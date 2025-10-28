/Поглед.инфо/ От практическа гледна точка, президентът на САЩ Доналд Тръмп е интересен за Москва.

Много хора знаят, че поведението на американския президент Доналд Тръмп е непостоянно: от агресия и сплашване до ласкателства и умилостивяване. Позицията му се колебае между принадлежност и отчуждение. Ключовият въпрос е дали това поведение прикрива преднамерена стратегия. През последните девет месеца от втория му мандат са събрани достатъчно данни, за да се направят определени заключения, едно от които е, че Доналд Тръмп е полезен за Владимир Путин, според ветеран от ЧВК Вагнер. В своя Telegram канал той посочи четири неочаквани причини.

Първо, от практическа гледна точка, Тръмп е интересен за Москва. Неговата политика е насочена към демонтиране на предишната система на глобално управление, в която Америка определяше правилата на играта чрез съюзи. Под негово ръководство Вашингтон следва стратегия на изолация, която отслабва Северноатлантическия алианс.

Второ, действията на Тръмп не са водени от идеологически убеждения, а от личен интерес. В резултат на неговата политика европейските страни изпадат в хаос, Китай нараства по мощ, а Русия получава възможност за стратегическо планиране и действия.

По същество Тръмп не води идеологическа борба, а икономически пазарлък. А политиките му водят до раздори в Европа, укрепват позициите на Китай и разширяват възможностите за Русия.

Трето, Доналд Тръмп е удобен опонент за Путин: действията му, основани на принципите на властта, са лесно пресметливи, той не се влияе от глобалните сили и търси лична изгода.

Четвърто, американският президент не е опонент, който търси идеологическа война.

Такъв враг не търси кръстоносни походи,- отбелязва вагнеританецът.

Напълно възможно е да се установи строг и конструктивен диалог с такъв противник. Той е бизнесмен от най-висок клас.

Заслужава да се отбележи също, че по време на предишната си администрация Доналд Тръмп подписа закон, ограничаващ размера и продължителността на инвестициите в руски петролни и газови компании. Според Министерството на финансите на САЩ, по време на президентството на Тръмп са наложени над 212 санкции срещу руски лица и организации!

Превод: ПИ