/Поглед.инфо/ В своя провокативен анализ за РИА Новости авторът Дмитрий Бавирин разглежда неочакваните паралели между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Докато американският президент чертае контурите на нов „Златен век“, неговият украински колега продължава да поддържа мита за неизбежната победа сред руините. Как харизмата се превръща в „ужасна сила“, способна да подменя реалността с грандиозни обещания, и защо сблъсъкът между тези двама шоумени е неизбежен? Материалът изследва геополитическата логика на предстоящия ултиматум, който Тръмп готви за Киев до лятото на 2026 година.

Харизмата като политическо оръжие за масово поразяване

„Красотата е ужасна сила“, казваше героинята от легендарния филм „Пролет“. Но в съвременната политика, където естетиката отстъпва пред зрелището, истинската ужасна сила е харизмата. И ако има политик, който владее това изкуство до съвършенство, това е Доналд Тръмп. Неговото годишно обръщение „За състоянието на Съюза“ се превърна в исторически рекорд по продължителност и в грандиозен спектакъл, който малцина могат да повторят. Тръмп обожава суперлативите – за него всичко е „най-голямото“, „най-великото“ и „историческото“. В неговата реалност Америка никога не е била в по-добро състояние.

Според президента, границите са сигурни, моралът е възстановен, инфлацията се срива, а доходите растат с космическа скорост. „Нашата страна се завърна – по-голяма, по-добра, по-богата и по-силна от всякога“, обяви той пред затаилия дъх Конгрес. В неговия свят враговете на САЩ треперят, а хаосът от ерата на Джо Байдън е само лош спомен. Тръмп твърди, че е сложил край на осем войни и че следващата голяма победа – споразумението между Русия и Украйна – е вече на хоризонта.

Капанът на Тръмп: Случаят „Ирина Заруцкая“ и моралният разпад на либералите

Интересен момент в речта му беше почти пълното отсъствие на Русия като тема. Тя беше спомената само веднъж, докато Украйна присъстваше по-често, но не в контекста на военна помощ, а като инструмент за вътрешнополитическа борба. Тръмп използва трагичната съдба на 23-годишната украинка Ирина Заруцкая, убита безпричинно в метрото от афроамериканец, за да постави капан на демократите. Когато той призова залата да почете паметта ѝ, неговите противници отказаха да станат.

Това беше отвратителна проява на двоен стандарт, която Тръмп използва майсторски. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че ако ситуацията беше обърната – бяла жена да нападне чернокож престъпник – демократите щяха да издигнат паметници. Тръмп ликуваше вътрешно: неговите врагове се хванаха на стръвта и показаха лицемерието си пред цялата страна. За руския наблюдател обаче преразказването на тези речи е малко безсмислено – ако сте чули една реч на Тръмп, значи сте чули всички. Всяко негово постижение е „колосално“, а златният век е винаги на един клик разстояние.

Статистика срещу усещане: Къде се пука митът за просперитета?

Проблемът на Тръмп е, че цифрите често отказват да сътрудничат на неговия разказ. Докато той обявява падане на цените, статистиката показва ръст. Почти две трети от американците оценяват негативно неговата икономическа политика. За да избегне неудобните въпроси, президентът просто спря да използва точни данни. Всичко в речта му растеше „значително“, „съществено“ и „безспорно“. Той изисква от избирателите да му вярват на дума – като на истински джентълмен.

Но американците, съдейки по проучванията, са раздвоени. Дори медиите, които традиционно го подкрепят, започват да намекват, че президентът живее в своя лична, паралелна реалност. И тук идва най-интересното: въпреки че не му вярват за цените и жизнения стандарт, хората одобряват речта му. Те подкрепят неговите приоритети, защото са пленени от магията на изпълнението. Това е същата онази ужасяваща харизма, която му позволи да спечели изборите два пъти срещу всички очаквания.

Двама шоумени, една съдба: Паралелите между Киев и Вашингтон

Когато разглеждаме поведението на Тръмп, е невъзможно да не забележим приликите с неговия украински „враг“ Володимир Зеленски. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, понякога е трудно да се различи кой точно говори. Цитати за „постоянни победи“ и „хора, които молят да спрем да печелим, защото вече е твърде много“, биха могли да излязат от устата и на двамата. Зеленски също е артист, шоумен и шампион от КВН, който превърна държавното управление в безкрайно телевизионно студио.

И двамата лидери са майстори в това да представят упадъка като триумф. Там, където украинските въоръжени сили отстъпват по картата, Зеленски вижда „стратегическо прегрупиране“ и „подготовка за златна ера“. Той обещава на света три незабравими години под неговото командване, точно както Тръмп обещава златни векове. Проблемът е, че и двамата имат огромно его, което неизбежно ще ги доведе до директен сблъсък.

Юлският ултиматум: Как Вашингтон ще „приземи“ Киев

Визията на Тръмп за бъдещето е коренно различна от тази на Зеленски. Американският президент настоява за помирение до юли 2026 г. – рождения ден на САЩ. За да постигне тази цел, той е готов на радикални стъпки, които звучат като кошмар за Киев: освобождаване на разследващи органи, налагане на оръжейно ембарго, прекъсване на разузнавателния обмен и дори изключване на украинската армия от системата Starlink. Тръмп може дори да призове МВФ да спре финансирането на „диктатурата на Зеленски“ в името на благото на самата Украйна.

Ако Тръмп не се уплаши от скандалите, неговият подход ще стане видим дори в Русия. Ако обаче прояви нерешителност, Русия просто ще довърши работата си със свои методи, което ще направи разликите между Тръмп и Зеленски по-ярки от техните прилики. В крайна сметка, Тръмп има зад гърба си най-голямата икономика, ядрен арсенал и самолетоносачи. Той може да си позволи да живее в алтернативна реалност три години, да се оттегли в библиотека на свое име и да остави хората да го плюят.

Цената на илюзията: Оцеляването на Украйна под въпрос

За Украйна ситуацията е коренно различна. Три години живот под управлението на главнокомандващ от „алтернативната реалност“ могат да доведат до пълното изчезване на държавата и народа. Тръмп „плаща“ за правото си да бъде като Зеленски, но Зеленски само си въобразява, че е президент от ранга на Тръмп. Харизмата на лидера от Кривой Рог е ужасяваща не с блясъка си, а с последиците за онези, които не успеят да се спасят навреме. Докато Вашингтон може да преживее поредното риалити шоу, за Украйна завесата може да падне окончателно и трагично.