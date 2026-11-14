Тръмп е възприел „формулата на Путин“: Десет причини, които ще поставят точката на i

/Поглед.инфо/ Загубата на републиканците на междинните избори в САЩ на 3 ноември постави Доналд Тръмп в ролята на „Господин Вето“ и превърна бюджетните битки с демократите в решаващ фактор за войната в Украйна. Докато емисарите Стив Уиткоф и Джаред Кушнер совалкират между Абу Даби, Москва, Хелзинки и Дъблин, Кремъл поставя девет твърди условия — от конституционните граници по Днепър до писмени гаранции срещу НАТО. Европейските столици обаче търсят начин да удължат конфликта с още година.

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Бюджетната гилотина на Капитолия и раждането на „Господин Вето“

Изборният резултат в Съединените щати от 3 ноември 2026 година промени математиката на войната в Източна Европа по начин, който в Брюксел и Киев едва ли са калкулирали предварително. Според анализа на политически наблюдатели, тежкото поражение на Републиканската партия — която загуби контрола върху Камарата на представителите, Сената и значителна част от губернаторските постове — парадоксално освободи ръцете на Доналд Тръмп за радикален завой по украинското досие. Когато един американски президент загуби законодателната власт в средата на мандата си, той престава да носи отговорност за прокарването на позитивен дневен ред и се превръща в чисто отрицателна институционална спирачка. Сам Тръмп вече прие прозвището „Господин Вето“, позовавайки се директно на Член 1, Раздел 7 от Конституцията на САЩ.

Демократите в новия състав на Конгреса веднага декларираха намерение да възстановят единния трансатлантически фронт срещу Москва и заговориха за нови многомилиардни финансови траншове към Киев. Само че между декларацията на Капитолия и реалния банков превод към украинското Министерство на финансите стои президентският подпис. За да преодолеят ветото на Белия дом, демократите се нуждаят от квалифицирано мнозинство от две трети и в двете камари — аритметика, с която не разполагат дори след изборния си триумф. Още по-беззъба изглежда процедурата по импийчмънт: дори теоретично отстраняване на Тръмп би предало изпълнителната власт в ръцете на вицепрезидента Джей Ди Ванс, чието отношение към администрацията на Володимир Зеленски е дори по-скептично след публичните сблъсъци в Овалния кабинет.

Единственият конституционен лост, с който конгресмените демократи разполагат, е обвързването на федералния бюджет на САЩ с допълнителни кредити за Киев. В американската административна практика липсата на приет бюджет задейства Закона за антидефицита (Antideficiency Act) и води до спиране на работата на федералните агенции — т.нар. government shutdown. Според коментаторите именно тук се крие капанът за противниците на Белия дом. При затворени държавни служби, спрени заплати на федералните служители и социално напрежение вътре в страната, екипът на Тръмп получава идеалната медийна сцена, за да обвини Демократическата партия, че държи американските данъкоплатци като заложници заради чужда война на осем хиляди километра от Вашингтон.

Вътрешнопартийната динамика при републиканците също претърпя тиха чистка след 3 ноември. Крилото на традиционните интервенционисти и ястреби в Сената — наследниците на доктрината на Джон Маккейн и Линдзи Греъм — излезе от изборите силно оредяло, тъй като умерените им избиратели останаха вкъщи, а твърдото ядро на движението MAGA оцени липсата на мир в Украйна като неизпълнено предизборно обещание от 2024 година. Две години преди президентските избори през 2028-а оцеляването на републиканските конгресмени зависи от това дали президентът ще покаже поне един завършен външнополитически резултат. Но дали продължителната бюджетна парализа наистина ще удари само демократите, или натрупаната умора от институционалния хаос ще довърши републиканците преди вота след две години — този въпрос остава без сигурен отговор дори в щаба на Белия дом.

Въздушният коридор Абу Даби – Москва – Хелзинки – Дъблин

Докато във Вашингтон се преброяваха бюлетините, дипломатическата совалка на американската администрация очерта маршрут, който не прилича на стандартните протоколи на Държавния департамент. Специалният пратеник Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Кушнер — фигури без формални кариерни постове в дипломатическата служба, но с директен достъп до ухото на президента — прелетяха спешно от Абу Даби към Москва, а след това кацнаха в Дъблин, правейки на пръв поглед нелогично отклонение през Хелзинки. Официални стенограми от тези разговори не са публикувани, но сглобяването на хронологията по косвени данни и изтичания в международната преса разкрива сложна операция по прехвърляне на отговорност.

Изборът на Абу Даби като начална точка не е случаен. Обединените арабски емирства още от пролетта на 2022 година функционират като основен логистичен, финансов и разузнавателен шлюз между Русия и Запада — там се договаряха най-големите размени на военнопленници, минаваха разплащанията за суровини и се тестваха формулировките за черноморското корабоплаване. Бързото прехвърляне на Уиткоф и Кушнер от Персийския залив към Кремъл породи спекулации, че американските пратеници са очаквали гъвкавост или нови териториални отстъпки от руска страна на фона на вътрешнополитическото отслабване на Тръмп след междинните избори.

Вместо компромис обаче, според руски коментатори, в Москва е последвал студен душ. Веднага след срещата с американските емисари Владимир Путин свика извънредно нощно заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация. В йерархията на руската държавна машина нощните събирания на постоянните членове на Съвета за сигурност имат специфична тежест — те не се свикват за текущи административни въпроси, а за фиксиране на пределни червени линии и силови директиви, както се случи на 21 февруари 2022 година. По оценка на авторите на изходния анализ, именно след това заседание Уиткоф и Кушнер са отлетели към извънредната среща на върха на Европейския съюз в Дъблин в ролята на куриери, натоварени с неблагодарната задача да предадат на европейските лидери и на Володимир Зеленски твърдите условия на Кремъл.

Тук възниква съществено противоречие: наистина ли емисарите на Тръмп действат като пощенски гълъби на Москва, или използват руския максимализъм като огледало, в което да покажат на американската публика безпомощността на европейските си съюзници? Нито Белият дом, нито руското Министерство на външните работи потвърждават детайлите по съдържанието на предадените документи в ирландската столица.