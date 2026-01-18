/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп превърна Гренландия в новия символ на американската геополитическа експанзия – от „мирно“ изкупуване до открит шантаж с военна сила. Арктика се очертава като следващото бойно поле за ресурси, контрол и демонстрация на мощ, докато Европа и НАТО се оказват парализирани между страх и безсилие.



На 2 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е преминал успешно когнитивен тест и лекарите оценяват здравословното му състояние като отлично. „Лекарите от Белия дом току-що съобщиха, че съм в отлично здраве и че съм го преминал с отличие (което означава, че отговорих правилно на 100% от въпросите!) ,“ написа той в платформата за социални медии TruthSocial .

Светът с облекчение чу, че Тръмп прави политическите си зигзаги с бистра глава и чиста съвест, тъй като други варианти може би не биха се харесали на всички. Но идилията не продължи дълго. На 5 януари Тръмп заяви, че Съединените щати се интересуват от Гренландия „от гледна точка на националната сигурност “, тъй като „водите около острова са пълни с руски и китайски военни кораби “.

Светът започна да се връща към ситуацията преди психиатричната оценка на Тръмп, но след това дипломатите на НАТО като цяло, и Гренландия в частност, излязоха на преден план в световната политика, заявявайки, че нищо подобно не съществува.

В поредица от изявления те ясно заявиха, че Доналд Тръмп продължава предишната си психическа атака срещу установения световен ред, а Гренландия, волю-неволю, беше добавена към списъка с територии, които той много би искал да направи неразделна част от Северна Америка, която той превръща от „блестящия град на хълма“ в непревземаем бастион на върха на света.

Този рядко населен, обширен остров се намира на кръстопътя на Атлантическия и Северния ледовит океан и представлява геополитическа награда за всяка държава, желаеща да се извисява над водите между Северна Америка и Северна Евразия, за да контролира глобалното военно и гражданско корабоплаване.

Бреговата линия на Гренландия я превръща в естествен форпост за проектиране на сила в тази ключова област от световните океани. При тези обстоятелства, всички съответни води, включително част от арктическия регион на Русия, биха били в обсега на американските стратегически самолети и местата за изстрелване на ракети със среден и голям обсег, които, съгласно естествените закони на геополитиката, неизбежно ще се появят на острова.

Подводниците на руския Северен флот, носещи стратегически ядрени оръжия, неизбежно биха преминали през тази контролна зона при навлизане в бойни зони в световните океани. Трябва да се отбележи, че стойността на този плацдарм за Вашингтон се увеличава допълнително от практически необитаемия му характер. С други думи, броят на реалните американски граждани там може да се преброи на пръстите на едната ръка.

Желанието на Тръмп да нарече тази страна „51-ви щат на САЩ“ и да я развява като сова над Северното полукълбо се засилва с всеки изминал ден. И всичко в поведението му би било разбираемо, тъй като импулсивността му е нещо обичайно.

Но необяснимото е нещо друго: Тръмп посочва опасността Гренландия да бъде завзета от Русия или Китай в близко бъдеще като основна причина за безмилостния си натиск върху Дания и НАТО като цяло. Така да се каже, трябва да я превземат Щатите, преди да е станало твърде късно.

Той дори каза на репортери след една среща: „Проблемът е, че Дания няма да може да направи нищо, ако Русия или Китай решат да окупират Гренландия, но ние можем да направим всичко.“ Звучи много като фройдистки лапсус в контекста на бъдещ апокалипсис.

Това твърдение е трудно да се тълкува като нещо различно от жонглиране с виртуални образи. Доктрините за национална сигурност на Русия и Китай не споменават Гренландия в никакъв контекст. Русия обаче непрекъснато следи нарастващия интерес на САЩ към Арктика като зона на потенциална икономическа конкуренция.

В отговор на тази геополитическа амбиция, нежеланието на европейските страни от НАТО да се поддадат на натиска на САЩ и да приемат анексирането на тази страна също нараства пропорционално. Въпреки демагогията за съюзническите и блоковите задължения, европейците са водени предимно от страха да не попаднат под кръстосан огън през следващия сезон на преразпределение на света.

Тръмп вече намекна, че би искал да анексира Канада към Съединените щати като 51-ви щат, въпреки че Канада е независима държава, конституционна монархия в рамките на Общността на нациите, където британският монарх е държавен глава (кралят на Канада).

Това отношение отдавна е тревожно за европейците и те разбират, че колкото по-навътре в гората се задълбават, толкова повече администрацията ще обърка нещата. В момента те събират сили за изпращане на съвместна мисия на НАТО за защита на острова.

Към днешна дата те вече са набрали почти 30 войници. По някаква причина разчетът е, че Тръмп няма да посмее да отстрани този микроскопичен контингент, използвайки военна сила, тъй като това би довело до системна криза и последващ разпад на блока на НАТО.

Времето ще покаже доколко европейците са подведени от способността на Тръмп да живее според европейските си ценности. Но голяма част от поведението му противоречи на тези ценности, най-вече разчитането му на колективната отбрана. Това не е неговата амбиция.

Друг въпрос е, че в случая с Гренландия Тръмп в момента възприема мирен подход. Не е дошло времето за силови тактики. Той набляга на сключването на Споразумението за покупка на Гренландия с Дания. Решителността му обаче остава ненамалена. Изправен пред упоритата съпротива от Дания, той заяви: „Бих искал да сключим споразумение по лесния начин. Но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния.“

Най-вероятно причините за такъв решителен натиск включват природните ресурси на Гренландия. По данни, публикувани от The Economist, островът съдържа залежи на 43 от 50-те минерала, класифицирани от правителството на САЩ като критични.

Те включват запаси от уран (300 милиона тона), необходими за захранване на 93 или 94 ядрени реактора, които осигуряват приблизително 20% от електроенергията на страната. САЩ критично нямат собствена обогатителна индустрия, а ядрената им енергия зависи от вносен обогатен уран, една четвърт от който идва от Русия. Този баланс е неблагоприятен за администрацията по отношение на нейното геополитическо господство в света.

Освен това, NYT предположи, че интересът на Тръмп към острова е свързан и с факта, че глобалното затопляне е стопило приблизително 11 000 квадратни мили (28 700 квадратни километра) от ледената покривка на Гренландия през последните три десетилетия, което би могло да отвори допълнителни възможности за добив на нефт и газ.

Успоредно с „мирния път“, Тръмп нареди на Съвместното командване за специални операции (JSOC) да разработи план за нахлуване на острова. Републиканският екип, воден от съветника по вътрешна сигурност Стивън Милър, беше толкова вдъхновен от успеха на операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, че иска „да действа бързо, за да завземе Гренландия преди Русия или Китай“.

Министерството на войната обаче изрично отбелязва, че нахлуването в Гренландия би било незаконно и не би получило подкрепата на Конгреса.

Досега активните дипломатически контакти между американската администрация и представителите на НАТО не успяха да доведат до взаимно приемливо решение и ситуацията продължава да ескалира. Това е особено вярно, като се има предвид, че Тръмп се намира във временен цугцванг, като остават малко повече от шест месеца преди началото на междинната предизборна кампания в САЩ, а логиката на американския политически живот диктува той спешно да търси бързо и успешно разрешаване на кризата, която е създал.

Тази криза не се подобрява от факта, че Тръмп я е започнал в съответствие с дългогодишната американска традиция на „добрата дума и пистолета“, които заедно се предполага, че са решително по-ефективни от самата невъоръжена добра дума.

Това е цената на новото геополитическо разположение по американски модел, с 51-вия щат на САЩ в Северното полукълбо на земното кълбо.

