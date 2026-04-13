/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред геополитическа бездна, след като преговорите в Исламабад претърпяха грандиозно фиаско, а Доналд Тръмп заложи всичко на една карта. Чрез безпрецедентна морска блокада и директни заплахи срещу Китай, Вашингтон фактически разруши крехкото примирие, хвърляйки глобалната икономика в пламъците на това, което мнозина вече наричат „Третата иранска война“. Докато американската делегация се завръща с празни ръце, а петролът лети към небесата, става ясно, че правилата на играта са заменени от езика на чистата сила.

Крахът на дипломацията в Исламабад: Когато аргументите отстъпят място на юмруците

Дипломатическата совалка в пакистанската столица Исламабад, която трябваше да донесе глътка въздух в нажежените отношения между Вашингтон и Техеран, завърши не просто с неуспех, а с истинско политическо корабокрушение. Според информация, изтекла от дипломатическите среди и потвърдена от Axios, американската страна е подходила към разговорите не с предложения, а с ултиматум, който не оставя никакво пространство за маневриране.

Основният препъникамък остава ядрената програма на Иран. Вашингтон, опиянен от илюзията за победа след поредица от съмнителни операции, поиска от Техеран пълно и безусловно прекратяване на обогатяването на уран. Това искане, което по същество е капитулация на иранския суверенитет, беше гарнирано с настояване за незабавно отваряне на Ормузкия проток под американски контрол. Иранската страна обаче не само отказа да преклони глава, но и постави свои условия, които американците сметнаха за „немислим удар“. Разговорите са били толкова напрегнати, че според някои свидетелства са завършили на границата на физически сблъсък. Делегацията, водена от вицепрезидента Дж. Д. Ванс, се завръща във Вашингтон с празни ръце, оставяйки след себе си миризма на барут.

Морската блокада: Тръмп вади „ядрената опция“ в икономиката

Вместо да потърси път към деескалация след провала в Пакистан, Доналд Тръмп предприе ход, който анализаторите на Поглед.инфо определят като „икономическо камикадзе“. Обявените мерки не са просто санкции, те са акт на открита война. Считано от 17:00 ч. московско време днес, 13 април, Съединените щати налагат тотална морска блокада на Иран. ВМС на САЩ са инструктирани да задържат всеки кораб, който влиза или напуска ирански пристанища.

Това е директен отговор на иранските опити да контролират Ормузкия проток, но мащабът на американското решение е шокиращ. Тръмп обяви политиката „Всичко вътре, всичко вън“ – сценарий, при който нито един танкер не може да премине, без да бъде обект на проверка или прехващане. Оправданието на Вашингтон е „глобално изнудване“ от страна на Техеран и наличието на ирански мини в протока. Но истината е друга: това е опит за пълно задушаване на иранската икономика, който веднага изстреля цената на суровия петрол Brent нагоре с 8,5%. Светът е изправен пред енергиен шок, който може да срути крехкото възстановяване на Европа и Азия.

Китай на мушката: Принуждаване към война или икономическо самоубийство?

Най-опасният елемент в новата стратегия на Тръмп е внезапната и брутална атака срещу Китай. Вашингтон вече не се задоволява само с търговски войни; сега той залага на директна конфронтация. Тръмп обяви въвеждането на 50-процентни мита срещу всяка страна, която поддържа военно-техническо сътрудничество с Иран, и Китай е начело на този списък.

Обвиненията, че Пекин доставя преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) на иранците, служат като повод за масиран удар по китайския износ. Известният синолог Николай Вавилов подчертава, че това на практика е „петролна блокада срещу Китай“. Ако ВМС на САЩ започнат да прехващат китайски кораби в международни води под предлог, че са платили такса на Иран за преминаване, това ще бъде casus belli. Експертите са единодушни: Пекин е буквално принуждаван да влезе във война, за да защити своите търговски пътища и енергийна сигурност. Ракетната заплаха, която прозира зад думите на Тръмп, вече не е хипотетична, а реална перспектива.

„Третата иранска война“ и военната логика на хаоса

Докато Тръмп говори за „примирие“ и „край на войната“, фактите на терена сочат точно обратното. Анализаторите на Поглед.инфо наблюдават безпрецедентна активност на американската военнотранспортна авиация. Самолети C-17 непрекъснато доставят боеприпаси и техника в базите в Близкия изток. Според публикации в Wall Street Journal, Белият дом обмисля „ограничени военни удари“ и дори пълномащабни бомбардировки над иранска територия.

Израелските съюзници също са в бойна готовност, очаквайки сигнал за атака. Тръмп твърди, че иранската военна машина е „унищожена“ и техният флот е „под водата“, но тези изказвания по-скоро целят да успокоят американския избирател, отколкото да отразят реалността. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) вече заяви, че ще счита всяко приближаване на американски кораби до протока за нарушение на прекратяването на огъня и ще отговори с огън.

Разривът в НАТО: Вашингтон остава сам в своята лудост

Един от най-интересните аспекти на настоящата криза е изолацията на САЩ. Дори най-близките съюзници като Великобритания и Австралия побързаха да се разграничат от предложената от Тръмп блокада. Те разбират, че един конфликт в Ормузкия проток ще означава икономическо самоубийство за Запада.

Тръмп не скри разочарованието си, нападайки НАТО в типичния си стил. „Ние платихме трилиони долари за НАТО, а те не бяха там за нас“, заяви той, подчертавайки, че Алиансът е създаден да ги пази от Русия, но в критичен момент отказва да следва американския диктат в Близкия изток. Този разрив показва, че трансатлантическата солидарност е в миналото, когато става въпрос за оцеляването на националните икономики пред лицето на глобален енергиен колапс.

„Пробий, бейби, пробий“: Петролът като последното оръжие

В основата на агресивната политика на Тръмп стои убеждението, че САЩ са се превърнали в енергиен остров на стабилност. „Имаме повече петрол от Русия и Саудитска Арабия взети заедно“, твърди той, прокламирайки принципа на пълна енергийна независимост. Тази логика му дава увереността да блокира Ормузкия проток, вярвайки, че Америка няма нужда от ирански или арабски петрол.

Но това е опасна илюзия. Глобалният пазар е свързан и скокът на цените ще удари американския потребител също толкова болезнено, колкото и европейския. Както отбелязва Поглед.инфо, Тръмп се опитва да наложи нов световен ред чрез енергиен диктат, но рискува да подпали целия свят. Иранските самолети, които вече летят към Китай за „специални товари“, са ясен знак, че Изтокът няма да се предаде без бой.

Светът навлиза в период на „бури, скъпи, бури“, както казва самият Тръмп. Но този път бурята може да се окаже последна за сегашната геополитическа архитектура. Когато дипломацията умре в Исламабад, а флотовете се срещнат в тесните води на Ормуз, остава само въпросът кой ще мигне пръв – и дали изобщо някой ще оцелее след сблъсъка.

