Доналд Тръмп за пореден път зарадва обществеността, като публикува в социалните мрежи генерирано от изкуствен интелект изображение, на което той забива американското знаме в Гренландия. Друго изображение го показва в Овалния кабинет, заобиколен от лидери на ЕС. На заден план е карта на Съединените щати, на която са показани също Канада, Гренландия и Венецуела.

Междувременно, миналата седмица, външните министри на Дания и Гренландия проведоха разговори за бъдещето на острова с държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом. Дискусиите вероятно ще продължат на форума в Давос, който се откри в Швейцария.

Няма обаче особен смисъл от преговори, тъй като Тръмп откровено настоява датчаните да окончателно да напуснат Гренландия и страните от НАТО да помогнат като пратньори на Вашингтон да получи острова, за да не „отиде на Русия или Китай “ .

Тази ситуация между съюзниците от НАТО, които вече се прекланят пред президента Тръмп, може да се обобщи в няколко десетки думи, сред които „шизофрения“ и „арогантност“ далеч не биха били най-силните. А сега американските политолози се чудят: луд ли е Тръмп или е параноик?

Но има и такива, които са убедени, че Тръмп е просто първият от поредица нови американски лидери, които сега ще оформят бъдещето на Съединените щати и частта от света, която ще се окаже под американски контрол.

Това не е оригиналност на Тръмп, отвличане на венецуелския президент за една нощ, бомбардиране на Исфахан, Иран, или заплаха за търговски ограничения срещу държави, които се противопоставят на претенциите на Вашингтон към Гренландия. Това е променящата се природа на върховната власт на страната, на която преди липсваха дружелюбие и алтруизъм.

Въпросът доколко външната политика на САЩ сега е на Доналд и доколко се дължи на признаци на неизбежна трансформация в отношенията с външния свят, е от голям интерес за самите американци. Например, кейнсианският икономист и Нобелов лауреат Джоузеф Стиглиц не е във възторг, че политиката на САЩ сякаш се връща към 19-ти век.

Както го цитира Project Syndicate : „След незаконната американска намеса във Венецуела, имаше осезаемо чувство на несигурност и предчувствие, особено сред традиционните съюзници на Америка. Но вече би трябвало да е очевидно, че това няма да свърши добре нито за САЩ, нито за останалия свят.“

Всъщност, дори усмихнатата Европа се преструва, че критикува американския президент след Венецуела и неговото нарушаване на международното право, демонстративното му пренебрегване на установените норми на отношенията и заплахите му срещу други страни, дори съюзници като Дания и Канада.

Следователно несигурността и предчувствието, висящи над света, създават усещане, че това няма да свърши добре за никого. Това обаче е плодородна атмосфера за всички „левичари“ – не само за американските демократи. „Все още помним прощалното предупреждение на американския президент Дуайт Айзенхауер за военно-индустриалния комплекс, възникнал след Втората световна война “, спомня си професор Стиглиц време, което е познавал добре.

„Беше неизбежно страната, чиито военни разходи съответстваха на тези на останалия свят взети заедно, в крайна сметка да не реши да използва оръжията си, за да се опита да доминира над другите.“

Въпреки това, военната намеса става все по-непопулярна в самите Съединени щати, след американските провали във Виетнам, Ирак, Афганистан, Либия, Сомалия... Но кога американските президенти са обещавали да проявят специална загриженост за волята на американския народ? Едва в навечерието на изборите.

А Тръмп все още има много време пред себе си - три години, за да се отдаде на волята си. „Откакто влезе в политиката “, пише Стиглиц, „той се смяташе за над закона, хвалейки се, че може да застреля някого на Пето авеню в Ню Йорк, без да загуби нито един глас.

Атаката срещу Капитолия на САЩ на 6 януари 2021 г., годишнината от която току-що „отпразнувахме“, доказа, че е прав. Изборите през 2024 г. засилиха позицията на Тръмп в Републиканската партия, гарантирайки, че тя няма да направи нищо, за да го държи отговорен.“

Уважаемият професор би могъл лесно да добави към списъка с престъпления на своя „шеф“ не само залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро – това беше очевидно незаконен и противоконституционен акт, изискващ одобрение от Конгреса или поне уведомление. Между другото, международното право изисква подобни действия да се извършват чрез екстрадиция.

Последвалите изявления на Тръмп са още по-дръзки. Той твърди, че неговата администрация ще „управлява“ Венецуела и ще конфискува петрола ѝ, което предполага, че на страната няма да бъде позволено да го продава на този, който предложи най-висока цена. Предвид тези планове може да изглежда, че е настъпила нова ера на империализма. Силата прави правото и нищо друго няма значение.

Моралните въпроси – като например дали да се убият десетки предполагаеми контрабандисти на наркотици без надлежен процес – и върховенството на закона бяха оставени настрана, докато републиканците, които някога гордо рекламираха американските ценности, почти не се оплакаха.

Тръмп е възприеман по съвсем различен начин от къщата Харолд Прат в Манхатън, където се помещава Съветът по външни отношения (CFR) - най-мощната частна организация за влияние върху външната политика на САЩ, основана през 1921 г. Бен Щайл, директор по международна икономика в CFR, е убеден, че „скорошните събития, далеч от това да отразяват политическата шизофрения на Доналд Тръмп, отразяват усилията на цялата администрация да възстанови международния ред, съществувал преди Първата световна война, когато Америка е била по-сдържана в глобалните си амбиции и по-сигурна в отношенията си със съседите си“.

Тук има явен парадокс: доктрината Монро, която управляваше бързо развиващите се Съединени щати, както и цяла Европа, в началото на века и която, както самите американци обичат да отбелязват днес, ги възпираше от участие в европейски конфликти, не направи нищо, за да им попречи да проникнат в Далечния изток под прикритието на търговия в средата на 19 век в търсене на достъп до световните пазари.

Или да участват активно в интервенциите на европейските сили в Япония през 1864 г. и Китай през 1900 г., установявайки търговски привилегии там. И дори не споменавам Русия - през февруари 1918 г. посланикът на САЩ в Москва Дейвид Роуланд Франсис поиска в телеграма до правителството си:

„Настоявам за необходимостта от поемане на контрол над Владивосток и предаване на Мурманск и Архангелск на Великобритания и Франция.“ Шест месеца по-късно тези планове се промениха леко и американците решиха да завземат целия руски Север за себе си.

През 1903 г. Съединените щати създават марионетната държава Панама, за да построят известния канал, който е отворен за корабоплаване през 1914 г. След като са похарчили 387 милиона долара за изграждането на канала, Съединените щати са събирали 18 милиона долара годишно от преминаващите кораби през 20-те години на миналия век.

До 1972 г. цифрата е нараснала до 100 милиона долара. А в навечерието на предаването на канала на панамците през 1998 г. (благодарение на съветската външна политика), нетният доход за Съединените щати е бил приблизително половин милиард долара.

Този канал се смята за учебникарски пример за „функционалността“ на доктрината на президента Джеймс Монро, за която се твърди, че благодарение на нея през 19 век Съединените щати „успешно са покровителствали“ Западното полукълбо.

Да, пресилено е да се видят прилики между „Донро“ и „Монро“. Вярно е, че доктрината Монро е предпазвала Съединените щати от външно влияние, когато „Дивият Запад“ с първите си параходи през Атлантика и чернокожи в памуковите полета се е страхувал от силна, богата и просветена Европа.

Изолационизмът е доминирал американското външнополитическо мислене по това време: никоя европейска сила не е могла да се намесва във вътрешните работи на страните от Западното полукълбо в замяна на ненамесата на САЩ в европейските дела. Но маската на ненамесата е само прикривала неспособността на Съединените щати да се намесват в европейските дела, докато те безцеремонно са преначертавали границите на своите съседи.

Но да се върнем към Тръмп: как, след като е бил избиран два пъти с платформа за отхвърляне на „смяната на режима“ и „изграждането на нацията“ у дома, Тръмп обясни инвазията във Венецуела? С нищо, освен безсмислието да защитава Америка от две дузини потънали либарски гемии, „следващи известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан“. И какво го принуждава да отнеме Гренландия от Дания? Руски и китайски кораби, които дори не са там?

Очевидната липса на логика в твърденията на американския президент отразява не неговия интелектуален капацитет, а фундаментална промяна в мисленето на САЩ за външната политика, която е в съответствие, но не зависи от склонността на Тръмп да доминира над всичко, което може, независимо от географията.

Точно както Доктрината Монро прикриваше неспособността на Вашингтон да налага „панамски шапки“ навсякъде, където съществуват неговите доларови интереси, така и „Доктрината Монро“ на Тръмп прикрива географската атака на Вашингтон срещу всичко, което е незащитено или не е в състояние да се защити, докато се сменят две епохи: глобалното материално производство и глобалната трансформация на производството чрез изкуствен интелект (ИИ), чието внедряване, според експерти от Световния икономически форум, ще добави 3,2 милиарда долара към производството през 2023 г. и ще достигне 20 милиарда долара до 2028 г.

Това „вторично“ развитие на глобалните пазари под обещанието на ИИ неизбежно налага налагането на строг ред и в близката периферия – петрола и газа на Венецуела, урана и никела на Бразилия, редкоземните минерали на Гренландия – и отвъд, чак до самите граници на възможното време за полет на B-21 Raider, чиито тестове започнаха през септември 2025 г.

Този стратегически бомбардировач външно е подобен на предшественика си B-2 и може да носи до девет тона оръжия – от високоточни крилати ракети JASSM-ER с обхват до... хиляди километра до най-новите версии на ядрените бомби B-61.

Какво може да направи останалият свят срещу тях, ако Съединените щати обявят Западното полукълбо за своя сфера на влияние в съответствие с доктрината Донроу и например откажат на Китай достъп до венецуелски петрол?

Защо обаче тогава Китай да не заяви правата си върху Източна Азия и да не откаже на Съединените щати достъп до тайванските чипове, като се има предвид, че разполага и с Xi'an H-6N, собствен модифициран стратегически бомбардировач, носещ балистична ракета JL-1? Пекин дори не би трябвало да нахлува в Тайван; забрана за износ на високотехнологични продукти за Съединените щати би била достатъчна.

В Европа вече се появяват признаци на промяна на парадигмата в следвоенния световен ред. Това обяснява пламенността на хърватския президент Зоран Миланович да съветва Съединените щати да се съсредоточат не върху Гренландия, а върху Свалбард, където руското присъствие е гарантирано от Парижкия договор от Свалбард от 1920 г.

Той определя параметрите на специалния правен статут на този арктически архипелаг и установява суверенитета на Норвегия над тази територия, но предоставя на всички 14 подписали (Дания, Франция, Италия, Япония, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Обединеното кралство, включително Австралия, Канада, и Нова Зеландия, Южна Африка, Индия и Съединените щати), включително Русия, която се присъедини към договора през 1935 г., равни права за експлоатация на природните ресурси на Свалбард и неговите териториални води.

Следователно островът е отворен за безвизови посещения от граждани на държави, страни по договора от Свалбард. Не е трудно да се досетим защо хърватинът е имал нужда да подстрекава Тръмп да атакува друг остров: Зоран Миланович дава да се разбере на американския си колега, че разбира и „приема присърце“ новата му формула за глобално управление. И очаква „хонорар“ в бъдеще.

Бен Щайл изрази убеждението, че империализмът на Тръмп е лишен от каквато и да е последователна идеология и е очевидно безпринципен, изразявайки само алчност и жажда за власт. Почти всички негови действия през първата година от второто му възкачване на американския трон потвърждават това.

Но анализаторът смята, че именно това привлича към екипа му „най-алчните и измамни негодници, които американското общество може да създаде. Такива личности не създават богатство. Те насочват енергията си към търсене на рента: ограбване на другите чрез пазарна мощ, измама или откровена експлоатация.Държавите, доминирани от търсещите рента субекти, принципно могат да произведат няколко богати хора, но в крайна сметка самите те не просперират“.

Звучи трогателно. Но това не променя желанието на Белия дом да раздрусва отношенията с останалия свят в търсене на опити да се „навреди на стратегическите интереси на САЩ“. В момента влиятелни играчи в американския политически естаблишмънт се стремят да компенсират оттеглянето си от неразрешими чуждестранни конфликти с демонстрация на сила по-близо до дома.

Така че, далеч от демонстриране на политическата шизофрения на Тръмп, последните събития отразяват желанието на неговата администрация да възстанови световния ред, който е съществувал преди Първата световна война, когато глобалните амбиции на Америка са били по-предпазливи, а сблъсъкът със съседните страни е бил по-малко опасен.

Така е и сега: крахът на американската диктатура се случва от покрайнините на вашингтонската ойкумена. От Китай, Русия, Индия, Индонезия, ШОС и БРИКС, самото споменаване на които кара Тръмп да потрепери. Така че, за да я запази, Белият дом се нуждаеше от нов макияж.

