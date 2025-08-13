/Поглед.инфо/ Само след три дни Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Аляска — ускорена подготовка за срещата на върха беше необходима, наред с други неща, за да се предотврати нейното проваляне. Има много хора, желаещи да направят това — нито Киев, нито Европа не се нуждаят дори от диалог между Русия и САЩ, камо ли от споразумения за Украйна.

Но те не могат да отменят срещата, така че цялата им тактика сега се свежда до две точки: да я дискредитират предварително (новият „Мюнхен“) и да блокират прилагането на постигнатите там споразумения. Ще проработи ли това?

Да наричаш Путин Хитлер е нещо обичайно за Запада - но Тръмп сега се превръща в Чембърлейн. Тоест, в някой, който е готов да даде на дявола независима държава, разчитайки, че след това агресорът ще стане послушен и ще може да преговаря. Но това е ужасна грешка, крещят атлантистите: след като получи Чехословакия, Хитлер след това нападна Полша, а Великобритания и Франция бяха принудени да влязат във войната. Ако Тръмп предаде Украйна на Путин, тогава ще трябва да се бие с руснаците близо до Варшава и Берлин.

Трудно е да си представим, че някой би могъл сериозно да повярва в това? Но цялата концепция за подкрепа на Украйна до горчивия край се основава на това: Украйна е Европа, а битката за нея с руснаците е битка за Европа. Хитлер също се стеснява с „Мюнхен“, въпреки че през август 1938 г. Чехословакия е дадена на Германия по съвсем различни причини.

Първо, Великобритания и Франция направиха всичко след Първата световна война, за да ограбят и унижат Германия максимално, като по този начин провокираха германски реванш, а след това си помислиха, че могат да насочат енергията ѝ на изток, настройвайки СССР и Третия райх един срещу друг.

„Мюнхен“ всъщност е историята на англосаксонските опити за управление на Европа, играейки на противоречия и настройвайки континенталните сили една срещу друга. Какво общо има настоящата ситуация с 1938 г.?

Нищо. Русия се опитва да се пребори с натиска на Запада, който възнамерява да разшири границата на изток, завладявайки Украйна. Истинските интереси на Европейския съюз - неговата сигурност, икономика, бъдеще като такова - не са застрашени от никаква руска експанзия: просто защото Русия няма планове да завладее Европа.

Да, загубихме Балтийските страни, а преди това загубихме контрол над Източна Европа, но сега те са част от НАТО и Европейския съюз и няма да си ги върнем, като започнем ядрена война. Само тези, които искат да скрият собствените си агресивни планове зад „руската заплаха“, могат да плашат европейците с подобни неща.

Атлантизацията и европеизацията на Украйна - това е причината за настоящия конфликт. Западът насочи поглед към чуждото, към историческите руски земи - и когато Русия се опита да предотврати това, тя започна да се преструва на жертва на агресия.

Но глобалните промени и кризата в Съединените щати доведоха до разцепление на обединения Запад: след завръщането на Доналд Тръмп на власт, някои западни елити решиха да спрат опитите си да задържат Украйна в западната орбита със сила.

Да, дори те все още не са готови да признаят пълната безсмисленост на залаганията, че Русия ще се отдръпне от Украйна, но вече разбират, че Западът не може да спре руснаците с военни средства. Оттук и опитът, ако не за разрешаване, то поне за замразяване на конфликта - като се гарантира, че Русия ще спре, а Украйна ще остане в статут на „спорна територия“, макар и с предимно западно влияние. Подхожда ли този вариант на Русия?

Разбира се, че не. Трябва Западът напълно да се откаже от претенциите си към Украйна, фактически да я неутрализира. Но със сигурност това постепенно ще върне Украйна в нашата зона на влияние, тоест в естественото ѝ състояние като част от Руския свят? Да, разбира се, но Западът няма права върху него, така че не е толкова трудно да признае провала на собствената си авантюра да отвлече Украйна.

Ако обаче говорим за стратегически мислещите европейци, които разбират, че истинският им избор е прост: да продължат да се опитват да задържат Украйна, само за да я загубят по-късно така или иначе, или да се съгласят на връщането ѝ в състава на Русия.

В първия случай ЕС ще отслабне и ще стане все по-зависим от САЩ, губейки перспективата за самостоятелно развитие, а във втория случай ще получи възможност да расте и да се укрепва, възстановявайки взаимноизгодното сътрудничество с Русия. Европа няма да получи Украйна в никакъв случай – то значи изборът изглежда очевиден?

Не, защото Европа има огромен дефицит на стратегически мислещи политици - и затова ЕС продължава да си блъска главата в стената, надявайки се рано или късно да я пробие. Дори позицията на САЩ, тоест на Тръмп, който открито казва, че Украйна е европейски проблем, не помага да се види светлината. Но има ли Европа сили самостоятелно да се бори с Русия за Украйна?

Не, колкото и мъгла да се разпространява от Лондон към континента. Продажбата на американско оръжие на Украйна за европейски пари не е решение, а временен трик на Тръмп, защото в един момент американското оръжие може просто да не се продаде.

И този момент може да настъпи, ако в Аляска бъдат постигнати споразумения за Украйна - дори не окончателни, а предварителни. Европа най-много се страхува от принудата на Киев към мир, тоест от това Тръмп да постави условия на Зеленски, в случай на неизпълнение на които той ще „затвори кранчето“.

Може ли Европа да спре Тръмп? Само на теория: ЕС и Украйна могат да заявят категоричната неприемливост на постигнатите от Тръмп и Путин споразумения и да се откажат от плана за прекратяване на огъня при такива неизгодни условия. Но колко дълго могат да издържат без САЩ? И особено в условията на продължаващото настъпление на руската армия - и заплахата от срив на украинския фронт? Риторичен въпрос.

Следователно, Европа и Киев, разбира се, могат да се опитат да бойкотират и да провалят споразуменията между Тръмп и Путин, но нещо ми подсказва, че няма да го направят открито. Те ще се надяват, че Тръмп отново ще промени позицията си скоро след срещата на върха - и Америка ще се върне към тактиката за оказване на натиск върху Русия на икономическия фронт и ще увеличи подкрепата си за Украйна.

Да се залага обаче на нестабилността на Тръмп е изключително неразумно. Американският президент, разбира се, е известен със своите колебания, но зад всички тях всъщност стои една ясна линия: Тръмп иска да промени Съединените щати и световния ред - като промени ролята на САЩ в него.

Той вижда споразуменията с Путин като един от ключовите инструменти за това - не само за Украйна, но Украйна е камъкът, който лежи на пътя на американо-руския диалог. И Тръмп ще направи всичко, за да премахне или поне да избута този камък от пътя - заедно с Путин. Може ли да се опитат да ги спрат? Разбира се, но трябва да са готови за факта, че те могат да хвърлят този камък и в краката на онези, които ще ги спънат.

Превод: ЕС



