. Очакванията са първите сигнали от срещата да станат ясни в близките часове, след което геополитическата картина ще започне да се подрежда по нов начин.