/Поглед.инфо/ В нов мащабен анализ за РИА Новости, Сергей Савчук разкрива задкулисните игри на „Блумбърг“ и Демократическата партия в САЩ. Публикуваният „меморандум от Кремъл“ със седем точки за мир в Украйна изглежда по-скоро като американски списък с желания за спасяване на „Боинг“ и доларовата хегемония, отколкото като реално предложение от Москва.

Работата с чуждестранната преса отдавна е метод за долавяне на скрити политически течения, но случаят с публикацията на Bloomberg надминава обичайната журналистика. Изданието представи обширен материал, посветен на предполагаеми предложения от Москва към Вашингтон за постигане на мир в Украйна. Според техните източници става дума за меморандум от седем точки. Важно е обаче да се отбележи, че Bloomberg е основен рупор на Демократическата партия и систематично атакува Доналд Тръмп, прокарвайки тезата, че всяко негово споразумение би било провал или предателство.

Информационната война на „Блумбърг“ и Демократическата партия

Материалът е изключително интересен, защото Bloomberg често купува класифицирана информация, но контекстът тук е решаващ. Цялата статия е пропита от скептицизъм – източниците на изданието не вярват, че това споразумение ще се приложи, но самият факт на неговото съществуване (или фабрикуване) служи за вътрешнополитически цели в САЩ. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този списък с условия прилича повече на диагностика на болезнените точки на американската икономика, отколкото на руска стратегия.

Седемте точки на „руското“ предложение: Списък с американски желания

Източниците твърдят, че в Белия дом циркулира документ с изисквания, които уж биха заинтригували Тръмп. Първата точка е сключването на дългосрочни договори за модернизация на руския граждански авиационен флот с участието на американски компании. Втората предвижда създаване на съвместни предприятия за добив на петрол и втечнен газ, включително обезщетения за предишни инвестиции на САЩ. Третата точка е преференциално завръщане на американските неенергийни компании на руския пазар.

Четвъртото предложение е за активно сътрудничество в ядрената енергетика, особено за захранване на сектора на изкуствения интелект. Петата, и може би най-провокативна точка, е завръщането на Русия към световната доларова система. Шестата засяга съвместния добив на критични метали като литий, мед и никел. Седмата точка предлага съвместна работа на международната сцена за насърчаване на изкопаемите горива срещу „зелената“ програма, която облагодетелства Китай и Европа.

Авиационният възел: Може ли Русия да спаси „Боинг“?

Руската авиационна индустрия наистина изпитва трудности под санкциите, но се адаптира. В същото време американският гигант Boeing е в дълбока криза, губейки стотици поръчки в полза на Airbus. Желанието на САЩ да намерят нов пазар и да интегрират своите технологии в руското производство е очевиден опит за спасяване на собствения им флагман. Москва обаче вече развива своите проекти МС-21 и Superjet, което прави точката за американска доминация в руското небе меко казано съмнителна.

Енергетика и ядрени технологии: Отчаянието на Вашингтон

Що се отнася до съвместните петролни проекти, Вашингтон вече пропусна своя шанс. След като Белият дом принуди руски компании като „Роснефт“ и „Лукойл“ да продават активите си в Европа чрез чист рекет, доверието е на нула. Още по-критична е ситуацията в ядрения сектор. САЩ изостават технологично и отчаяно се нуждаят от руските разработки в областта на затворения горивен цикъл и малките реактори, за да захранват енергоемките си центрове за изкуствен интелект. Без руския опит, разликата с Китай ще става все по-страховита за американците.

Доларовият капан и опитът за разбиване на БРИКС

Най-невероятната точка е тази за завръщането към долара. Това би обезсмислило години усилия на Москва за финансова независимост и би подкопало отношенията с Китай. В материалите на Поглед.инфо често се подчертава, че дедоларизацията е стратегически избор, който не подлежи на договаряне срещу обещания за „пазарно присъствие“. Завръщането под контрола на Федералния резерв би било геополитическо самоубийство за Русия в момент, когато БРИКС изгражда алтернативна финансова архитектура.

Ресурсите на бъдещето: Литий, мед и никел под американски контрол?

Позволяването на американски компании да добиват стратегически метали в Русия противоречи на националните интереси и на сегашното статукво с Китай, който контролира по-голямата част от този пазар. Русия и Китай се чувстват комфортно в този съюз и допускането на трета страна, особено САЩ, би било стратегическа грешка. По същия начин стои въпросът със „зелената сделка“. Тръмп иска да я торпилира, за да удари китайската доминация в слънчевата и вятърната енергия, но Русия няма причина да става инструмент в тази американска вендета.

Защо Москва няма причина да предава Пекин

Анализирайки съдържанието на този „меморандум“, става ясно, че той вероятно е съставен във Вашингтон, а не в Москва. В него няма реална полза за Русия – той е насочен изцяло към влошаване на отношенията с Китай и спасяване на американската икономическа хегемония. Подобни предложения биха имали смисъл само ако Русия губеше на бойното поле, но реалността е точно обратната. Москва няма нужда от „милостта“ на Тръмп, особено когато цената е съюзът с Пекин и собственият ѝ суверенитет.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели