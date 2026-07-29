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Тръмп готви удар срещу Путин: Мисията на Зеленски разкри основните моменти

/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски в Съединените щати, преминаващо през консултации в Лондон и закрити врати в Белия дом, показва пренареждане на тактическите приоритети на Запада спрямо конфликта в Украйна. Основната цел зад външнополитическата активност е консолидирането на подкрепа в американския Сенат за привличане на Доналд Тръмп към нов, драстичен санкционен пакет. Инициативата включва 100-процентови мита за купувачите на руски енергоресурси и блокиране на редица стратегически проекти в Арктика. Всичко това се развива на фона на нови военни ангажименти от страна на Великобритания и опити за разширяване на натиска чрез иранския вектор.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29366 прочитания
Тръмп готви удар срещу Путин: Мисията на Зеленски разкри основните моменти
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Механиката на санкционния натиск: Сенатът и енергийният възел

Основният акцент около пристигането на Володимир Зеленски във Вашингтон е насроченото гласуване в Сената на САЩ относно нов проект за затягане на икономическите ограничения срещу Москва. Според разпространената от специализираното издание Punchbowl News информация, законопроектът, задвижван от републиканската Blot под ръководството на лидера на мнозинството Джон Тун, се очертава като централен лост за въздействие върху американската външна политика. Твърди се, че документът предвижда въвеждането на 100-процентови търговски мита за петте най-големи купувачи на руски суров петрол и природен газ, както и директни санкции срещу субекти от трети държави, за които се предполага, че улесняват заобикалянето на ограниченията.

В обхвата на готвените мерки влизат институции като Централната банка на Русия, Сбербанк и Газпромбанк, а също така и мащабни инфраструктурни обекти за добив и втечняване на газ – включително съществуващият комплекс „Ямал СПГ“ и проектираните три арктически мощности за втечнен природен газ. Предвиждат се и наказателни действия срещу корабособственици и оператори, свързвани с т.нар. „скрит флот“.

През юли Доналд Тръмп публично оцени шансовете за приемане на подобен нормативен акт като високи. Но тук възниква въпросът доколко Вашингтон е готов за вторичните последици. Прилагането на 100-процентови налози върху държави като Индия или Китай означава директно влизане в търговска война с водещите глобални купувачи на енергия. В Белия дом са наясно с тази опасност и затова текстовете, засягащи вторичните санкции, остават обект на допълнителни преговори.

Каспийският вектор и иранската карта в Белия дом

Преди преговорите зад затворени врати в Овалния кабинет киевската дипломация предприе поредица от действия, целящи да привлекат вниманието на американския президент чрез теми от неговия външнополитически дневен ред. В този контекст се посочват съобщенията за украинска атака срещу плавателен съд в Каспийско море, свързван с Иран, както и твърденията, представени от Киев пред Белия дом, че Москва предоставя на Техеран данни от спътниково разузнаване.

Паралелно с това Киев предприе стъпка за отблокиране на транзита на казахстански петрол през руска територия. Спирането на ударите срещу инфраструктурата, през която преминава суровината от Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), позволи на Астана да възстанови спрените преди това количества.

Зад тази стъпка стоят съвсем конкретни финансови интереси. Водещи американски енергийни корпорации – включително Chevron и ExxonMobil – притежават значителни дялове в най-големите казахстански находища „Тенгиз“ и „Карачаганак“. Блокирането на терминала край Новоросийск пряко засягаше американския капитал. Поради това отмяната на ограниченията върху транзита цели да смекчи отношението на бизнес средите около Тръмп спрямо Киев.

Този ход изглежда логичен от гледна точка на тактическата дипломация, но показва и нещо друго: Киев е принуден да отстъпва в зони, където засегнатите интереси са директно американски, докато същевременно се опитва да прехвърли тежестта на военните действия върху европейските си партньори.

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