/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп най-накрая получи „Нобелова награда за мир“ – но само като сувенир, връчен му в Белия дом от венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, която му поднесе личния си медал и сертификат. Историята, гарнирана с фалшиви аналогии с Симон Боливар и Джордж Вашингтон, се разпада под тежестта на фактите и разкрива абсурден политически театър: Нобелът като реквизит, а „мирът“ – като валута за услуги.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите спектакли зад символите и наградите, когато те подменят смисъла на историята и политиката.

Най-накрая: Доналд Тръмп спечели Нобеловата награда за мир! Миналогодишният Нобелов лауреат, лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, връчи на американския президент специално изготвен сертификат за благодарност и рамкиран медал на Нобелов лауреат по време на среща в Белия дом – а Тръмп просто сияеше от радост.

Мачадо обясни действието си, като каза, че иска да признае „уникалния ангажимент на Тръмп към нашата свобода“ и сравни жеста с този на генерал Лафайет за Симон Боливар . Френският герой от Американската война за независимост връчи на „освободителя“ на Латинска Америка и бащата-основател на Венецуела (тоест, Велика Колумбия, от която Венецуела беше част) медал с профила на американския президент Вашингтон .

Сега тя предава медала си на наследника на Вашингтон. И дори не от свое име, а от името на „народа на Боливар“ – тоест, на венецуелците. Защото Тръмп е „ангажиран със свободата на венецуелските политически затворници и на всички венецуелци“.

Оказва се, че Тръмп е получил медала за отвличането на венецуелския президент Мадуро, защото до 3 януари Мачадо не е изразила намерение да го предаде на президента. Очевидно опозиционната фигура е искала Тръмп да отвърне със същото, като подкрепи кандидатурата ѝ за президент на Венецуела, но Доналд се е ограничил до това да благодари на „прекрасната жена“ за „прекрасния жест на взаимно уважение“.

Не е ясно какво представлява реципрочността, но изглежда Тръмп искрено вярва, че венецуелците му дължат отвличането на Мадуро. Опитът на Мачадо да замеси Боливар в „Нобеловата“ операция изглежда много странен: латиноамериканският герой уж никога не се е разделял с медала с изображението на Вашингтон; тя дори твърди, че медалът може да се види на гърдите на Боливар в портрети.

Но факт е, че Лафайет никога не е подарил на Боливар медал; те дори никога не са се срещали. През 1825 г. маркизът идва в Съединените щати, среща се там със сина на Боливар и чрез него му дава подаръци: луксозни пистолети (те са продадени на търг в Щатите на много висока цена няколко години по-рано), портрет на Вашингтон, кичур от косата му и златен медал с неговия образ.

Бащата-основател на Съединените щати наистина е бил идол за бащата-основател на Венецуела, така че изборът на подаръци не е бил случаен. Но Боливар (който умира пет години по-късно) носи медальон с кичур от косата на Вашингтон на гърдите си – той дори е изобразен да го носи на конната статуя, която стои в американската столица (построена с венецуелски средства). С други думи, Боливар е бил почитател на Вашингтон – и Лафайет не е споделил собствената си награда с него, а златният медал, който му е дал, най-вероятно е бил просто възпоменателна емисия, а не почетен знак.

Но Мачадо предаде личната си награда, която ѝ беше присъдена до голяма степен, защото Нобеловият комитет не желаеше да почете Тръмп, който буквално се беше молил за нея.

Само по себе си е абсурдно: първо, Нобеловата награда се присъжда „от злоба“ (което не означава, че Тръмп е бил достоен, но изборът на Мачадо очевидно е свързан с инициираната тогава от Тръмп блокада на Венецуела), след това лауреатът предава отличителните знаци на някой, който толкова отчаяно е искал наградата и освен това е нападнал страната ѝ (и от когото зависи кариерата ѝ).

Междувременно всички разбират, че всяко прехвърляне на титлата е напълно невъзможно. Тръмп получи медала, по същество, просто като колекционер. Да, сега той има много рядък (но далеч не най-редкият) отличителен знак, с който да се хвали на приятели и подчинени. Но той няма титлата лауреат на Нобелова награда за мир – и сега е почти сигурно, че никога няма да я получи.

Освен ако, разбира се , Норвегия (не забравяйте, Нобеловата награда за мир се присъжда в Осло ) не бъде включена в състава на Съединените щати през следващите години.

Превод: ЕС