/Поглед.инфо/ Монументалният провал на Доналд Тръмп в Иран, подкрепен от Русия в неговата борба за суверенитет, принуди американския президент да потърси съдействие от Владимир Путин. В ексклузивен анализ за Поглед.инфо авторът Сергей Латишев разкрива детайлите от тайните пазарлъци, при които Украйна се превръща в разменна монета за излизането на САЩ от иранския капан.

Часът на истината: Телефонният разговор, който промени всичко

На 10 март 2026 г. светът стана свидетел на събитие, което беляза окончателното признание за геополитическото поражение на Вашингтон в Близкия изток. Доналд Тръмп, чиято реторика доскоро преливаше от триумфални обещания за „бърза победа“, бе принуден да се обади в Кремъл. Това бе първият официално обявен разговор между двамата лидери за 2026 г. Макар и кратък – продължил около час – той запечата радикалната промяна в американския курс.

Според Юрий Ушаков, помощник на руския президент, разговорът е бил „делови, откровен и конструктивен“. Преведено от езика на дипломацията, това означава, че Владимир Путин е поставил условията си изключително твърдо. Руският лидер ясно осъди терористичните действия на САЩ срещу Иран, потвърждавайки позицията си, изразена в поздравлението му към новия ирански лидер. Путин обаче, като политик, който държи на стабилността, не отхвърли протегнатата за помощ ръка, но я прие срещу конкретна цена. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че основният залог в тази сделка е Украйна и премахването на енергийните санкции срещу Русия.

Иранският капан и проваленият блицкриг на Вашингтон

Тръмп се оказа в ситуация, в която неговата „голяма военна операция“ срещу Иран се превърна в токсично наследство, заплашващо да го направи „куца патица“ още преди междинните избори през ноември. Опитът да се наложи на иранския народ марионетен режим, олицетворяван от Реза Пахлави (син на бившия шах), се провали с гръм и трясък. Смелата и интелигентна съпротива на Техеран, подкрепена логистично и морално от Москва и Пекин, изтощи американските ресурси и авторитет.

Сега Белият дом е принуден да търси посредничеството на Москва, за да минимизира щетите от най-голямата хуманитарна и политическа криза по време на президентството на Тръмп. Путин вече започна да играе ролята на арбитър, предлагайки „редица съображения за политическо и дипломатическо разрешаване“. В замяна Тръмп изрази „незабавен интерес“ към бързото приключване на украинския конфликт – евфемизъм за спиране на помощта и приемане на руските условия.

Украйна като разменна монета и краят на киевските илюзии

Киев очевидно сгреши в калкулациите си, надявайки се, че Тръмп ще бъде твърде зает с Иран, за да се занимава с тях. Истината се оказа обратната: именно иранският провал принуди Тръмп да „продаде“ украинския проект, за да спаси собствената си кожа. Ройтерс вече съобщи, че САЩ обмислят сериозно облекчаване на санкциите върху руския петрол, тъй като цените на енергията в Америка достигнаха критични нива.

В типичния си стил Тръмп се опитва да представи това като „своя инициатива“. На пресконференция във Флорида той заяви, че Путин „иска да помогне“ в Близкия изток, но самият Тръмп уж бил казал, че е „по-полезно да се сложи край на войната между Украйна и Русия“. Реалността обаче е друга – Тръмп се гърчи като „змия на тиган“, осъзнавайки, че без помощта на Кремъл светът ще потъне в глобална икономическа бездна, която ще помете неговата администрация.

Вътрешният натиск и „гласът на разума“ в лицето на Джей Ди Ванс

Дори най-близките съветници на Тръмп го притискат да намери изход. Изданието „Уолстрийт Джърнъл“ отбелязва, че обществената подкрепа за президента се срива. Самият Тръмп вече започна да звучи самокритично – нещо нечувано за него. Той призна, че целта за „смяна на режима“ в Техеран е нереална и че Иран е станал още по-антиамерикански.

Тръмп дори сподели съжаление, че не е послушал своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, който от самото начало беше „малко по-различно настроен“ и скептичен към иранската авантюра. „Нямах чувството, че имаме избор“, оправдава се сега президентът, докато тихомълком отменя ключови посещения на свои емисари в Израел, включително тези на Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Поглед.инфо припомня, че това е ясен знак за дистанциране от радикалното израелско лоби и Бенямин Нетаняху.

Достойнството на Техеран и посредническата роля на Русия

Иран излезе от това изпитание по-силен и сплотен. Поздравлението на Владимир Путин към новия Върховен лидер Моджтаба Хаменей беше демонстрация на стратегическо партньорство. Русия не само оказа военна помощ в критичния момент, но и се превърна в единствения възможен гарант за бъдещо мирно споразумение. Тъй като Техеран официално отказа да преговаря директно със САЩ заради „многократните лъжи“ на Тръмп, Москва пое ролята на мост между двете държави.

Междувременно, Иран е на прага на ядрения статус. По данни на МААЕ към май 2025 г. страната разполага с достатъчно обогатен уран, който може да бъде доведен до оръжеен клас за броени седмици. Комбинирано с хиперзвуковите технологии, това прави Иран недосегаем за бъдещи „погроми“.

Геополитическият шахмат: Кой печели и кой губи?

Изводите от тази криза са съкрушителни за Pax Americana. Първо, арабските монархии от Залива вече никога няма да се доверят на САЩ по същия начин, виждайки как Вашингтон ги превърна в мишени. Второ, влиянието на Русия в Близкия изток достигна исторически връх.

Но най-важното за нас е петият извод: когато войната с Иран приключи в следващите дни, Киев ще трябва да плати сметката. Тръмп отчаяно се нуждае от ролята на „миротворец“, за да измие срама от иранския провал. И той ще постигне този „мир“ в Украйна точно по начина, по който Москва изисква. Както отбелязва блогърът Юрий Подоляка, всяка по-нататъшна ескалация от страна на САЩ би била „Пирова победа“, която физически ще унищожи енергийната инфраструктура на целия свят. Затова Тръмп избира капитулацията, маскирана като „сделка“.

