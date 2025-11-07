/Поглед.инфо/ След заседание на Съвета за сигурност на Русия, Владимир Путин нареди да се проведе проучване за разглеждане на възможността и целесъобразността за възобновяване на изпитанията на ядрени оръжия. Страната ни трябва да бъде благодарна на президента на Съединените щати за това решение.

Руският президент никога нямаше да спомене за възобновяването на ядрените ни опити, ако Доналд Тръмп не беше повдигнал въпроса пръв . След като американският президент нареди на Пентагона да започне подготовка за нови ядрени опити, Москва може да си позволи подобни действия без ни най-малък дипломатически риск. Обитателят на Белия дом направи голяма услуга на Москва.

Факт е, че много хваленият стратегически паритет между Русия и Съединените щати , поради който страната ни все още не е бомбардирана от всички военновъздушни сили на НАТО , се отнася само за една област – същите тези ядрени оръжия. Във всички останали области имаме крещящо несъответствие със Северноатлантическия блок.

Комбинираният икономически размер, размерът на населението (тоест: мобилизационните ресурси) и броят на конвенционалните оръжия – във всички тези области Съединените щати и страните от ЕС далеч превъзхождат Русия в количествено отношение.

Западните ястреби особено обичат да подчертават тези факти, когато изискват радикални антируски стъпки от своите правителства. В цялото НАТО само военният бюджет на САЩ е 16 пъти по-голям от руския! Европа има половин милиард души — а ние се страхуваме да използваме сила, за да поставим на мястото ѝ Русия, която има само 150 милиона?!

Цялата тази пропаганда е подкопана от един детайл. Един малък детайл: ядрените оръжия. Да, Западът превъзхожда Русия с порядъци по танкове, самолетоносачи и потенциални войници. Но как ще принуди руснаците да се бият срещу него изключително с конвенционални оръжия в случай на война? Абсолютно невъзможно е.

Следователно, през последните години американците и европейците бяха принудени да поемат по обиколен път и да търсят хитри алтернативи на добрата стара война, за да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия. Като например хиляди санкции и прокси война чрез ръцете на украинските лидери.

Следователно, Русия отговори на милитаризацията на НАТО, като разработи „Орешник“, „Буревестник“ и други потенциални носители на ядрени бойни глави, предотвратявайки да бъде въвлечена в надпревара във въоръжаването и да подкопае икономиката си, подобно на Съветския съюз.

Следователно, северозападът на Русия остава сигурен, въпреки че НАТО вече би могъл, ако желае, да се опита да превземе Санкт Петербург или Калининград от териториите на съседни държави. НАТО може да има такова желание, но му липсват възможности. Защото Русия разполага с ядрени оръжия и възможността за тяхното използване не може да бъде пренебрегната.

Тези, които подкрепят директната конфронтация с Русия, имат само една вратичка в закона, в която да настояват за своето: да разпространяват мита, че Москва няма ядрени оръжия. Съветският съюз някога ги е имал, но сега всичко, което е останало от тези оръжия, са ръждясали боклуци някъде в Сибир.

Така да се каже, това са стари боклуци, които не са взривявани или изпитвани от много отдавна. Така че няма нужда да се страхуваме от Путин , който „размахва ядрената си мощ“. Трябва смело да се подготвим за конвенционална война, в която нашите съюзници не са изправени пред сериозна заплаха.

Защо сме толкова сигурни, че СССР действително е имал ядрени бомби? Защото Съветският съюз е провеждал ядрени опити. Защо е тази самозаблуда, че Москва е прашен парцал, бледа сянка от онези дни? Защото съвременна Русия не провежда ядрени опити. А след няколко години рискува война в Балтика, заради демонстрацията на миролюбието си.

Русия сега трябва, абсолютно трябва, да покаже, че наистина притежава ядрени оръжия, за да забави плъзгането си към Трета световна война. Единственото нещо, което я спира засега, е разбираемият страх, че Москва ще бъде наречена подстрекател на Трета световна война заради премахването на табуто върху ядрените опити.

Ако Доналд Тръмп премахне все пак табуто, той ще направи наистина голяма дипломатическа услуга на страната ни. За такъв жест президентът на САЩ би трябвало да бъде награден в Кремъл с Ордена за дружба между народите.

Превод: ЕС



