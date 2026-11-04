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Свят

Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка

/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че по молба на израелския премиер Бенямин Нетаняху САЩ спират годишната безвъзмездна помощ за Израел в размер на 4 милиарда долара от края на тази година. Новината, оповестена в ефира на Fox News, бе поднесена като съвместен жест на финансово "освобождаване". Зад тази медийна декларация обаче стоят сложни финансови схеми, правни рамки и преструктуриране на целия отбранителен сектор в Близкия изток, където еврейската държава очевидно търси нови форми на оперативна и индустриална автономност.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15220 прочитания
Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка
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По анализи на американски и близкоизточни икономически и военни наблюдатели, с позоваване на изявления пред телевизионния канал Fox News и съобщения на агенция РИА Новости.

По публикации на чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тръмп, Fox News и формулировката на „доброволния отказ“

В телевизионно интервю пред Fox News американският държавен глава Доналд Тръмп обяви спирането на 4-милиардната годишна помощ за Израел, като постави акцент върху твърдението, че инициативата е дошла пряко от министър-председателя Бенямин Нетаняху. Според думите на Тръмп, Нетаняху сам е повдигнал въпроса, че Израел вече няма нужда от тази директна субсидия — нито под формата на материални доставки, нито като преки парични траншове.

Дали обаче става дума за чист алтруизъм и бюджетна спестовност? Твърди се от коментатори във Вашингтон, че тази стъпка е предварително подготвян ход, целящ да преформатира публичния образ на израелската зависимост от американския данъкоплатец. В САЩ финансовите пакети за чужбина преминават през сложни процедури по одобрение в Капитолия, където гласуванията често се превръщат в обект на вътрешнополитически пазарения. Премахването на тази постоянна точка от дневния ред на Конгреса спестява на Белия дом значителен брой законодателни съпротиви.

Механиката на Меморандума: Рамката от 38 милиарда долара

За да се разбере какво всъщност се спира, трябва да се припомнят сухото съдържание и правната рамка на съществуващите споразумения. Въпросните 4 милиарда долара годишно (по-точно 3,8 милиарда) са част от 10-годишния Меморандум за разбирателство, подписан още по времето на администрацията на Барак Обама през 2016 г., който покрива периода от фискалната 2019 до фискалната 2028 година.

Схемата на този меморандум съдържа две основни пера:

  • 3,3 милиарда долара годишно по линия на Програмата за чуждестранно военно финансиране (Foreign Military Financing - FMF).
  • 500 милиона долара годишно, предназначени специално за съвместни програми за противоракетна отбрана (системите Iron Dome, David's Sling и Arrow 3).

Възниква въпросът: прекратява ли се изцяло Меморандумът предсрочно, или се променя само начинът, по който тези средства се усвояват и осчетоводяват? В публичното изявление на Тръмп липсват технически детайли относно договорите за вече поръчано оборудване, което кара редица анализатори да смятат, че промяната засяга най-вече бъдещите нови грантови средства, а не изпълнението на действащите оръжейни контракти.

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