/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп подготвя истински дипломатически трус, като официално кани Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. Според Washington Post, Белият дом залага на прагматизма пред идеологията, признавайки централната роля на Москва. Този ход бележи радикално скъсване с курса на Байдън и поставя началото на нова ера в глобалното пренареждане на силите.

Маями като новата сцена на световната пренастройка

Новината, че Съединените щати, под ръководството на Доналд Тръмп, възнамеряват да поканят руския президент Владимир Путин на предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями, не е просто протоколно събитие. Това е ясен сигнал за демонтаж на досегашната политика на „санитарен кордон“ около Русия. Мястото на събитието – голф курортът Дорал, собственост на самия Тръмп – добавя допълнителен слой символика. Това не е просто държавна визита, а покана в „дома“ на американския президент, което подсказва за търсене на личен диалог извън тесните рамки на чиновническата бюрокрация в Държавния департамент.

Вашингтон Пост, позовавайки се на източници от администрацията, съобщава, че Доналд Тръмп „е дал ясно да се разбере, че Русия може да присъства на всички срещи на Г-20“. Това изявление е в пълен разрез с опитите на предишната администрация на Джо Байдън да изключи Руската федерация от този формат. Всъщност, Тръмп реанимира своята дългогодишна теза, че без участието на ключови играчи като Русия, Г-20 губи своя смисъл на глобален форум за решаване на икономически и стратегически проблеми.

Дипломатическият валс между Овалния кабинет и Кремъл

Интересен е начинът, по който самият Тръмп коментира ситуацията. В разговор с репортери в Овалния кабинет на 23 април, той приложи типичния за него стил на „дистанцирано одобрение“. Тръмп заяви, че не е знаел за официалната покана, изпратена от неговата администрация, но веднага добави, че няма да се противопостави на присъствието на Путин. „Ако дойдеше, вероятно щеше да е много полезно“, цитира изданието думите на президента.

Това поведение е класически Тръмп – той оставя административните механизми да свършат „черната работа“ по изпращането на поканата, докато той самият запазва образа на лидер, който е над дребните формалности, но е готов за „голямата сделка“. Анализаторите на Поглед.инфо виждат в това опит за сондиране на почвата. Тръмп е наясно, че присъствието на Путин в Маями би било триумф за неговата дипломация на личните отношения и доказателство, че Америка отново е център на света, където се вземат съдбоносните решения.

В същото време Тръмп изрази скептицизъм относно това дали Путин действително ще приеме поканата. Този скептицизъм е оправдан, като се има предвид сложната правна и политическа обстановка, включително решенията на Международния наказателен съд, които САЩ официално не признават, но които създават напрежение в международния протокол.

Историческият контекст и провалът на изолацията

За да разберем тежестта на тази покана, трябва да погледнем назад към последните няколко години. През 2022 г. Джо Байдън категорично заяви, че Русия трябва да бъде изключена от Г-20 заради конфликта в Украйна. В продължение на три години Западът се опитваше да превърне Г-20 в трибуна за осъждане на Москва, като често игнорираше дневния ред на страните от Глобалния юг. Резултатът беше патова ситуация, в която форумът почти спря да функционира като инструмент за икономическо сътрудничество.

Тръмп обаче се връща към корените на Г-20 – неформален форум на водещите икономики, създаден през 1999 г. за справяне с финансовите кризи. В неговите очи Русия, като енергиен гигант и ключов геополитически фактор, не може да бъде игнорирана, ако целта е „успешна и продуктивна среща на върха“. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, Тръмп разбира, че „Pax Americana“ вече не може да се поддържа чрез диктат и санкции, а изисква маневриране между основните силови центрове.

Бойкотът на Южна Африка и новите приоритети на Вашингтон

Важен детайл, отбелязан от Вашингтон Пост, е отсъствието на Тръмп и Путин от миналогодишната среща в Южна Африка. Тръмп бойкотира събитието с мотива, че Претория преследва бялото си малцинство. Този ход беше насочен главно към неговата вътрешна аудитория в САЩ, но той също така показа неговото пренебрежение към международни форуми, които не отговарят на неговите критерии за „справедливост“ или „американски интерес“.

Сега обаче ситуацията е различна. Срещата е на американска земя. Тръмп е домакин. За него е въпрос на престиж да събере всички големи лидери в Маями. Присъствието на Путин би било директен шамар за неговите политически опоненти от Демократическата партия, които години наред изграждаха образа на Тръмп като „руски агент“. Като кани Путин официално, Тръмп нормализира отношенията и превръща „руската карта“ от слабост в инструмент на своята външна политика.

Реакцията на Москва: Стратегическо търпение и дипломатическо филигранство

Кремъл реагира със своята характерна сдържаност. Заместник-министърът на външните работи Александър Панкин потвърди получаването на поканата, но прессекретарят Дмитрий Песков уточни, че решението за формата на участие ще бъде взето „по-близо до срещата на върха“. Москва е наясно, че поканата е само първата стъпка. Русия участва във всички срещи на Г-20 на „подходящо ниво“, което означава, че дори Путин да не пристигне лично, руският глас ще бъде чут ясно.

Въпреки това, за Путин посещение в САЩ би било символична победа. То би демонстрирало пред целия свят, че „изолацията“ на Русия е фикция, поддържана само от шепа европейски столици и радикалното крило на американските либерали. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, руското ръководство ще претегли много внимателно рисковете и ползите, преди да потвърди личното присъствие на президента.

Г-20 и разширяващият се хоризонт на Глобалния юг

Срещата в Маями ще се проведе в контекста на променената архитектура на Г-20. Включването на Африканския съюз като постоянен член промени баланса на силите. Вече не става въпрос само за Г-7 и техните съюзници. Г-20 е арена, на която БРИКС и развиващите се икономики изискват нов световен ред. Поканата към Русия се вписва в този тренд – признаването на многополярността като факт, с който дори Белият дом трябва да се съобрази.

Докато Байдън се опитваше да вкара Украйна (която не е член на Г-20) във всеки възможен формат, Тръмп изглежда се фокусира върху реалните икономически и политически тежести. Ако Г-20 иска да обсъжда глобалната сигурност, цените на енергията и новите търговски пътища, Русия задължително трябва да бъде на масата. Това е логиката на прагматичния национализъм, който Тръмп изповядва.

Дисекция на една покана: Стратегическите изводи

Поканата към Путин е част от по-голям план на Тръмп за рестартиране на глобалните отношения. Това не е жест на слабост, а демонстрация на увереност. Тръмп вярва, че може да „управлява“ Путин и да постигне споразумения, които да стабилизират международната сцена по начин, по който бюрокрацията във Вашингтон не успя.

Както често отбелязваме в Поглед.инфо, светът навлиза в етап, в който старите идеологически клишета издишат. Въпросът за Г-20 в Маями не е само дали Путин ще отиде, а дали Западът е готов да приеме, че времето на едностранните диктати е приключило. Покана за среща в голф курорта на Тръмп може да се окаже първата дупка в стената на конфронтацията, която разделя великите сили през последното десетилетие.

В крайна сметка, дипломацията е изкуство на възможното. И ако Тръмп успее да събере лидерите на САЩ, Русия и Китай на една маса в Маями, това ще бъде краят на една епоха и началото на друга – вероятно не по-малко турбулентна, но със сигурност по-реалистична.