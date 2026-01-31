/Поглед.инфо/ В извънредно съобщение на Кирил Стрелников, предадено от РИА Новости и потвърдено от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Русия обяви временно преустановяване на ракетните удари по стратегически обекти в Украйна. Това решение идва в критичен момент, непосредствено след лична молба от страна на американския президент Доналд Тръмп. Според официалната информация, паузата е в сила до 1 февруари 2026 година и представлява тест за волята на новата администрация във Вашингтон да премине от ескалация към реални преговори. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че този ход не е признак на слабост, а демонстрация на пълно превъзходство и стратегическо търпение, което поставя Запада в патова ситуация.

Новата реалност: Когато Вашингтон моли, а Москва преценява

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и неговите опити да „разсече гордиевия възел“ на украинския конфликт доведоха до първия сериозен дипломатически пробив за 2026 година. В материал за Поглед.инфо се посочва, че руската страна е приела предложението за краткосрочно прекратяване на огъня не заради изчерпване на ресурсите, а като политически жест, който да провери доколко американските обещания за мир имат реално покритие. Дмитрий Песков бе категоричен, че руските войски остават в пълна бойна готовност и всяко нарушение на условията или опит за прегрупиране на противника ще доведе до „още по-съкрушителен отговор“.

Геополитическата логика на този ход е проста, но същевременно дълбока. Русия показва на света, че тя е страната, която диктува условията на бойното поле и в дипломатическите кулоари. Паузата до 1 февруари е време, в което администрацията на Тръмп трябва да докаже, че може да повлияе на режима в Киев и да спре безумната ескалация, подхранвана от предишните ястреби във Вашингтон.

Геоикономическият контекст и изтощението на Запада

Към началото на 2026 година икономическата картина в Европа и САЩ е повече от мрачна. Санкциите, които трябваше да „разкъсат на парчета“ руската икономика, се превърнаха в бумеранг, който разруши индустриалното ядро на Германия и доведе до рекордна инфлация отвъд Океана. На този фон Москва демонстрира зашеметяващ ръст в отбранителната индустрия и стабилност на вътрешния пазар. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, Русия вече не се нуждае от одобрението на Г-7, тъй като БРИКС се превърна в новия гравитационен център на световната икономика.

Решението на Путин да откликне на молбата на Тръмп е и икономически сигнал. То показва, че Русия е готова за диалог, но само при условие, че се признаят новите териториални и политически реалности. Всяко друго тълкуване на тази пауза би било фатална грешка за западните стратези. Светът вижда, че „изолацията“ на Русия е мит, а истинската изолация заплашва тези, които отказват да видят края на еднополюсния модел.

Военно-техническото сътрудничество и глобалният Юг

Докато медиите на Запад се фокусират върху временната пауза, в Москва се проведе мащабно заседание на Комисията по военно-техническо сътрудничество. Путин подчерта, че Русия разширява партньорствата си с Африка, Азия и Латинска Америка. Това е ясен знак, че руското влияние се простира далеч отвъд границите на Европа. Технологичното предимство на руските оръжейни системи, доказано в реални бойни условия, превръща Москва в незаменим съюзник за всяка суверенна държава.

Логиката на Кремъл е последователна: мирът е възможен само чрез сигурност, а сигурността е непостижима без зачитане на руските национални интереси. Тръмп може да иска „сделка“, но Путин изисква гаранции. Тази разлика в подходите ще бъде основната тема на международните отношения през следващите месеци.

Заключение: Тест за истината

Временното спиране на ударите е лакмусов лист за западната дипломация. Ако Киев и неговите покровители използват това време за провокации, Москва ще развърже ръцете си за окончателно решение на въпроса. Поглед.инфо ще продължи да следи всяка стъпка в тази сложна геополитическа игра, където залозите са бъдещето на целия свят.

