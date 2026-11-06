Тръмп губи Конгреса след изборите: Капитолий минава в ръцете на демократите

/Поглед.инфо/ Загубата на парламентарното мнозинство от Републиканската партия на междинните избори през ноември 2026 г. пренарежда радикално властта във Вашингтон. Демократите си върнаха контрола над Камарата на представителите и Сената, но Доналд Тръмп разполага с институционален ресурс, за да блокира Капитолия. Докато бизнеса на президента губи милиони за часове, Белият дом се подготвя за управление чрез изпълнителни заповеди, сурови търговски мита срещу Брюксел и втвърдяване на курса спрямо Иран.

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Аритметката на междинния вот: Капитолий сменя стопаните си

Преброяването на гласовете от 5 ноември 2026 г. фиксира тежко изборно поражение за Републиканската партия. Според разпространените данни, Демократическата партия поема контрола над Камарата на представителите с 240 спрямо 147 места за републиканците, както и над Сената със съотношение 54 към 44 гласа. Според политически наблюдатели, тази промяна слага край на периода на пълно партийно единодушие между изпълнителната и законодателната власт.

Противниците на администрацията бързат да обявят президента за институционално изолиран. Твърди се, че стратегическата цел на новото мнозинство е блокирането на Белия дом чрез процедурни хватки, бюджетни ограничения и постоянни разследвания.

Загубата на парламентарния щит обаче не означава незабавна капитулация на изпълнителната власт. Американската конституционна рамка предоставя на държавния глава лостове, които не зависят от волята на конгресмените.

Финансов трус: Борсата наказа личните активи на президента

Резултатът от вота се отрази мигновенно на финансовите пазари. Акциите на основното публично предприятие на президента — Trump Media & Technology Group — се сринаха с близо 25% в рамките на една търговска сесия. Цената падна от 6 долара до нива между 4,46 и 4,55 долара за акция, което се оценява като исторически минимум за котировките на компанията.

Според финансови изчисления, това свива личното състояние на Тръмп със около 168 милиона долара за денонощие. Спадовете не подминаха и други близки до администрацията фигури — ценните книжа на компании като Tesla и SpaceX отбелязаха спад от приблизително 3%.

Пазарната реакция показва инвеститорския страх от предстоящата нестабилност. Дали обаче финансовият натиск може да промени политическата стратегия на Белия дом?

Стратегията „г-н Вето“: Парализа срещу парламентарно мнозинство

Администрацията вече даде сигнал, че няма намерение да прави отстъпки пред новия състав на Конгреса. Ключовият механизъм за противодействие, очертан от президента, е масираното използване на правото на вето върху всички законодателни ициативи на демократите.

Въпреки спечеленото мнозинство, Демократическата партия не разполага с квалифицирано мнозинство от две трети в нито една от двете камари. Според процедурните правила, това прави преодоляването на президентско вето практически невъзможно. Твърди се, че целта на Белия дом е умишленото предизвикване на административна блокада във Вашингтон.

При такъв сценарий парализата на държавните институции може да принуди опозицията да търси компромисни сделки с администрацията.

Управление чрез декрети: Пренасяне на властта извън Капитолия

Липсата на законодателна подкрепа принуждава Белия дом да пренасочи вземането на решения директно към президентската канцелария. Инструментът за това са президентските изпълнителни заповеди (Executive Orders), които заобикалят гласуването в Капитолия.

Планът предвижда по този начин да продължи прилагането на ключови вътрешнополитически приоритети — включително затягането на мерките по южната граница и облекчаването на регулаторния натиск върху американските компании. По време на пресконференция на строителната площадка на новата бална зала в Белия дом, президентът демонстрира пълна липса на съжаление за досегашния курс.

Административният апарат на президента остава напълно функционален за прилагане на ведомствени наредби. Въпросът е доколко съдебната система ще позволи на администрацията да управлява единствено чрез декрети.

Факторът „Иран“: Военните разходи прекършиха вота

По оценка на независими анализатори, основният двигател за протестното гласуване е продължаващата военна операция срещу Иран, започнала през февруари 2026 г. Конфликтът доведе до човешки загуби сред американския контингент и предизвика скок в цените на горивата на вътрешния пазар.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс открито призна в социалните мрежи, че именно военните действия са причинили електоралното поражение. В медийните среди това бе интерпретирано като разцепление в Белия дом, но реалната картина изглежда по-сложна.

Твърди се, че ролите са предварително разпределени: докато президентът поддържа твърда реторика пред публиката, вицепрезидентът поема ролята на прагматик. Това оставя отворена вратата за евентуални преговори с Техеран през катарски посредници, без Белият дом да изглежда отслабен.