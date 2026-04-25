/Поглед.инфо/ Русия получи официална покана за срещата на Г-20 в САЩ, съобщи Кирил Стрелников за РИА Новости. Този жест не е проява на добра воля, а отчаян опит на Доналд Тръмп да спаси разклатеното си политическо наследство в личния си курорт в Маями. Докато Г-7 окончателно се превръща в маргинален клуб на политическите аутсайдери, Белият дом е принуден да търси легитимност чрез присъствието на лидерите на новия многополярен свят – Владимир Путин и Си Дзинпин.

Дипломатическата шахматна дъска и призракът на Маями

Руското външно министерство официално потвърди, че Москва е получила покана за предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе в Съединените щати в средата на декември тази година. На пръв поглед това изглежда като рутинна процедура, но в контекста на сегашната геополитическа тектоника, събитието придобива измеренията на драматичен сблъсък. Русия, в лицето на заместник-министъра на външните работи Александър Панкин, реагира със своята характерна стратегическа сдържаност. Фразата „Ще видим по-близо до датата; Бог знае какво ще се случи преди това“ не е просто дипломатическо шикалкавене, а ясен сигнал, че Москва вече не тича след поканите на Запада. Времената, в които руското присъствие се считаше за „привилегия“, дадена от Вашингтон, са безвъзвратно в миналото.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия днес притежава лукса да избира своите формати. За разлика от агонизиращата Г-7, която се превърна в затворена ехо-стая на колониалното минало, Г-20 все още запазва капацитета си да бъде платформа за реален диалог. Но този диалог вече не се води по американските ноти. Когато през 2014 г., след триумфалното завръщане на Крим, западните лидери решиха да „накажат“ Москва, като я изключат от Г-8, те всъщност подписаха смъртната присъда на собствения си клуб. Без Русия, Г-7 се превърна в среща на политически трупове, които унило обсъждат как светът им се изплъзва. Аналогията на автора със среща на „Анонимни алкохолици“ е болезнено точна – група хора, които се опитват да се убедят един друг, че все още имат контрол над пороците си, докато реалността ги удря с безпощадна сила.

Икономическият гравитационен център се премести на Изток

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков беше пределно ясен още преди година: центърът на икономическото развитие вече не е на Запад. Други държави, други съюзи и други логики движат глобалните процеси. В този смисъл Г-20 е привлекателен за Русия не защото САЩ са домакини, а защото там са Китай, Индия, Бразилия и Южна Африка. Това е форумът, който представлява 85% от световната икономика, а не стерилният кабинет на Г-7, където се вземат решения, които вече никой не изпълнява.

Западните икономики продължават да живеят в илюзията за своето превъзходство, но цифрите говорят друго. Г-20 остава едно от малкото места, където икономическият прагматизъм все още може да надделее над политическата истерия. Тук се обсъждат реални вериги за доставки, енергийна сигурност и реформа на финансовите институции, които Вашингтон толкова дълго използваше като оръжие. Но Русия влиза в Маями не като молител, а като част от единен фронт със своите съюзници от Глобалния Юг. Западът вече няма автоматично мнозинство и това влудява стратезите в Държавния департамент.

Личната залагалка на Доналд Тръмп: Шоу в имението Doral

Предстоящата среща има и едно твърде лично, почти театрално измерение. Доналд Тръмп, чието его винаги е било по-голямо от американския бюджет, не просто е домакин на събитието. Той наложи срещата да се проведе в неговия собствен голф курорт – Trump National Doral Miami. Това не е просто конфликт на интереси; това е опит за брандиране на световната политика. Тръмп иска да се представи като „гостоприемния господар на света“, който приема великите сили в задния си двор.

Според информацията, с която Поглед.инфо разполага, Тръмп е лобирал неистово за това местоположение. Той има нужда от визуален триумф. На фона на икономическите трусове в САЩ и провалите на неговата администрация в опитите да изолира Русия и Китай, Тръмп се надява, че блясъкът на Маями ще заслепи избирателите му. Той иска да покаже, че е единственият лидер, който може да накара Путин и Си да седнат на една маса под неговия покрив. Но това е опасна игра. Ако Путин реши да не отиде, „шоуто на Тръмп“ ще се превърне в скъпоструващ фарс.

Американската изолация: От НАТО до Ормузкия проток

Ключовият проблем на Тръмп е, че той е заобиколен от руините на собствената си външна политика. Темата за задълбочаващата се изолация на САЩ доминира в световния дневен ред. Неотдавнашните закани на Тръмп да се „разправи“ със съюзниците от НАТО, които според него са предали Вашингтон в конфликта с Иран, само задълбочиха разкола в Алианса. Европа вече не гледа на САЩ като на защитник, а като на непредсказуем изнудвач.

В същото време Китай демонстрира пълно пренебрежение към американските заплахи. Изпращането на китайски военни кораби, които да ескортират танкери през Ормузкия проток, беше звучен шамар за Пентагона. САЩ вече не контролират „крановете“ на световната търговия с енергия по начина, по който го правеха преди десетилетие. В този контекст, Тръмп отчаяно се нуждае от легитимация. Той е готов да толерира „чакалския бойкот“ на европейците, стига Путин и Си да присъстват. Клюките от коридорите на властта във Вашингтон разкриват патологичната му обсебеност от детайлите – от местата за сядане до цвета на менютата. Той подготвя сцена за помирение, но при негови условия, което е фундаментална грешка в преценката на руската и китайската психология.

Дневният ред на Вашингтон: Икономически колониализъм в нова опаковка

Когато погледнем официалния дневен ред, предложен от Държавния департамент за срещата в Маями, маската на „хуманизма“ окончателно пада. Традиционните теми като глобално затопляне, неравенство и помощ за бедните страни са изхвърлени в кошчето. Останали са само три стълба, които представляват чиста проба американски национален егоизъм:

Първо, „стимулиране на икономическия растеж чрез намаляване на регулаторната тежест“. Преведено от дипломатически език, това означава: „Отворете пазарите си за нашите корпорации и премахнете всички защитни механизми на националните си икономики“.

Второ, „осигуряване на достъпни и надеждни вериги за доставки на енергия“. Тук логиката е ясна – установяване на енергиен монопол и подчиняване на глобалните потоци на американските интереси, особено след провала на опитите да се контролира Близкия изток чрез военна сила.

Трето, „насърчаване на нови технологии и иновации“. Това е най-опасният пункт. САЩ се опитват да наложат своя изкуствен интелект като глобален стандарт. Те искат „дял“ от всичко цифрово, което се произвежда по света. Това е опит за технологично робство, при което всяка държава ще плаща данък на Силициевата долина за правото да се развива.

Ще помогнат ли Путин и Си на „удавника“ Тръмп?

На фона на тези грандиозни планове стои един прост въпрос: защо Русия и Китай трябва да помагат на Тръмп да изглежда като световен лидер? Анализаторите на Поглед.инфо са единодушни – Москва и Пекин отлично разбират, че Тръмп е притиснат до стената. Той има нужда от тях, за да продаде на американските гласоподаватели илюзията за „Pax Americana 2.0“.

Но Русия вече не играе по тези правила. Владимир Путин е доказал, че умее да чака. Ако Русия приеме поканата, това ще бъде само срещу конкретни отстъпки, а не срещу обещания за „красиви менюта“ в Маями. Времето на безплатните жестове свърши. Тръмп може да очаква много от Путин, но вероятно ще получи студен душ от реалност.

Западът е свикнал да мисли, че светът се върти около неговите курорти и неговите срещи на върха. Но истинските решения днес се вземат в Кремъл, в Пекин и в столиците на Глобалния Юг. Маями може да се окаже не връхната точка на 2026 година, а финалният акт на една отминала епоха, в която САЩ вярваха, че са господари на историята.

Бъдещето на глобалния диалог

В крайна сметка, срещата на Г-20 в Маями ще бъде лакмус за състоянието на световния ред. Ако тя се превърне в поредния опит за диктат от страна на Вашингтон, тя просто ще ускори разпада на формата и превръщането му в бледо копие на Г-7. Русия и нейните партньори вече градят алтернативни архитектури, които не зависят от капризите на обитателя на Белия дом.

Тръмп очаква повече от Путин, отколкото от когото и да било другиго, защото знае, че без признанието на Русия, неговото „величие“ е само куха реклама. Маями очаква своите гости, но въпросът е дали гостите ще дойдат да преговарят или просто да присъстват на погребението на една провалена хегемония.