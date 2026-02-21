/Поглед.инфо/ Анализаторът Петър Акопов разглежда в статия за РИА Новости опасната ескалация в Близкия изток, където Доналд Тръмп е изправен пред дилемата дали да отвори кутията на Пандора. Въпреки военната концентрация, Вашингтон съзнава, че мащабна война срещу Иран би била катастрофа. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че докато Израел настоява за тотално унищожение на аятоласите, регионалните сили вече пренастройват своите геополитически вектори в полза на Техеран.

Ултиматумът на Тръмп: Дипломация под дулото на оръжието

САЩ са напълно готови за атака срещу Иран. Военната армада е концентрирана, а плацдармите са подготвени. Доналд Тръмп даде на Техеран кратък прозорец от десет до петнадесет дни за сключване на нова ядрена сделка, но в геополитически план този ултиматум изглежда по-скоро като формалност, отколкото като реална възможност за дипломатически пробив. Проблемът не е в липсата на воля за преговори, а в самата природа на американските искания.

Вашингтон настоява за пълно прекратяване на обогатяването на уран и демонтиране на цялата ядрена инфраструктура. За Иран това не е просто технически въпрос, а въпрос на национален суверенитет и сигурност. Дори ако Техеран приеме тези крайни условия, администрацията на Тръмп разполага с широк арсенал от допълнителни претенции – от ограничаване на ракетната програма до спиране на подкрепата за прокси групировките в региона. Така всяка иранска отстъпка може да бъде обявена за „недостатъчна“, което да послужи като легитимен повод за начало на бойните действия под предлог, че „ужасният терористичен режим“ трябва да бъде премахнат.

Израелският натиск и страхът от кутията на Пандора

Докато Вашингтон калкулира рисковете, Тел Авив заема далеч по-агресивна позиция. Израел отчаяно се нуждае от американски удар, който да не бъде просто символичен, а парализиращ. Целта на Бенямин Нетаняху е пълно унищожение на военната инфраструктура, петролните терминали и политическото ръководство на Иран. Израелското правителство се надява, че подобен хаос ще доведе до вътрешен колапс на ислямската република.

Тръмп обаче проявява неочаквана за мнозина предпазливост. Той отлично разбира, че отварянето на „кутията на Пандора“ в Близкия изток може да вкара САЩ в безкрайна война, която ще изпепели не само региона, но и неговото политическо наследство. Един неконтролируем конфликт би изложил на риск американските бази и съюзниците-клиенти на Вашингтон. Ето защо, ако се стигне до удар, той вероятно ще бъде ограничен – в рамките на два или три дни – с цел Тръмп да обяви „победа“ и веднага след това да предложи нова сделка при своите условия.

Новата архитектура на Близкия изток: Иран вече не е сам

Ситуацията в региона днес е коренно различна от тази в края на първия мандат на Тръмп. Тогава САЩ и Израел активно прокарваха идеята за „Близкоизточно НАТО“ – антиирански алианс, включващ Саудитска Арабия, Египет и ОАЕ. Днес този проект е мъртъв. Вместо да се обединяват срещу Техеран, арабските столици използват влиянието си във Вашингтон, за да оказват натиск върху Израел.

Поглед.инфо обръща внимание на един изключително важен дипломатически факт: пълното възстановяване на отношенията между Египет и Иран. Кайро, най-голямата арабска столица, реши да нормализира връзките си с Техеран точно в момента, когато американският удар изглежда неизбежен. Това е ясен сигнал към света – водещите арабски държави не вярват в смяната на режима в Иран и не желаят да бъдат част от израелските планове за регионална доминация. Нещо повече, отношенията между Тел Авив и Анкара са практически прекъснати, а Турция открито се разглежда от израелските елити като следваща потенциална мишена.

Геоикономическият завой на Саудитска Арабия

Икономическите измерения на този конфликт са не по-малко значими. Саудитска Арабия, която доскоро беше сочена за ключов партньор на Израел в рамките на Авраамовите споразумения, започна да променя стратегическите си проекти. Проектът за полагане на мащабен оптичен кабел от Арабия до Гърция, който по първоначален план трябваше да преминава през Израел, сега се пренасочва през Сирия.

Това решение на Рияд е тежък удар по амбициите на Нетаняху да превърне Израел в транзитен хъб между Изтока и Запада. Арабските пари и интереси започват да заобикалят Израел заради хуманитарната катастрофа в Газа и агресивната политика на заселване на Западния бряг. Надеждите на израелския елит, че войната срещу Иран ще отклони вниманието на света от палестинския въпрос, се оказват илюзорни. Напротив, Израел става все по-токсичен за своите съседи, докато Иран, въпреки заплахата от бомбардировки, успява да излезе от изолация.

Победители и победени в сянката на ракетите

Парадоксално е, че дори след евентуален американски удар, Иран може да се окаже стратегическият победител. Ако атаката бъде ограничена, Техеран ще я преживее и ще я използва за допълнителна консолидация на обществото и укрепване на връзките си с арабския свят. Израел, от друга страна, остава в капана на собствената си стратегия за експанзия, която го изолира дори от доскорошни партньори.

В крайна сметка, Доналд Тръмп е изправен пред исторически избор. Той може да избере пътя на „контролирания удар“, за да задоволи ястребите в собствената си администрация, или да признае новите реалности в Близкия изток, където ключът към стабилността вече не се държи само от Вашингтон и Тел Авив. Арабските монархии вече са направили своя избор – те предпочитат съжителство с Иран пред вечна война под диктовката на „местните ционисти“.

