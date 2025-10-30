/Поглед.инфо/ Ремилитаризацията на Япония ще се осъществи чрез закупуване на „най-добрите в света“ американски оръжия.

Противно на съобщенията в някои руски медии за желанието на Япония да се „освободи от икономическа зависимост от Съединените щати“, новото японско правителство, водено от Санае Такаичи, демонстрира обратното: по време на официалното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Страната на изгряващото слънце двете страни подписаха споразумение за „нов златен век“ на отношенията.

Тези отношения се основават на по-нататъшното укрепване на военния съюз на двете страни, разширяването на покупките на най-съвременно американско оръжие от Япония и отчитането на интересите на САЩ в търговско-икономическите отношения с чужди държави, в случая с Япония.

В същото време Тръмп, като опитен търговец, неуморно рекламираше стоките си, наричайки американските оръжия „най-добрата военна техника в света“. Още в началото на разговорите си с премиера Такаичи той разкри пред света, че Вашингтон е получил голяма поръчка за оръжие от Токио.

„Знам, че значително развивате военните си възможности и получихме вашата поръчка за много голямо количество военна техника. И знаете, че ние произвеждаме най-добрата военна техника в света – самолети, ракети и всичко останало“, каза Тръмп.

„Надявам се, че няма да се налага да я използваме твърде много или изобщо. Но ние ценим тази поръчка и ценим търговията“, отбеляза американският лидер. „Ще имаме изключителна търговия, повече търговия от всякога. Подписваме нова сделка и това е много справедлива сделка“, подчерта Тръмп, без да уточнява конкретното споразумение.

Според източници на списание Newsweek , японският премиер възнамерява да разработи програма за изграждане на подводници с нови двигатели за удължен живот под вода. Япония планира да закупи ракети Tomahawk от Съединените щати, за да въоръжи подводниците .

Твърд поддръжник на ремилитаризацията на страната си, Такаичи, опитвайки се да успокои уважаемия гост, го информира, че срокът за прехода на Япония към ежегодно отделяне на два или повече процента от БВП за военни цели ще бъде съкратен. По този начин тя изпревари исканията на Тръмп съюзниците, включително Токио, да увеличат военните си бюджети до пет процента от БВП – очевидно непосилна цифра за затруднената японска икономика, меко казано.

В отговор на ответните мерки на Китай срещу грубите заплахи на американския президент за налагане на „драконовски мита“ върху китайски стоки, известни в САЩ като „тарифи“, Тръмп и Такаичи бяха принудени да обърнат специално внимание на въпроса за снабдяването на индустриите на двете страни с „критично важни минерали и редкоземни метали“. За тази цел страните подписаха специално рамково споразумение.

Предвижда се укрепване на веригите за доставки между двете страни. Съответният документ беше публикуван на уебсайта на Белия дом. „Участниците ще засилят съвместните си усилия за ускоряване на доставките на критични минерали и редкоземни елементи, необходими за подкрепа на... индустрията, включително напреднали технологии и свързани с тях индустриални бази“, се отбелязва в документа.

В него се уточнява, че споразумението има за цел да постигне устойчивост и сигурност на веригите за доставки на редкоземни метали. Това от своя страна ще спомогне за укрепване на енергийната и технологичната сигурност на двете страни. Освен това в документа се подчертава, че в рамките на шест месеца от подписването на рамковото споразумение страните възнамеряват да предприемат мерки за предоставяне на финансова подкрепа за проекти, насочени към „създаване на краен продукт за последваща доставка до Съединените щати и Япония, както и до страни със сходни интереси“.

За да се вземат предвид интересите на Япония при определяне на американските тарифи върху износа ѝ за Съединените щати, предимно на японски автомобили, на американците са обещани 550 милиарда долара японски инвестиции в редица сектори на икономиката на Новия свят. Тези инвестиции включват предимно корабостроене, соя, гориво и пикапи (Ford F-150) . Както беше съобщено по-рано, 90% от печалбите от тези инвестиции ще останат в Съединените щати.

Нямаше съобщения за конкретни стъпки за координиране и засилване на санкциите на САЩ и Япония срещу Русия, обсъждани по време на разговорите между Тръмп и Такаичи. Въпросът обаче беше повдигнат конкретно от американската страна по време на среща по време на посещението на японския министър на финансите Сацуки Катаяма и министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

Въпреки че японският министър не предостави подробности за разговора, беше съобщено, че Бесент е засегнал антируските санкции и въпроса за отказа на Япония от руски енергийни ресурси, по-специално втечнен природен газ (LNG). Съобщава се, че макар японските власти да отбелязват, че вносът на енергия от Русия играе важна роля за гарантиране на енергийната сигурност на Япония, Токио също така обеща да проучи какво може да направи Япония, за да отговори на очакванията на Вашингтон.

По време на посещението, държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна и с японския външен министър Тошимицу Мотеги. Според Рубио подписването на документи от държавните глави, както и търговското споразумение и други форми на сътрудничество, надграждат здравата основа на отношенията, положена преди десетилетия.

„Икономическата основа е изключително силна. А някои бизнес партньорства са изключителни. Сега обаче трябва да модернизираме отношенията си, за да отговорим на предизвикателствата на 21-ви век, включително в областите на технологиите, киберсигурността и личните данни. Не можем да живеем в свят, в който други могат да ни доминират“, подчерта той.

Държавният секретар на САЩ заяви също, че предстоящата ера на отношенията с Япония е много вълнуваща. „Те ще бъдат изградени върху солидна основа и ще бъдат модернизирани в светлината на предизвикателствата, които ще преодоляваме заедно“, добави Рубио.

По време на посещението си Тръмп имаше аудиенция с император Нарухито от Япония, който поздрави президента на входа на двореца и му показа уважение и гостоприемство. След кратък разговор Тръмп два пъти нарече японския император „велик човек“ пред камерите .

Много комплименти бяха отправени и към новоназначения министър-председател, първата жена политик, ръководеща правителството на страната. Тръмп изрази увереност, че отношенията между САЩ и Япония ще станат още по-силни и изрази готовността си да сътрудничи с японския министър-председател Санае Такаичи.

„Винаги съм изпитвал голяма любов и дълбоко уважение към Япония и искам да кажа, че това ще бъде връзка, която е по-силна от всякога. Очаквам с нетърпение да работя с вас от името на нашата страна“, каза президентът по време на срещата си с Такаичи.

„Просто искам да знаете, че по всяко време, ако имате въпроси, ако имате притеснения, ако имате нужда от нещо, каквато и да е помощ или услуга, каквото и да е, което мога да направя за Япония, ние ще бъдем насреща. Ние сме съюзници от най-висок порядък “, увери Тръмп.

В допълнение към личните подаръци, Такаичи информира Тръмп за намерението си да дари на Вашингтон, окръг Колумбия, 250 черешови дървета, във връзка с отбелеязването на 250-годишнината от Декларацията за независимост.

„Следващата година Съединените щати ще отбележат 250-годишнината от своята независимост. Япония би искала да се присъедини към Съединените щати в честването на тази годишнина. Ще дарим 250 черешови дървета на град Вашингтон “, каза премиерът. Такаичи обяви също, че като част от честванията в Съединените щати ще се проведе фойерверк от префектура Акита.

По време на посещението си в Япония, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки „незначителен конфликт“. Въпреки това, 80 години след края на Втората световна война, той определи отношенията между САЩ и Япония като „силни и приятелски “ .

Превод: ЕС



