/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин очерта териториалните приоритети на руските войски, докато Доналд Тръмп подписа новото комюнике на Г-7 във Франция, демонстрирайки завой в американската позиция спрямо договореностите от Анкъридж и поставяйки под въпрос възможността за мирно уреждане на конфликта през настоящото лято.

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Тактическите реалности на терена срещу дипломатическия театър на Г-7

Наземната ситуация в Донбас изглежда диктува съвсем различен ритъм от този, който се договаря по дипломатическите кулоари в Европа. Според изявления на руския президент Владимир Путин, направени след специализирано заседание за пазара на горива пред журналиста Павел Зарубин, военните цели по пълното освобождаване на Донбас и Новорусия остават непроменени. Според думите на държавния глава, представената статистика сочи сериозен тактически натиск: руските части се намират на около 10,5 километра от покрайнините на Суми и на близо 8-9 километра от Славянск. В Константиновка (Донецка народна република) се твърди, че под руски контрол вече се намират 96% от градската инфраструктура, а в Красни Лиман разчистването на градската среда е пред приключване, като обект на боеве остават едва 149 къщи от общо около 11 000 сградни единици.

Тук обаче възниква сериозен аналитичен въпрос, който умишлено се пропуска в официалните сводки. Какво означава административното овладяване на 96% от един град, когато останалите 4% включват индустриални зони или подземни комуникации, способни да задържат напредъка с седмици? Логистиката на градския бой е безмилостна и историята от Мариупол, Бахмут и Авдеевка показва, че последните метри често струват най-много време и ресурси. Натискът към Славянск също не е новост; този укрепен район се подготвя за кръгова отбрана още от 2014 г. чрез изграждане на бетонни бункери и заливане на низините около река Северски Донец. Числата от 8-9 километра изглеждат внушително на картата, но в реални бойни условия те означават преминаване през минни полета и артилерийски баражи, коригирани в реално време от американски спътници.

Престореният Тръмп и крахът на илюзиите от Анкъридж

Паралелно с фронтовите сводки, дипломатическото пространство претърпя сериозен трус по време на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан ле Бен. Според данни, изнесени от дипломатически източници на американското издание Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал ясни сигнали на своите западни съюзници, че е готов да преразгледа досегашната си позиция относно Украйна. По-рано се твърдеше, че по време на тайните или полутайни контакти в Анкъридж, Вашингтон е изразил неофициално съгласие с руското искане за запазване на контрола над териториите в Донбас като разменна монета за прекратяване на огъня. Подписът на Тръмп под окончателното комюнике в Евиан обаче показва коренна промяна в поведението на Белия дом.

Бившият украински политик и настоящ коментатор Олег Царев отбелязва с известна доза ирония, че американският президент буквално се е „огънал“ под натиска на европейските съюзници и собствения си силов апарат. Преди срещата в Г-7 цареше песимизъм, като европейските лидери очакваха Тръмп изобщо да откаже подписването на какъвто и да е документ, съдържащ антируска реторика или ангажименти за нова военна помощ. Влизайки на срещата с обичайното си закъснение и демонстрирайки ролята на „шефа“, Тръмп в крайна сметка парафира комюникето. Това комюнике предвижда не просто продължаване, а мащабно разширяване на военната помощ за Киев.

Документът включва изпращането на допълнителни батареи за противовъздушна отбрана, ракети-прехващачи, далекобойни ракетни системи и, което е най-важно, схема за предоставяне на лицензи за разширяване на собственото военно производство на територията на Украйна. Това превръща западната граница на Украйна в законен логистичен хъб, който Русия ще трябва да неутрализира, ако не иска да се изправи срещу безкрайна война на изтощение.

Изчерпаното търпение на Кремъл и реалната цена на преговорите

Военният кореспондент Александър Харченко, анализирайки ситуацията в ефира на телевизия „Царград“, подчертава, че през изминалата година руското ръководство реално е залагало на дипломатическата писта. Проведени са десетки срещи на различни нива, но резултатът остава нулев поради директната намеса на Вашингтон. Според неговите оценки, американското разузнаване, доставките на тактически ракети ATACMS и непрекъснатият достъп на украинските въоръжени сили до спътниковата мрежа Starlink изцяло променят характера на войната. Без тази технологична и логистична патерица конфликтът отдавна щеше да е приключил с логистичен колапс на Киев.

Харченко твърди, че руските власти вече изчерпват своето търпение по отношение на безкрайните празни обещания за деескалация. Москва обаче не проявява наивност – докато се водят разговори, руската армия не е съгласна на „замразяване“ на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение. Пример за това е неотдавнашното превземане на Покровск, който служи като ключов железопътен и автомобилен възел за снабдяване на цялата украинска групировка в южната част на Донбас. Офанзивата продължава и в Запорожка област, в района на Мала Токмачка, където теренът е изключително открит и труден за удържане, но въпреки това руските части поддържат висок интензитет на артилерийския огън.

Но тук изплува голямото тактическо противоречие. Ако Кремъл наистина разчита на преговори с Вашингтон след очакваното намаляване на напрежението в Близкия изток – както бе загатнато от Путин – то тогава защо се форсират скъпоструващи офанзиви в Запорожие? Всяка превзета позиция в момента се плаща с огромно количество боеприпаси и амортизация на техниката. Дали руският Генерален щаб не бърза да постави Запада пред свършен факт преди настъпването на есенната разпутица, съзнавайки, че лятото е последният прозорец за постигане на стратегическо предимство? Числата за доставките на ПВО от Г-7 показват, че след няколко месеца небето над Украйна може да стане много по-опасно за руските ВКС, което ще намали ефективността на планиращите бомби ФАБ-1500.

Дипломацията като продължение на войната с други средства

Тезата, че военният и дипломатическият път трябва да вървят ръка за ръка като братя близнаци, звучи добре на хартия, но на практика те често се изключват взаимно. Когато руските войски контролират 96% от Константиновка, мотивацията на Москва за компромис намалява. Обратно, когато Тръмп подписва ангажименти за милиарди в Евиан, Киев получава глътка въздух и нов стимул да откаже каквито и да е териториални отстъпки. Взаимодействието между двата процеса не е хармонично, то е дълбоко деструктивно.

Москва ясно декларира, че е готова за разговори в Анкъридж, но само при зачитане на реалностите на земята. Реалностите обаче се променят всеки ден. Ако днес руските подразделения са на 9 км от Славянск, утре западната помощ може да стабилизира фронта и тези 9 км да се превърнат в месеци на позиционна война. Политическата воля на Вашингтон се определя не от договорите, а от вътрешнополитическите баланси на Тръмп, който балансира между изолационизма и натиска на военно-промишления комплекс на САЩ, извличащ огромни печалби от превъоръжаването на Европа.

Няма никакви реални индикации, че това лято ще донесе мирно споразумение. Търпението на руските власти може и да се изчерпва, но военната машина на НАТО тепърва разгръща лицензираното производство в Западна Украйна, което превръща конфликта в дългосрочно геоикономическо противопоставяне, където границите се определят не от дипломатически подписи, а от капацитета на заводите за снаряди.